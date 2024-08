C’est du KD bon à s’en lécher les doigts… Les marques populaires d’aliments réconfortants KD et PFK s’unissent pour une nouvelle collaboration audacieuse et délicieusement savoureuse

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Les aliments réconfortants préférés des Canadiens et Canadiennes deviennent encore plus décadents. En effet, les marques KD et PFK dévoilent trois offres conjointes en édition limitée disponibles dans les épiceries et les restaurants PFK à travers le pays. Il s’agit du Macaroni au fromage KD format individuel, maintenant disponible en épicerie, ainsi que le KD sandwich au poulet et aux macaronis au fromage et le Wrap collation KD macaroni au fromage, tous deux offerts dans tous les restaurants PFK au Canada. Cette collaboration exclusive au Canada marque la première association de ces deux marques avec une autre afin de lancer simultanément des produits en édition limitée en épicerie et des articles de menu en restaurant.

De plus en plus de Canadiens et Canadiennes recherchent des saveurs plus prononcées et des combinaisons culinaires inattendues.1,2 On préfère toutefois les essayer avec des aliments familiers provenant de marques connues et de confiance.3 Dans cette optique, cette collaboration entre deux marques emblématiques d’aliments réconfortants allie l’héritage gastronomique de PFK, avec son poulet frit style sud des États-Unis à l’expertise de KD en macaroni au fromage. Ensemble, KD et PFK, proposent aux consommateurs de nouvelles façons audacieuses de savourer des plats devenus classiques au Canada en créant des combinaisons inattendues mais délicieuses.

« Les amateurs de KD ont toujours adapté leur macaroni au fromage à leur goût, et nous sommes ravis de pousser l’expérience encore plus loin en nous associant à PFK, une autre marque emblématique d’aliments réconfortants », déclare Brian Neumann, Directeur des Communications de la marque chez Kraft Heinz Canada. « Tout comme le macaroni au fromage fait penser à KD, le poulet frit est synonyme à PFK. C’est la première fois qu’on associe ces deux saveurs emblématiques et le résultat est incroyable. Nous avons hâte que les consommateurs y goûtent. »

« Notre partenariat avec KD est la plus grande collaboration de l’histoire de PFK Canada et la première fois que nous proposons un lancement de menu exclusif accompagné d’une offre en épicerie », affirme Katherine Bond-Debicki, Directrice Marketing chez PFK Canada. « En nous associant au macaroni au fromage préféré des Canadiens et Canadiennes, nous sommes ravis d’offrir aux amateurs une combinaison de saveurs audacieuse qu’il faut absolument essayer. Deux marques emblématiques, reconnues pour offrir un réconfort alléchant, s’unissent pour vous offrir une collaboration exceptionnelle qui répondra à toutes vos attentes gastronomiques. »

Chaque nouveauté offre une explosion de saveurs délicieuses :

Macaroni au fromage KD format individuel : Les Canadiens et Canadiennes peuvent désormais assaisonner leur KD avec le mélange secret du Colonel composé de onze herbes et épices.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent désormais assaisonner leur KD avec le mélange secret du Colonel composé de onze herbes et épices. KD sandwich au poulet et aux macaronis au fromage : Le poulet à triple panure de PFK avec son assaisonnement classique est garni de KD à saveur originale crémeuse pour offrir la plus savoureuse des expériences gustatives.

Le poulet à triple panure de PFK avec son assaisonnement classique est garni de KD à saveur originale crémeuse pour offrir la plus savoureuse des expériences gustatives. Wrap collation KD macaroni au fromage : Les succulents bâtonnets de poulet croustillants PFK tant adorés sont accompagnés de KD à saveur originale, le tout enveloppé dans une tortilla de farine chaude et moelleuse.

Pour faire découvrir ce savoureux partenariat au monde entier, KD et PFK ont créé la campagne « Du KD bon à s’en lécher les doigts » qui allie le meilleur des deux marques en combinant leurs recettes emblématiques de manière audacieuse et authentique. Afin de piquer la curiosité des Canadiens et Canadiennes avant le lancement, le Colonel Sanders était de passage à Toronto en fin de semaine dernière, vêtu d’une nouvelle version de son classique costume mais avec une référence subtile au partenariat avec KD. Il s’est promené à l’exposition gastronomique la plus emblématique du Canada, l’Exposition Nationale Canadienne, à acheter tous les KD des épiceries locales, tout en interagissant avec les consommateurs et en annonçant la collaboration.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, suivez les pages Instagram des deux marques @KraftDinnerca et @kfc_canada. Les Canadiens et Canadiennes, qui goûtent à l’une des délicieuses nouveautés, sont encouragés à partager leurs repas sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #BonÀSenLécherLesDoigts.

1« How to create menus that attract Gen Z customers, Restaurant Dive », octobre 2023

2« Kerry’s 2024 taste charts uncover new flavour fusions, Food in Canada », janvier 2024

3 Étude exploratoire Kraft Heinz « Foresights & Trends », 2023

À PROPOS DE KRAFT HEINZ CANADA

L’héritage de Kraft Heinz Canada remonte à plus d’un siècle, en 1903, lorsque James Lewis Kraft, de Stevensville, en Ontario, a commencé à vendre du fromage à partir d’une calèche. Heinz Canada a ensuite été fondée en 1909 à Leamington, en Ontario, avec comme premiers produits des cornichons provenant de producteurs locaux. À la suite de la fusion en 2015 entre Kraft Foods Group et H.J. Heinz Company, Kraft Heinz Canada est devenue une filiale de la nouvelle société Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC). Devenue la deuxième plus grande entreprise d’aliments et de boissons au pays, les produits emblématiques de Kraft Heinz Canada, comme le beurre d’arachide Kraft, le ketchup Heinz, le KD, le fromage à la crème Philadelphia, la vinaigrette Renées, le Jell-O, la sauce Classico, le Kool-Aid et le café Maxwell House, se retrouvent dans plus de 97 pour cent des foyers canadiens. Kraft Heinz Canada mène une transformation inspirée par la mission globale de Kraft Heinz, Rendre la vie délicieuse, en créant des moments mémorables dans les communautés grâce à des initiatives locales telles que Place aux Jeux et Kraft Hockeyville, tout en soutenant les banques alimentaires à travers le Canada du Projet Garde-manger de Kraft Heinz. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE PFK CANADA

Fondée par le colonel Harland Sanders en 1952, PFK est aujourd’hui la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. Le mélange de 11 herbes et épices du colonel est toujours utilisé pour assaisonner notre poulet Recette originale® et demeure un secret très bien gardé. La spécialité de PFK est notre fameux poulet Recette originale®, mais nous proposons également une variété de sandwichs et de wraps fraîchement préparés, des collations à emporter, des accompagnements style maison, des desserts et des boissons. Aujourd’hui, KFC Corporation est une filiale de YUM! Brands Inc. et compte plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires à travers le monde, dont plus de 600 ici même au Canada. Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez notre site web www.kfc.ca.