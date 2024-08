AVAIO s’associe à Sunbird Énergie, réaffirmant son engagement envers des solutions numériques et énergétiques durables à travers le Québec

STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--AVAIO Digital Partners (ADP), une entreprise spécialisée dans le développement de centres de données durables à grande échelle en Amérique du Nord et en Europe, est heureuse d'annoncer son partenariat avec l’un des principaux intégrateurs de projets en énergie renouvelable au Québec, Sunbird Énergie (« Sunbird »). Ce partenariat intègre l’expertise en autoproduction, en stockage ainsi qu’en gestion d’énergie de Sunbird au sein du projet de centre de données d’ADP à Gatineau.

Grâce à ce partenariat, ADP collaborera avec Sunbird pour apporter des solutions novatrices en gestion d’énergie et en réutilisation de la chaleur pour son projet de centre de données durable. Le développement d’ADP à Gatineau est actuellement en cours et vise à répondre à la demande croissante en services infonuagiques et en intelligence artificielle dans la grande région de l’Outaouais et la région de la capitale nationale.

« En tant que leader dans le développement de nouvelles solutions énergétiques durables au Québec, Sunbird est le partenaire idéal pour le projet de Gatineau d’ADP », a déclaré Anthony Gordon, partenaire chez AVAIO. « Le Québec est un terrain d’essai prisé pour le développement de nouvelles stratégies d’intégration d’infrastructures numériques et d’énergies renouvelables, et Sunbird est le partenaire local qu’il nous faut afin de faire avancer ce projet et positionner la région de l’Outaouais comme un pilier de l’innovation numérique et énergétique durable. Nous attendons depuis deux ans qu’Hydro-Québec nous octroi le contrat d’approvisionnement au réseau, ce qui constitue le dernier élément nécessaire avant de pouvoir aller de l’avant avec ce projet novateur. Nous espérons qu’Hydro-Québec et le gouvernement du Québec saisiront l’opportunité que cette approche offre afin de soutenir les objectifs technologiques, industriels et environnementaux du Québec. »

« Sunbird Énergie est fière de s'associer à AVAIO Digital Partners pour ce projet majeur d'infrastructure numérique », a ajouté Simon Lafleur, fondateur et président de Sunbird Énergie. « Ce partenariat met en lumière notre engagement envers les énergies renouvelables et souligne notre dévouement à soutenir la transition énergétique et à promouvoir un développement économique durable. En déployant notre solution d’autoproduction et de stockage d’énergie, connectée à notre logiciel avancé de gestion de la puissance, nous offrons à notre partenaire les outils nécessaires afin de déployer un centre de données qui préservera l’intégrité du réseau d’Hydro-Québec dans la région, tout en établissant une nouvelle norme pour la réalisation diligente de centres de données dans la province. Nous sommes ravis de voir AVAIO partager la vision de Sunbird et adopter la Nouvelle façon de consommer son énergie. »

Pour en savoir plus sur AVAIO Digital Partners, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Sunbird Énergie, cliquez ici.

À propos d'AVAIO Digital Partners :

AVAIO Digital est une entreprise de centres de données gérée par AVAIO Capital. AVAIO Capital est une société d’investissement en infrastructures spécialisée dans le développement de projets durables, dirigée par des professionnels issus des domaines de l’investissement, du développement, de l’ingénierie, de la construction et de l’exploitation. ADP se consacre à la conception et à la construction de centres de données durables à grande échelle sur mesure dans les Amériques et en Europe. Financé par un engagement en capital de 750 millions de dollars provenant d’un grand gestionnaire d’investissements avec plus de 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion, AVAIO Digital dispose d’un portefeuille de projets à grande échelle déjà en développement aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale, représentant plus de 500 MW de capacité potentielle. Plus d’informations sont disponibles sur http://www.avaiodigital.com.