Xsolla en Savvy Games Group ondertekenen een Memorandum of Understanding om de ontwikkeling van videogames in het Midden-Oosten te bevorderen

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een internationaal videogame-handelsbedrijf, maakte vandaag de ondertekening bekend van een MoU (Memorandum of Understanding) met Savvy Games Group (“Savvy”), de nationale kampioen voor games en e-sports van Saoedi-Arabië, om de Vision 2030 van het Koninkrijk meer wind in de zeilen te geven en economische kansen te creëren voor gameontwikkelaars in het Midden-Oosten en overal ter wereld.

Tegen eind 2030 zal het strategische partnerschap het ontstaan van 3.600 nieuwe jobs in de videogamesector bevorderen om de visie van het Koninkrijk voor de toekomst van games en e-sports te helpen gestalte geven. Dit markeert een belangrijk engagement voor de groei van videogames voor ontwikkelaars, uitgevers en spelers, niet alleen in het Midden-Oosten maar overal ter wereld.

Onder de voorwaarden van de Memorandum of Understanding, zal het partnerschap zich toespitsen op diverse belangrijke initiatives, zoals het oprichten van de Xsolla Academy, Incubator- en Accelerator-programma's om de lokale en internationale studio's voor de ontwikkeling van games te steunen. De Academy zal een cruciale rol spelen in het koesteren van talent en het promoten van de ontwikkeling van games als een leefbare loopbaan binnen het Koninkrijk.

Naast de Academy zal het partnerschap mogelijkheden verkennen om sectorleidende videogame-evenementen te hosten voor bedrijven en consumenten als publiek, financiering te verstrekken voor projecten om games te ontwikkelen en connecties tussen lokale studio's en internationale investeerders te bevorderen.

Met dit partnerschap zal Xsolla een regionaal hoofdkantoor in Riyad oprichten, met product-, ontwikkeling-, technologie-, klantondersteuning- en bedrijfsontwikkelingsservices om ontwikkelaars en uitgevers te helpen hun games in het Midden-Oosten en het Koninkrijk op schaal te brengen en te laten groeien.

Brian Ward, CEO van Savvy Games Group, gaf volgend commentaar: “Dit partnerschap met Xsolla betekent een belangrijke stap vooruit in onze missie om het Saoedi-Arabische ecosysteem van games en e-sports op een hoger peil te brengen, met wereldwijde prominentie. Door onze middelen en expertise te combineren, creëren we jobs en bouwen we aan een sprankelende, duurzame sector die nog vele jaren kansen en creativiteit zal bevorderen.”

Chris Hewish, Chief Strategy Officer van Xsolla, voegt hieraan toe: “We zijn opgetogen om met Savvy Games Group aan dit baanbrekende initiatief te kunnen samenwerken. Onze gedeelde visie voor de toekomst van videogames is perfect op elkaar afgestemd. Samen willen we ontwikkelaars meer mogelijkheden bieden, creativiteit bevorderen en de nieuwe generatie talent in Saoedi-Arabië steunen.”

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogame-handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal zijn ontworpen voor de industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en -uitgevers van alle omvang geholpen hun games wereldwijd en op meerdere platforms te financieren, op de markt te brengen, te lanceren en te gelde te maken. Als innovatieve leider in gamehandel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisatie op te lossen om onze partners te helpen meer geografische gebieden te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties met gamers wereldwijd op te bouwen. Met hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en met kantoren in Montreal, Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio en steden over de hele wereld, ondersteunt Xsolla grote gametitels zoals Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Ga voor meer informatie of om meer te lezen naar: xsolla.com

Over Savvy Games Group

Savvy Games Group (“Savvy”) is het toonaangevende games en e-sports bedrijf dat werd opgericht om de groei op lange termijn en de ontwikkeling van e-sports en de ruimere gamesindustrie wereldwijd te bevorderen. Savvy werd opgericht en is 100% in handen van de PIF. Als wereldwijde kampioen van de sector, zal Savvy een internationale leider in games en e-sports worden via de ontplooiing van aanzienlijk kapitaal op lange termijn. Als nationale kampioen voor games en e-sports van Saoedi-Arabië, zet Savvy zich in om de gedijende lokale gemeenschap te steunen en de ontwikkeling van de sector in het Koninkrijk te bevorderen.

Website van de Savvy Games Group – savvygames.com

