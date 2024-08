Canva revela marca atualizada com sistema projetado para o trabalho

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, a maior plataforma internacional de comunicação visual, lançou hoje um sistema de marca atualizado, criado especificamente para locais de trabalho ao redor do mundo. A identidade atualizada foi elaborada para expandir a nível mundial e se conectar localmente, reforçando a missão da Canva de capacitar o mundo a criar.

Potencializando a próxima década da Canva

Durante a primeira década, a Canva capacitou milhões de pessoas a alcançar suas metas através do design. Agora, também está concentrada em potencializar organizações com ferramentas de design e produtividade para dar suporte às crescentes necessidades de comunicação visual de todos os locais de trabalho em todas as partes do mundo.

À medida que o mundo do trabalho se torna mais distribuído, a necessidade de uma comunicação visual e cooperação mais intensas nunca foi tão importante. O sistema de marca atualizado da Canva foi criado não apenas para impulsionar a criatividade, mas também para ajudar as equipes a estimular a produtividade com um toque mundial e local em locais de trabalho ao redor do mundo.

Para reformular o modo como o mundo funciona, a Canva primeiro precisou redefinir a maneira como sua marca atua. Este novo foco trouxe novas questões: A marca pode se conectar com novos públicos sem comprometer sua voz única? À medida que a marca cresce a nível mundial, ela pode se conectar de fato localmente?

"Canva significa capacitação, sendo um princípio fundamental de nossa marca e que tem sido fiel à nossa missão desde o primeiro dia", disse Cat van der Werff, Diretora Executiva de Criação (ECD) na Canva. "Pois design não diz respeito apenas à estética. Design é o meio que possibilita que as pessoas alcancem suas metas. Reforçar esta ideia se converteu no pilar para toda a atualização da marca."

Expandindo uma marca icônica

Desde seu gradiente instantaneamente reconhecível até seu logotipo feito à mão e tipo de letra personalizado, a marca Canva já está estabelecida internacionalmente. O objetivo desta atualização era simplificar e amplificar o que a torna icônica e, depois, ter mais espaço para conteúdo visual inspirador que reflita a comunidade diversa da Canva.

“A criatividade parece diferente ao redor do mundo; o que é relevante para um líder de recursos humanos em Paris pode não funcionar para um profissional de marketing digital em São Paulo", disse Cat van der Werff, ECD. "Nosso sistema de marca atualizado foi concebido para ser hiperlocalizado e culturalmente relevante, permitindo uma maior conexão maior com comunidades em todo o mundo."

O sistema de marca atualizado inclui:

Construir uma plataforma para conteúdo: O sistema de marca atualizado foi inspirado na própria Canva, uma plataforma para conteúdo flexível. Os principais ativos da marca permanecem fixos, enquanto os elementos flexíveis da marca podem ser personalizados, ao possibilitar que a marca expanda a nível mundial e também se conecte localmente.

O sistema de marca atualizado foi inspirado na própria Canva, uma plataforma para conteúdo flexível. Os principais ativos da marca permanecem fixos, enquanto os elementos flexíveis da marca podem ser personalizados, ao possibilitar que a marca expanda a nível mundial e também se conecte localmente. Unir marca e produto: Os layouts de design agora refletem mais de perto como é possível fluir através do produto da Canva; desde rolagens inspiradoras de conteúdo passando por páginas que podem ser arrastadas e soltas, até momentos envolventes em tela cheia.

Os layouts de design agora refletem mais de perto como é possível fluir através do produto da Canva; desde rolagens inspiradoras de conteúdo passando por páginas que podem ser arrastadas e soltas, até momentos envolventes em tela cheia. Demonstrar o trabalho em curso: Em geral, é o ato de fazer que traz mais alegria. O novo sistema da Canva celebra isto, ao ressaltar o design no trabalho em vez do produto finalizado. Uma marca em movimento, mesmo quando estática.

Em geral, é o ato de fazer que traz mais alegria. O novo sistema da Canva celebra isto, ao ressaltar o design no trabalho em vez do produto finalizado. Uma marca em movimento, mesmo quando estática. Humanizar a IU da Canva: Cursores, comentários e um conjunto de emojis personalizados ganham vida em todos os pontos de contato da marca para contar histórias humanas de conexão e cooperação.

Cursores, comentários e um conjunto de emojis personalizados ganham vida em todos os pontos de contato da marca para contar histórias humanas de conexão e cooperação. Amplificar a voz da marca: Um novo enfoque ao tom de voz ressalta a personalidade lúdica da marca, que contraria a tendência de falar em jargões corporativos.

Um novo enfoque ao tom de voz ressalta a personalidade lúdica da marca, que contraria a tendência de falar em jargões corporativos. Mais acessível do que nunca: Uma paleta de cores simplificada reflete a visão da Canva de que capacitação e acessibilidade andam de mãos dadas, com o conjunto atualizado para cumprir com os enormes padrões de acessibilidade da AA para todas as cores.

Elaborado pela Canva, na Canva

Grandes organizações recorrem cada vez mais à Canva Enterprise para turbinar o trabalho visual e desenvolver suas marcas. Em um movimento que demonstra as capacidades da plataforma, sua equipe criativa interna usa as ferramentas de design da Canva para expandir a atualização da marca de modo consistente mediante uma equipe com mais de 4.000 pessoas em mais de 40 países.

Esta abordagem significou que a marca era escalável desde o lançamento, com modelos de marca personalizados, ferramentas com tecnologia de IA aptas a escrever por voz e um Brand Kit (kit de marca) para reunir tudo em um só lugar.

"Da ideação à implementação, dos cronogramas aos modelos, usamos nossas próprias ferramentas em cada estágio do processo. Toda a atualização foi concebida para colocar nosso produto à prova e demonstrar formas pelas quais as organizações podem expandir uma marca mundial usando a Canva", disse Cat van der Werff, ECD.

A equipe também fez parcerias com as agências criativas, Vucko para definir um sistema de movimento atualizado, ao se aprofundar em como a Canva pode levar personalidade e humanidade ao modo como a marca se move, e Buck para criar um estilo de emoji personalizado que tem por base os gradientes da marca Canva, na paleta de cores atualizada e com personalidade lúdica.

Reformulando como o mundo funciona

Na última década, a Canva vem defendendo a democratização do design, ao ajudar milhões de pessoas a dar vida às suas visões criativas, independentemente de se considerarem criativas ou não. Com mais de 190 milhões de usuários ativos mensais e receita anualizada superior a US$ 2,3 bilhões, o crescimento da Canva é uma comprovação de seu impacto.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma online gratuita de cooperação e comunicação visual com a missão de capacitar todo mundo a criar. Com uma interface de usuário simples (de arrastar e soltar) e uma grande variedade de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos de redes sociais, anúncios e vestuário até vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, fotografias, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer pessoa pode ter uma ideia e criar algo bonito.

Ativos para baixar

Clique aqui

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.