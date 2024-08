IHS Towers et MTN Group renforcent leur partenariat stratégique visant à assurer la connectivité mobile et favoriser l'inclusion numérique

LONDRES & JOHANNESBURG--(BUSINESS WIRE)--Après avoir annoncé la semaine dernière qu'IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers » ou la « Société ») et MTN Group (JSE : MTN) avaient renouvelé et prolongé les contrats d'infrastructure de communication au Nigeria, et qu'ils avaient également terminé récemment le renouvellement de tous les contrats sur les marchés IHS Towers-MTN, les deux sociétés ont déclaré ce mardi que, la relation commerciale étant désormais solidement établie pour les dix prochaines années, elles allaient travailler dorénavant de manière constructive afin d'apporter une solution aux questions de gouvernance précédemment soulevées, qui soient acceptables par les deux parties.

Le 7 août 2024, les deux sociétés ont annoncé le renouvellement et le prolongement de tous les contrats-cadres de location de tours au Nigéria jusqu'en décembre 2032. Les contrats comprennent de nouvelles conditions financières prévoyant ce que les parties considèrent comme une répartition plus durable entre la monnaie locale et la monnaie étrangère. IHS Towers et MTN Group ont désormais terminé le renouvellement d'environ 26 000 contrats de location signés par MTN relatifs à l'infrastructure fournie par IHS Towers sur six marchés africains situés au Nigeria, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Zambie et en Afrique du Sud.

MTN Group détient environ 26 % d'IHS Towers, une participation ayant précédé la cotation de la Société d'exploitation de tours à la Bourse de New York en 2021.

Sam Darwish, PDG d'IHS Towers, déclare : « En tant que principal client et partenaire de longue date, nous sommes fiers d'avoir renouvelé tous les contrats de location avec MTN Group sur nos marchés africains. Aujourd'hui, nous renforçons notre relation stratégique et nous nous engageons à optimiser la stabilité opérationnelle, en sécurisant nos sources de revenus au cours des dix prochaines années et en tablant sur notre innovation commune qui permettra de fournir une connectivité essentielle et soutenir l'inclusion numérique sur l'ensemble du continent africain. Nous nous réjouissons de la prochaine phase de notre partenariat commercial et nous nous félicitons de l'occasion qui nous est donnée de travailler de manière constructive dans l'intérêt des utilisateurs finaux ».

Ralph Mupita, PDG de MTN Group, déclare : « Le renouvellement des différents contrats sur nos marchés pendant les dix prochaines années, offre une base plus durable aux activités de MTN sur ces différents marchés. Nous continuons à veiller à ce que nos réseaux profitent de bons investissements, assurent une excellente disponibilité et bénéficient d'une marge de manœuvre suffisante pour répondre à l'avenir à la demande croissante et structurelle de données. Ces renouvellements sont essentiels pour satisfaire ces priorités. Nous nous réjouissons de travailler de manière constructive avec IHS sur les questions de gouvernance en suspens, maintenant que les accords commerciaux ont été conclus.

S'appuyant sur leur relation établie depuis plus de 20 ans en tant que partenaires commerciaux, les deux sociétés profiteront de leur excellence opérationnelle et de leur expertise en ingénierie pour répondre aux demandes de données de plus en plus sophistiquées des utilisateurs finaux. IHS Towers et MTN Group ont toutes deux l'habitude de naviguer dans des environnements opérationnels complexes et des conditions macroéconomiques difficiles lorsqu'il s'agit de fournir une connectivité essentielle à la croissance économique et à l'inclusion numérique.

---FIN---

À propos d'IHS Towers : IHS Towers est l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures communes de communication au monde si l'on s'en tient aux nombre de tours, avec une focalisation exclusive sur les marchés émergents. La Société possède plus de 40 000 tours réparties sur ses dix marchés, notamment au Brésil, au Cameroun, en Colombie, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Koweït, au Nigeria, au Rwanda, en Afrique du Sud et en Zambie. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante communications@ihstowers.com ou consulter le site Web www.ihstowers.com

À propos de MTN Group : Lancé en 1994, MTN Group est un opérateur numérique de premier plan à la vision précise : offrir à nos clients un nouveau monde numérique audacieux. Nous sommes mûs par notre conviction affirmant que tout le monde mérite de profiter des avantages d'une vie moderne et connectée. Le groupe MTN, qui célèbre cette année son 30e anniversaire, est coté à la bourse de valeurs JSE en Afrique du Sud sous le partage de code « MTN ». Notre stratégie est la suivante : Ambition pour 2025 : des solutions numériques de pointe pour favoriser le progrès en Afrique. Pour de plus amples informations, veuillez envoyer un courriel à : MTNGroup.PressOffice@mtn.com ou consulter le site Web www.mtn.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, présentes dans le présent communiqué de presse qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que nous prévoyons, auxquels nous pensons ou que nous anticipons et qui se produiront ou pourraient se produire à l'avenir, sont des déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez reconnaître les déclarations prospectives par l'utilisation de mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « pourrait », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage », « pense que », « estime », « prévoit », « potentiel » ou « continu », ou leur utilisation à la forme négative, ou par d'autres expressions similaires. Nous avons fondé ces déclarations prospectives en grande partie sur nos attentes et nos projections actuelles relatives à des événements futurs et à des tendances financières qui, selon nous, pourraient avoir une influence défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d'exploitation, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour établir ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme si nous avions mené une enquête exhaustive sur toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles ou que nous les avions toutes examinées. Ces déclarations sont incertaines par nature et les investisseurs sont invités à ne pas s'y fier indûment. Ce communiqué de presse et les documents auxquels nous faisons référence dans ce communiqué de presse devraient être lus en sachant que nos résultats, performances et réalisations réels futures peuvent être sensiblement différents de ce que nous prévoyons. De plus amples informations sur ces hypothèses, risques et incertitudes sont disponibles dans les documents que nous avons déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission, notamment notre rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Toutes nos déclarations prospectives se trouvent nuancées par ces avertissements et ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, nous rejetons, et déclinons expressément, toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements à venir ou d'autres facteurs.

