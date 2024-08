Samsara Eco et NILIT s’associent pour construire la première installation de recyclage de nylon 6,6 au monde

CANBERRA, Australie & AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Samsara Eco, innovateur dans le domaine des technologies environnementales, et NILIT, leader mondial de la production de nylon 6,6 pour l’habillement, ont annoncé leur intention d’étudier l’investissement et la construction d’un site de production de polymères recyclés du textile au nylon 6,6 en Asie du Sud-Est afin de contribuer à boucler la boucle du nylon 6,6.

Environ 4 millions de tonnes de nylon 6,6 sont produites chaque année, l’une des fibres les plus utilisées dans les secteurs de la mode et de l’habillement. Cependant, il est notoirement difficile à recycler et, lorsqu’il est mélangé à d’autres fibres comme le spandex, le défi est encore plus grand. Ensemble, Samsara Eco et NILIT cherchent à s’attaquer de front à ce problème.

Visant à être opérationnelle d’ici fin 2026, l’installation prévue sera uniquement capable de recycler les déchets textiles, en produisant des polymères de nylon 6,6 recyclés de haute qualité, que les marques et les fabricants de textiles pourront utiliser de manière transparente dans leurs chaînes d’approvisionnement existantes pour créer de nouveaux tissus textiles, à l’infini.

« Notre vision est de réparer le climat grâce à un recyclage infini. Nous y parvenons notamment en créant la première filière circulaire pour le nylon 6,6. Les vêtements en nylon 6,6 mis au rebut, tels que les vêtements de sport, et même les produits tels que les intérieurs de voiture, finissent généralement dans des décharges ou sont incinérés en fin de vie, ce qui a des conséquences désastreuses pour notre planète », déclare Paul Riley, directeur général et fondateur de Samsara Eco.

Sarah Cook, directrice commerciale et des opérations de Samsara Eco, a également commenté l’accord : « En travaillant avec NILIT, nous pouvons inverser cette tendance et donner une nouvelle vie aux vêtements. Le protocole d’accord est une étape importante pour aider les marques et le monde entier à faire progresser la circularité du nylon 6,6 et à réduire les déchets plastiques. Nous sommes fiers d’explorer une installation de recyclage pilote avec NILIT, créant ainsi un précédent de ce qui est possible pour les futurs partenaires à l’échelle mondiale. »

« Le partenariat entre NILIT et Samsara Eco est une étape essentielle de notre stratégie à plusieurs volets visant à fournir au marché de l’habillement des produits en nylon 6,6 de qualité supérieure ayant un impact environnemental moindre », explique Ilan Melamed, directeur général de NILIT. « La mise en œuvre de solutions de recyclage de textile à textile permettra de réduire considérablement les émissions de carbone au niveau mondial et de diminuer les 92 millions de tonnes de déchets textiles déposés chaque année dans les décharges. Ensemble, NILIT et Samsara Eco ont le potentiel de produire du nylon 6,6 recyclé à l’infini qui offre une qualité de tissu et des performances exceptionnelles tout en contribuant à la planète. »

EosEco™ est la première technologie au monde à recycler à l’infini le nylon 6,6 en combinant la biophysique, la chimie, la biologie et l’informatique (comme l’IA) pour créer une famille d’enzymes mangeuses de plastique. Ces enzymes décomposent les déchets plastiques, y compris les textiles fabriqués à partir de nylon 6,6, en matières premières, qui sont ensuite intégrées de manière transparente dans des processus de fabrication existants pour créer une véritable boucle fermée. EosEco™ peut recycler un large éventail de matières premières, y compris des textiles colorés et mélangés comme le nylon 6,6 avec du spandex. EosEco™, associé à la polymérisation, au filage et à la technologie uniques de NILIT, sera en mesure de créer des fils de nylon 6,6 recyclés de qualité supérieure pour la consommation mondiale.

À propos de NILIT

Célébrant 50 ans d’excellence, NILIT offre la plus vaste collection de fils nylon 6.6 durables de première qualité, conçus pour permettre à l’industrie de l’habillement d’évoluer vers une position plus durable. Présent au niveau international, NILIT est le leader mondial des fils de nylon 6,6 pour l’habillement et se consacre à la création de solutions innovantes et durables qui font progresser l’industrie textile.

NILIT ajoutera le fil produit EosEco™ de Samsara Eco à son portefeuille innovant de produits préférés SENSIL®, qui est fabriqué selon les critères de durabilité totale des produits de NILIT. Ces fils responsables offrent aux stylistes les tissus performants, beaux et respectueux de l’environnement dont ils ont besoin pour créer des collections de vêtements qui répondent aux exigences des consommateurs.

À propos de Samsara Eco

Samsara Eco utilise le recyclage enzymatique avancé pour mettre fin à la pollution plastique. Grâce à des avancées scientifiques, Samsara Eco a mis au point un nouveau moyen de décomposer le plastique en ses molécules principales, qui peuvent ensuite être utilisées pour recréer du plastique neuf, encore et encore. Sa technologie brevetée EosEco™ est un processus unique en son genre, véritablement meilleur pour la planète.

La communauté de Samsara Eco est unie par une mission commune visant à détourner le plastique de nos décharges et de nos océans et d’éliminer la nécessité de créer du plastique à partir de combustibles fossiles (que ce soit pour les bouteilles dans lesquelles nous buvons ou les vêtements que nous portons), pour un avenir plus propre et plus durable.

En partenariat avec l’Australian National University (ANU), Samsara Eco a été lancé en 2020 avec le soutien de Main Sequence et de Woolworths Group’s W23. Elle a levé plus de 160 millions de dollars australiens de financement auprès d’investisseurs locaux et internationaux, notamment Breakthrough Victoria, DCVC, Hitachi, lululemon, Temasek, Wildcard Ventures, Wollemi Capital et bien d’autres.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.