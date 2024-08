400e Cessna Citation Latitude voegt zich bij de vloot van Simmons Foods en versterkt marktleiderschap

WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation kondigde vandaag de levering aan van het 400e Cessna Citation Latitude zakenvliegtuig aan Simmons Foods, een familiebedrijf uit Siloam Springs, Arkansas. Dit in 1949 opgerichte bedrijf is al lange tijd klant van Citation. Simmons Foods zal het nieuwe vliegtuig gebruiken om de efficiëntie van de zakenreizen van het bedrijf te verhogen. Het vliegtuig is een aanvulling op de bestaande vloot van drie Citation-jets die integraal deel uitmaken van de bedrijfsactiviteiten op meerdere locaties.

Het middelgrote zakenvliegtuig Cessna Citation Latitude is ontworpen en geproduceerd door Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc. (NYSE:TXT).

"De levering van de 400e Citation Latitude is een bewijs van het superieure ontwerp van het vliegtuig en een trots moment voor ons team," zei Lannie O'Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations voor Textron Aviation. “Deze mijlpaal bevestigt niet alleen de status van de Latitude als leider in het segment van middelgrote straalvliegtuigen, maar onderstreept ook ons streven naar innovatie en klanttevredenheid, waarbij we de grenzen verleggen voor comfort, efficiëntie en prestaties in de luchtvaartindustrie."

De Citation Latitude, die in 2015 werd gecertificeerd, is al acht jaar op rij het meest geleverde middelgrote zakenvliegtuig ter wereld en is favoriet bij klanten vanwege zijn betrouwbaarheid, veelzijdigheid en indrukwekkende actieradius van 2.700 zeemijl.

Met een vlakke vloercabine en voldoende ruimte voor negen passagiers kan het vliegtuig non-stop vliegen tussen bestemmingen als New York en Los Angeles of Vancouver en Guatemala City. De Citation Latitude is de eerste keuze onder klanten voor een breed scala aan activiteiten, waaronder bedrijven, charter, persoonlijke reizen, luchtambulance, inlichtingen, surveillance en verkenning (ISR), transport van nutsvoorzieningen, luchtverkenning, vluchtinspectie, training en tal van andere gespecialiseerde doeleinden.

"Door de jaren heen hebben we gemerkt dat Citation-jets in alle opzichten zaken doen. Onze vloot van Citations heeft de operationele mogelijkheden van ons bedrijf aanzienlijk verbeterd, waardoor we onze klanten, werknemers en landbouwers effectiever van dienst kunnen zijn," zegt Todd Simmons, CEO van Simmons Foods. "Wij dragen onze familiewaarden van integriteit, respect, hard werken en innovatie hoog in het vaandel, en de prestaties en betrouwbaarheid van de Latitude sluiten dan ook naadloos aan bij ons bedrijf."

Over de Cessna Citation Latitude

Het middelgrote zakenvliegtuig Citation Latitude, met plaats voor vier passagiers en een bereik van 2.700 zeemijl (5.000 km) op hoge kruissnelheid, steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit omwille van de combinatie van comfort en efficiëntie. De lengte van de opstijgpiste voor dit vliegtuig, toonaangevend in zijn klasse, van 3.580 voet biedt operators meer mogelijkheden op korte pistes. Vanbinnen biedt de Citation Latitude een ongeëvenaarde cabine-ervaring dankzij de zeer open, ruime, heldere en verfijnde afwerking van de cabine, uniek in zijn categorie. Met een vlakke vloer en een cabinehoogte van zes voet, getuigt de innovatie van talloze uitzonderlijke eigenschappen in het hele vliegtuig.

Over Textron Aviation

We inspireren de beleving van het vliegen. Reeds meer dan 95 jaar bevordert Textron Aviation Inc., een bedrijf van Textron Inc., ons collectieve talent op gebied van de Beechcraft, Cessna en Hawker merken om de beste vliegervaring voor onze klanten te ontwerpen en tot stand te brengen. Met een aanbod dat alles omvat van zakenvliegtuigen, turbopropellers en zuigers met hoogwaardige prestaties tot producten voor speciale missies, militaire training en verdediging, bezit Textron Aviation de meest veelzijdige en omvattende portfolio luchtvaartproducten ter wereld en personeel dat meer dan de helft van alle algemene luchtvaartvliegtuigen ter wereld heeft gebouwd. Klanten in meer dan 170 landen vertrouwen op onze legendarische prestaties, betrouwbaarheid en veelzijdigheid, samen met ons vertrouwde internationale netwerk van de klantendienst, voor betaalbare en flexibele vluchten. Voor meere informatie gaat u naar www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Over Textron Inc.

Textron Inc. is een bedrijf actief in diverse sectoren dat haar mondiale netwerk van luchtvaart, defensie, industriële en financiële bedrijven benut om klanten innovatieve oplossingen en services te verschaffen. Textron is over de hele wereld bekend om haar krachtige merken, zoals Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems en TRU Simulation. Ga voor meer informatie naar: www.textron.com.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen inkomsten voorspiegelen of strategieën, doelstellingen, verwachtingen of andere niet-historische feiten beschrijven. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop zij werden gedaan, en we beschouwen ons niet gehouden om deze te actualiseren. Deze verklaringen zijn onderworpen aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten vermeld of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.