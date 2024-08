Il 400° Cessna Citation Latitude entra a far parte della flotta di Simmons Foods e ne consolida la leadership di settore

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation oggi ha annunciato la fornitura del 400° business jet Cessna Citation Latitude a Simmons Foods, storico cliente del modello Citation nonché azienda a capitale e conduzione familiare fondata nel 1949 a Siloam Springs, nell'Arkansas. Questo nuovo velivolo migliorerà l'efficienza dei viaggi d'affari di Simmons Foods completandone la flotta esistente, formata da tre jet Citation che rappresentano una parte integrale nella gestione delle attività in più aree.

Il business jet Cessna Citation Latitude, di medie dimensioni, è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., un'azienda del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT).

"La fornitura del 400° Citation Latitude dimostra il livello superiore del design del nostro velivolo e rappresenta un momento di orgoglio per il nostro team", è stato il commento di Lannie O'Bannion, vicepresidente senior delle Vendite e Attività di Volo Globali di Textron Aviation. "Si tratta di un risultato importante che non solo consolida la posizione dominante di Latitude nel settore dei jet di medie dimensioni, ma che sottolinea anche il nostro impegno per l'innovazione e la soddisfazione del cliente, impostando nuovi standard in materia di comfort, efficienza e performance nel settore aereo".

Certificato nel 2015, il modello Citation Latitude è stato il business jet di dimensioni medie più consegnato al mondo per otto anni consecutivi, ed è la scelta preferita per i clienti a seguito della sua affidabilità, versatilità e incredibile autonomia di 2.700 miglia nautiche.

Con una cabina 'a pavimento piano' e un ampio spazio per nove passeggeri, il velivolo è in grado di volare senza scali tra destinazioni quali New York e Los Angeles o Vancouver e Guatemala City. Il modello Citation Latitude si impone come scelta preferita dei clienti per una vasta gamma di operazioni, tra cui corporation, charter, viaggi personali, ambulanza aerea, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), trasporti di pubblica utilità, rilevamenti aerei, ispezioni di volo, formazione e molte altre missioni specialistiche.

"Nel corso degli anni abbiamo constatato che i jet Citation supportano le nostre attività in ogni modo possibile. La flotta di Citation di cui disponiamo ha migliorato nettamente le capacità operative della nostra azienda, consentendoci di servire i nostri clienti, dipendenti e agricoltori in modo più efficace", è stato il commento di Todd Simmons, amministratore delegato di Simmons Foods. "Guidati dai nostri valori familiari di integrità, rispetto, forte impegno e innovazione, le performance e l'affidabilità di Latitude rappresentano un complemento naturale per la nostra attività".

Informazioni sul Cessna Citation Latitude

Il business jet di medie dimensioni Citation Latitude, con un'autonomia per quattro passeggeri di 2.700 miglia nautiche (5.000 km) ad alta velocità, si distingue dalla concorrenza per la sua combinazione di comfort ed efficienza. La lunghezza della pista di decollo di 3.580 piedi, leader nella sua categoria, offre agli operatori una maggiore autonomia su piste corte. All'interno, il Citation Latitude offre un'esperienza di cabina senza pari, con l'ambiente più aperto, spazioso, luminoso e raffinato della sua categoria. Con un pavimento piatto e un'altezza della cabina di 1,8 m, l'innovazione abbonda con caratteristiche eccezionali presenti in tutto il velivolo.

Informazioni su Textron Aviation

Ispiriamo l'avventura del volo. Da oltre 95 anni, Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., mette a disposizione il proprio talento collettivo attraverso i marchi Beechcraft, Cessna e Hawker per progettare e offrire la migliore esperienza di aviazione ai propri clienti. Con una gamma che spazia dai business jet, ai turbopropulsori e ai pistoni ad alte prestazioni, fino ai prodotti per missioni speciali, addestratori militari e prodotti per la difesa, Textron Aviation dispone del portafoglio di prodotti per l'aviazione più versatile e completo al mondo e di una forza lavoro che ha prodotto più della metà di tutti gli aerei per l'aviazione generale nel mondo. I clienti di oltre 170 Paesi fanno affidamento sulle nostre prestazioni, affidabilità e versatilità leggendarie, insieme alla nostra fidata rete globale di assistenza clienti, per volare in modo conveniente e flessibile. Per maggiori informazioni, visitare i siti www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Informazioni su Textron Inc.

Textron Inc. è un’impresa operante in vari comparti che mette a frutto il suo network globale di business nei settori aereo, difesa, industriale e finanziario per offrire ai clienti servizi e soluzioni innovativi. Textron è nota nel mondo per i suoi rinomati brand – Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Per maggiori informazioni visitare www.textron.com.

