AARHUS, Denemarken & TORONTO & ORLANDO, Fla.--(BUSINESS WIRE)--PICit A/S, marktleider in software voor haven-, spoor- en intermodaal logistiek beheer, kondigt aan dat Arcadea Group een strategische groei-investering in het bedrijf heeft gedaan. Arcadea Group is een toonaangevende, vaste investeerder in wereldwijde softwarebedrijven. De samenwerking met Arcadea Group is gericht op het voortzetten van de sterke groei op de binnenlandse en internationale markten en het versnellen van de productontwikkeling.

Henrik Højen Andersen, CEO van PICit, blijft in zijn functie en behoudt ook een groot aandelenbelang in het bedrijf. Daarnaast zullen Karsten Gitter en Stig Rune Skaarup en het hele team van PICit het bedrijf blijven runnen.

