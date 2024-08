Le 400e Cessna Citation Latitude rejoint la flotte de Simmons Foods et renforce son leadership sur le segment

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation annonce ce jour avoir livré le 400e jet d'affaires Cessna Citation Latitude à son client de longue date de Simmons Foods, une entreprise familiale exploitée depuis 1949, de Siloam Springs, Arkansas. Simmons Foods utilisera le nouvel avion pour améliorer l’efficacité des voyages d’affaires de sa société, en complément de sa flotte existante de trois avions Citation qui font partie intégrante de la gestion des opérations sur plusieurs sites.

Le jet d'affaires de taille moyenne Cessna Citation Latitude est conçu et fabriqué par Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE:TXT).

« La livraison du 400e Citation Latitude témoigne de la conception supérieure de l’avion et constitue un véritable élément de fierté pour notre équipe », déclare Lannie O’Bannion, vice-président principal, ventes mondiales et opérations en vol, Textron Aviation. « Cette étape renforce non seulement le statut de leader de Latitude sur le segment des avions de taille moyenne, mais souligne également notre engagement en faveur de l’innovation et de la satisfaction des clients, en établissant de nouvelles normes en matière de confort, d’efficacité et de performance dans le secteur de l’aviation. »

Certifié en 2015, le Citation Latitude est l’avion d’affaires de taille intermédiaire le plus livré au monde depuis huit années consécutives et est un favori des clients en raison de sa fiabilité, de sa polyvalence et de son impressionnante autonomie de 2 700 milles marins.

Avec une cabine à plancher plat et un vaste espace pour neuf passagers, l'avion peut voler sans escale entre des destinations telles que New York et Los Angeles ou Vancouver et Guatemala. Le Citation Latitude est le choix préféré des clients pour un large éventail d'opérations, y compris les entreprises, les charters, les voyages personnels, l'ambulance aérienne, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), le transport utilitaire, le levé aérien, l'inspection en vol, la formation et de nombreuses autres missions spécialisées.

« Au fil des ans, nous avons constaté que les avions Citation sont performants à tous points de vue. Notre flotte de Citations a considérablement renforcé les capacités opérationnelles de notre entreprise, ce qui nous permet de servir plus efficacement nos clients, nos employés et nos agriculteurs », déclare Todd Simmons, CEO, Simmons Foods. « Guidés par nos valeurs familiales d’intégrité, de respect, de travail et d’innovation, les performances et la fiabilité du Latitude répondent parfaitement à nos attentes. »

À propos du Cessna Citation Latitude

Le jet d’affaires de taille moyenne Citation Latitude, avec un rayon d’action pour quatre passagers de 2 700 miles nautiques (5 000 km) en croisière à grande vitesse, se distingue de la concurrence par sa combinaison de confort et d’efficacité. Sa longueur de décollage de 3 580 pieds, la meilleure de sa catégorie, permet aux opérateurs de disposer d’un plus grand rayon d’action sur les terrains courts. À l’intérieur, le Citation Latitude offre une expérience inégalée de la cabine, avec l’environnement le plus ouvert, le plus spacieux, le plus lumineux et le plus raffiné de sa catégorie. Avec un plancher plat et une hauteur de cabine de deux mètres, l’innovation abonde avec des caractéristiques exceptionnelles conçues dans l’ensemble de l’appareil.

À propos de Textron Aviation

Nous inspirons le voyage en avion. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met en valeur notre talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. Avec une gamme comprenant des jets d'affaires, des turbopropulseurs et des avions à pistons haute performance, ainsi que des produits pour des missions spéciales, des entraîneurs militaires et de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille de produits aéronautiques le plus polyvalent et complet au monde, et une main-d'œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance légendaire, notre fiabilité et notre polyvalence, ainsi que sur notre réseau mondial de service client de confiance, pour des vols abordables et flexibles. Pour plus d'informations, visitez www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.textron.com.

