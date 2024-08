Balmain lance Balmain Beauty avec une nouvelle collection d’eaux de parfum de luxe : Les Éternels

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Balmain annonce aujourd’hui le lancement de sa première création beauté, une collection de huit eaux de parfum mixtes, « Les Éternels de Balmain. » Cette expérience olfactive novatrice s’inspire de l’héritage parisien de Pierre Balmain et de la modernité et l’influence d’Olivier Rousteing sur la mode, une influence qui s’étend désormais à la beauté.

L’identité a son parfum

Olivier Rousteing s'appuie avec inventivité sur l’héritage français de la maison pour partager sa vision d’une beauté avant-gardiste fondée sur le respect, l’amour et l’unité. En insufflant des valeurs d’inclusivité dans le monde contemporain des parfums de luxe, la vision créative d’Olivier Rousteing invite à célébrer la beauté de chacun. Le parfum ouvre ainsi le premier chapitre d’un nouveau livre pour la marque, celui de la beauté. Il sera suivi à l’avenir par de nouvelles catégories.

« Balmain Beauty, c’est la liberté d’affirmer son identité et de la vivre en toute liberté. La beauté, c’est d’être soi-même et d’avoir confiance en soi, » prône Olivier Rousteing, directeur artistique de Balmain. « La mode ne peut exister sans la beauté, et la beauté sans la mode. La beauté fait partie de votre silhouette, de ce que vous êtes, tout comme votre façon de vous habiller. Je veux représenter toutes les beautés du monde et les accueillir toutes, sans exception. »

En partageant l’esprit du Paris du 21e siècle avec le monde entier, Balmain Beauty incarne la quête de soi et la communion avec les autres pour changer l’avenir de la beauté.

Les Éternels de Balmain

Conçu autour de dualités d’ingrédients richement architecturées, Les Éternels de Balmain s'inspire de la quête universelle d’identité et d’accomplissement de soi. Cette collection inaugurale comprend huit eaux de parfum aux multiples facettes réparties en quatre familles olfactives : musc, ambre, floral et boisé.

Olivier Rousteing a, dès le départ, joué un rôle central dans la création de Balmain Beauty. Il a participé à toutes les étapes de la création, du concept au développement des parfums, en passant par le design du flacon, le packaging et les visuels de la campagne. Il a également suivi une formation en parfumerie pour comprendre le processus de création des parfums. Après avoir consulté les archives de la maison, il a décidé de réinterpréter quatre parfums historiques de Balmain pour une nouvelle génération : Vent Vert, Ivoire, Ébène et Carbone. À ces fragrances s’ajoutent quatre nouvelles eaux de parfum : Sel d’Ambre, Rouge, Bronze et Bleu Infini.

« Balmain Beauty propose une nouvelle vision avant-gardiste de la beauté de luxe en célébrant l'héritage et l'esprit inclusif de l'iconique maison Balmain, » déclare Guillaume Jesel, qui dirige Balmain Beauty en tant que président et directeur général de TOM FORD et du Business Development Luxe de The Estée Lauder Companies. « Olivier Rousteing est l’un des créateurs les plus talentueux de sa génération ; il crée des concepts révolutionnaires qui font dialoguer le passé, le présent et le futur. Concrétiser sa vision pour Balmain Beauty a été une aventure extraordinaire. »

« Les ambitions de Balmain pour l'avenir du luxe sont à l'image des défilés les plus emblématiques d'Olivier Rousteing : une subtile fusion entre la richesse d’un héritage unique et une vision résolument moderne, » explique Matteo Sgarbossa, président directeur général de Balmain. « Notre collaboration avec The Estée Lauder Companies pour Balmain Beauty illustre parfaitement cette stratégie. Ce partenariat inaugure un nouveau chapitre pour la maison en affirmant notre engagement à explorer toutes les opportunités intercatégorielles et à réaliser pleinement le potentiel de Balmain pour en faire un leader incontesté dans le monde du luxe, le tout propulsé par la passion de notre ‘Balmain Army’. »

Le pouvoir olfactif de la dualité

Dans la collection Les Éternels de Balmain, des notes innovantes se mêlent à de précieux ingrédients légendaires :

Famille olfactive : Musc

Carbone incarne la quête d’identité et de liberté et reflète avec assurance toutes les facettes de votre personnalité (musc maximaliste/ rose minimaliste).

Famille olfactive : Ambre

De son mystère doré, Sel d'Ambre illumine la quête de paix intérieure et d’accomplissement de soi (ambre lumineux/ ambre gris minéral).

