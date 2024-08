Experian rachète NeuroID, entreprise pionnière de l’analyse comportementale

COSTA MESA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Experian ®, la société internationale de données et de technologie, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de NeuroID, un chef de file dans le domaine de l’analyse comportementale. Les capacités modernes et exemptes de frictions de NeuroID vont permettre de consolider la suite de détection des risques de fraude d’Experian en apportant une nouvelle couche de visibilité sur les signaux comportementaux numériques et les analyses observés pour les utilisateurs anciens et nouveaux tout au long du cycle de vie du client, y compris dans le cadre des ouvertures de compte, des connexions et des transactions.

Les solutions d’analyse comportementale de NeuroID sont disponibles dès maintenant au sein de CrossCore ® sur l'Experian Ascend Technology Platform™ en tant que capacité clé de détection des fraudes. L’an dernier, les solutions de vérification des identités et de prévention de la fraude d’Experian ont aidé les clients à éviter des pertes liées à la fraude pour un montant estimé à 15 milliards USD au niveau mondial. Maintenant que NeuroID va être intégré à Experian, les clients vont pouvoir utiliser un seul fournisseur de services pour surveiller et analyser de manière proactive le comportement numérique en temps réel d’un utilisateur (par exemple, la manière dont il navigue dans un formulaire et saisit des informations).

L’émergence de la fraude générative pilotée par l’IA a incité les entreprises des services financiers, de la santé et du commerce électronique à rechercher de nouveaux types de technologies de détection de la fraude, telles que l’analyse comportementale, dans le cadre de leurs stratégies en matière de détection des fraudes liées à l’ouverture et à la gestion des comptes. Les informations issues de l’analyse comportementale permettent d’atténuer la fraude en temps réel et de prévenir les usurpations d’identité, la prise de contrôle de comptes, les attaques de bots, les attaques de bots de nouvelle génération ainsi que les réseaux de fraude, permettant aux entreprises d’offrir une expérience client transparente.

« Notre acquisition de NeuroID souligne notre engagement à fournir à nos clients des données, des analyses et des informations de classe mondiale pour prévenir les fraudes. Avec NeuroID, nous sommes ravis de bâtir de nouvelles offres mixtes qui non seulement favorisent la détection des risques, mais qui permettent également aux entreprises de naviguer en toute confiance dans le paysage en ligne et d’avoir confiance dans leurs transactions », a déclaré Robert Boxberger, président de l’activité Identité et Fraude d’Experian en Amérique du Nord. « Dans le monde hautement compétitif et numérique d’aujourd’hui, l’utilisation de l’analyse comportementale est désormais vitale pour innover dans l’avenir de la lutte contre la fraude. »

« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de fraude pilotée par l’IA. Les entreprises sont soumises à une pression immense qui exige de leur part d’accélérer les innovations et de faire évoluer leur approche de la lutte contre la fraude. NeuroID offre une nouvelle vision des risques encourus par l’utilisateur en se basant sur les interactions comportementales », a déclaré Jack Alton, PDG de NeuroID. « Grâce à cette vision, les entreprises disposent d’une première ligne de défense proactive qui leur permet de détecter les réseaux de fraude sophistiqués et les attaques de bots. En joignant nos forces à celles d’Experian, nous sommes impatients d’aider les entreprises à naviguer en toute confiance dans cette nouvelle ère grâce à des solutions rendant possibles des expériences plus sûres et exemptes de frictions. »

Pour en savoir plus, prière de consulter https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management.

À propos de NeuroID

NeuroID, un chef de file mondial de l’analyse comportementale, fournit aux entreprises numériques une première ligne de défense contre la fraude axée sur la protection de la vie privée. Le logiciel de NeuroID permet de déterminer si un utilisateur est un humain ou un bot, et si l’humain présente un risque, en fonction de sa familiarité avec les données qu’il saisit et de la manière dont il interagit avec elles. La technologie exclusive de NeuroID permet d’obtenir une visibilité approfondie des interactions numériques (sans collecter de données personnelles) afin de surveiller, d’envoyer des alertes et d’agir contre la fraude de manière proactive. Couplé à des conseils d’experts, NeuroID accélère la gestion moderne des risques, permettant aux dirigeants du monde entier de détecter les fraudes plus rapidement, de réduire les pertes et d’augmenter les économies. Pour plus d’informations sur les produits et services de NeuroID, rendez-vous sur https://www.neuro-id.com/.

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux personnes et aux entreprises du monde entier. Nous aidons à redéfinir les pratiques de prêt, à débusquer et à prévenir la fraude, à simplifier les soins de santé, à fournir des solutions de marketing numérique et à mieux comprendre le marché de l’automobile, le tout grâce à notre combinaison unique de données, d’analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à réaliser des économies de temps et d’argent. Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux soins de santé, en passant par l’automobile, le financement agricole, l’assurance et de nombreux autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans de nouvelles technologies sophistiquées afin de mettre à profit la richesse des données et d'innover. En tant que société de l'indice FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres (EXPN), nous avons une équipe de 22 500 personnes réparties dans 32 pays. Notre siège social se trouve à Dublin, en Irlande. Consultez experianplc.com pour de plus amples informations.

