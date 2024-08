PICit A/S bénéficie d'un investissement stratégique de croissance d'Arcadea Group

AARHUS, Danemark, TORONTO et ORLANDO, Floride--(BUSINESS WIRE)--PICit A/S, leader des logiciels de gestion logistique portuaire, ferroviaire et intermodale, annonce un investissement stratégique de croissance réalisé par Arcadea Group, un investisseur de premier plan à titre permanent chez les éditeurs mondiaux de logiciels. Le partenariat avec Arcadea Group sera axé sur la poursuite d'une forte croissance sur les marchés nationaux et internationaux ainsi que sur l'accélération du développement des produits.

Henrik Højen Andersen, CEO de PICit, continuera à assumer ses fonctions et conservera une participation importante dans l'entreprise. En outre, Karsten Gitter et Stig Rune Skaarup, ainsi que toute l'équipe de PICit, continueront également leur collaboration avec l'entreprise.

Henrik Højen Anderson s'est exprimé à propos de cet investissement : « Avec Arcadea Group, nous pensons avoir trouvé le partenaire idéal qui sera en mesure de contribuer à la croissance et au développement à venir de PICit. Arcadea Group est un fonds d'investissement privé solide et expérimenté, qui permettra à PICit A/S de développer son activité plus rapidement et plus efficacement grâce aux compétences opérationnelles et stratégiques d'Arcadea ».

Paul Yancich, directeur général d'Arcadea Group, ajoute : « PICit représente notre deuxième investissement au Danemark depuis notre création, et notre quatrième investissement cette année dans le secteur ferroviaire et logistique. Étant nous-mêmes des participants très actifs dans le secteur, nous avons découvert PICit grâce à sa clientèle de classe mondiale et à sa réputation établie dans un paysage caractérisé principalement par des fournisseurs horizontaux ou des actifs détenus par des investisseurs privés. Comme nous l'avons appris en réalisant nos autres investissements dans le secteur, les clients donnent la priorité à la stabilité à long terme et au développement agressif des produits, des caractéristiques que nous constatons chez PICit et que nous nous efforcerons de renforcer au cours des décennies à venir ».

Daniel Eisen, directeur général d'Arcadea Group, déclare : « PICit A/S est une entreprise bien implantée, désormais prête à passer à la vitesse supérieure. Grâce à une forte croissance organique et une culture orientée client, nous sommes heureux de soutenir l'entreprise, ses clients et son équipe sur le long terme ».

À propos de PICit A/S

PICit est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles de logistique. Situé dans le port d'Aarhus, PICit fournit une plateforme d'information commune en temps réel qui relie tous les acteurs du transport au sein d'un réseau d'information, créant ainsi une communauté de participants qui bénéficient des solutions SaaS de pointe de PICit.

À propos d'Arcadea Group

Arcadea Group investit chez des éditeurs de logiciels haut de gamme et à forte croissance, sur des durées extrêmement longues. Basé à Toronto et investissant dans le monde entier, Arcadea s'appuie sur son important capital permanent pour se concentrer exclusivement sur des entreprises ayant un potentiel et des ambitions à long terme.