Famille olfactive : Floral

Vent Vert réinvente le premier grand vert pour une nouvelle ère, respectant toujours la nature dans un voyage perpétuel à travers le passé, le présent et le futur (vert de mandarine subtil/ jasmin sensuel).

réinvente le premier grand vert pour une nouvelle ère, respectant toujours la nature dans un voyage perpétuel à travers le passé, le présent et le futur (vert de mandarine subtil/ jasmin sensuel). Rouge irradie d’un amour addictif que seule la magie du soleil couchant de Los Angeles peut susciter, quand le ciel s’embrase et que tout semble possible (bouquet addictif/ accords boisés lumineux).

irradie d’un amour addictif que seule la magie du soleil couchant de Los Angeles peut susciter, quand le ciel s’embrase et que tout semble possible (bouquet addictif/ accords boisés lumineux). Ivoire porte en lui l’héritage du New French Style de Balmain et le propulse vers le monde et l’avenir. Il unifie toutes les beautés du monde, sans exception (tubéreuse de nuit enivrante/ vétiver sauvage).

Famille olfactive : Boisé

Bronze invite à renaître tel le Phénix se relevant de ses cendres pour s’envoler majestueusement vers le ciel (cèdre ardent/ patchouli rafraîchissant).

invite à renaître tel le Phénix se relevant de ses cendres pour s’envoler majestueusement vers le ciel (cèdre ardent/ patchouli rafraîchissant). Ébène est une réinvention du parfum de 1983 que l’Afrique avait inspiré à Pierre Balmain. Comme pour Olivier Rousteing, il invite à la découverte de soi et à un voyage universel vers nos origines (bois d'ébène intemporel/ huile précieuse de myrrhe).

est une réinvention du parfum de 1983 que l’Afrique avait inspiré à Pierre Balmain. Comme pour Olivier Rousteing, il invite à la découverte de soi et à un voyage universel vers nos origines (bois d'ébène intemporel/ huile précieuse de myrrhe). Bleu Infini est un appel à la liberté qui transporte vers l’immensité du ciel et de la mer (ciste chaud/ lichen salé).

« Balmain Beauty exprime notre engagement pour l'excellence en parfumerie. Au-delà de l'expérience olfactive, la collection de parfums Les Éternels de Balmain célèbre les émotions qu'elle suscite dans une campagne visuelle iconique, » déclare Nathalie Berger Duquene, SVP, Directrice Générale Internationale, Balmain Beauty, The Estée Lauder Companies. « Notre savoir-faire se manifeste tant dans le design du packaging que dans le choix des ingrédients. Nos parfums sont tous symboles d'énergie, de puissance et de force. Ils sont l'essence même de Balmain, ancrés dans la diversité et l'inclusivité. »

La collection s'inspire du tout premier flacon de Balmain, un chef-d’œuvre de simplicité intemporel créé en 1946. Son design reflétait déjà la dualité avec ses formes contrastées, cercle et carré, ses couleurs emblématiques, noir et or, et son étiquette en angle sur deux faces.

Ainsi, le nouveau flacon offre une expérience contemporaine, luxueuse et multisensorielle. Son design carré a été étiré en losange ; la célèbre rayure Balmain s’étend maintenant sur tout le verre, rappelant ainsi la texture dorée du col d’origine ; des palettes de couleurs et finitions inédites renforcent l’attrait visuel et tactile de la collection. Sur le bouchon, un monogramme PB, inspiré par l’emblématique motif Labyrinthe de 1970, incarne Balmain.

Visitez www.balmainbeauty.com et www.balmainbeauty.eu pour plus d'information et commander la collection.

À propos de Balmain Beauty

Balmain Beauty est né en 2022 du partenariat entre la célèbre maison de couture Balmain Paris et The Estée Lauder Companies, avec l’objectif de célébrer toutes les beautés du monde, sans exception. La marque puise dans l’héritage exceptionnel de la mode et des parfums Balmain pour changer l’avenir de la beauté. Ses lignes de produits de luxe sont élaborées en étroite collaboration avec le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, afin de refléter l’audace de sa vision. Avec le respect, l’amour et l’unité comme valeurs fondatrices, Balmain Beauty incarne un luxe avant-gardiste. En septembre 2024, la marque a lancé Les Éternels de Balmain, une nouvelle expérience olfactive composée de huit eaux de parfum mixtes. Balmain Beauty a reçu la certification Butterfly Mark attestant de son respect des plus hauts standards pour le bien-être des hommes et de la nature.

À propos de Balmain

En inventant un « New French Style » il y a plus de 75 ans, Pierre Balmain a instantanément fait de sa maison éponyme le précurseur d’une haute-couture féminine, nouvelle et irrévérencieuse qui a su bousculer les conventions de son époque. Armé de cette audace révolutionnaire, Pierre Balmain est devenu l’un des rares jeunes talents français à orchestrer l’âge d’or de la couture du milieu du siècle afin de rendre à Paris sa place de capitale de la mode internationale.

Depuis 2011, Olivier Rousteing, le Directeur de Création de Balmain, développe avec modernité l’extraordinaire héritage de Pierre Balmain tout en restant fidèle à sa propre détermination – celle de créer des vêtements empreints des valeurs d’inclusion et de dynamisme qui accompagnent toute une légion d’enthousiastes aux quatre coins du monde. Le résultat est une silhouette Balmain unique et immédiatement reconnaissable qui met en exergue le savoir-faire artisanal des ateliers de la maison à travers des collections évoquant avec justesse la richesse de l’élégance parisienne.