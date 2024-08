Canva dévoile un système de marque repensé conçu pour le travail

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, la plus grande plateforme de communication visuelle au monde, a lancé aujourd’hui un nouveau système de marque conçu pour les lieux de travail du monde entier. L’identité actualisée a été conçue pour s’adapter à l’échelle mondiale et pour avoir une résonance au niveau local, multipliant ainsi par deux la mission de Canva qui est de donner au monde les moyens de créer.

Une prochaine décennie tout en puissance pour Canva

Lors de sa première décennie d’existence, Canva a permis à des millions d’individus de réaliser leurs objectifs grâce au design. Aujourd’hui, l’entreprise se concentre de surcroît sur l’autonomisation des organisations, avec des outils de création et de productivité qui visent à répondre aux besoins croissants en matière de communication visuelle de tous les lieux de travail, dans chaque région du monde.

Le monde du travail étant de plus en plus disséminé, il n’a jamais été plus important de disposer d’une communication visuelle et d’une collaboration plus puissantes. Le nouveau système de marque de Canva a été conçu non seulement pour stimuler la créativité, mais également pour aider les équipes à stimuler la productivité en faisant preuve d’un flair mondial et local dans les lieux de travail de toute la planète.

Pour redéfinir la façon dont le monde fonctionne, Canva a d’abord dû redéfinir la façon dont sa propre marque fonctionne. Cette nouvelle orientation a soulevé de nouvelles questions : la marque est-elle capable de se connecter à de nouveaux publics sans compromettre sa voix unique ? Et si la marque se déploie à l’échelle mondiale, peut-elle avoir véritablement une résonance au niveau local ?

« Canva est synonyme d’autonomisation – c’est le principe fondateur de notre marque qui définit notre mission depuis le premier jour », a déclaré Cat van der Werff, directrice exécutive de la création (Executive Creative Director, ECD) chez Canva. « Le design n’est pas qu’une question d’esthétique, c’est aussi le véhicule qui permet aux gens de réaliser leurs objectifs. Le fait de doubler la mise à partir de cette idée est devenu le point d’ancrage de l’ensemble du renouvellement de la marque. »

Développer une marque emblématique

Avec son logo artisanal au dégradé et à la typographie immédiatement reconnaissables, la marque Canva est déjà bien établie à l’échelle mondiale. L’objectif de ce renouvellement était de simplifier et d’amplifier ce qui rend la marque emblématique, puis de créer davantage d’espace pour un contenu visuel inspirant reflétant la diversité de la communauté de Canva.

« La créativité n’est pas la même partout dans le monde : ce qui est pertinent pour un responsable des ressources humaines à Paris ne l’est pas forcément pour un spécialiste du marketing numérique basé à São Paulo », a poursuivi Cat van der Werff, ECD. « Notre nouveau système de marque est conçu pour être hyperlocalisé et culturellement pertinent, ce qui permet d’établir des liens plus étroits que jamais avec les communautés du monde entier. »

Le système de marque repensé repose sur les éléments suivants :

La construction d’une plateforme de contenu : Le nouveau système de marque a été inspiré par Canva elle-même, à savoir une plateforme de contenu flexible. Les principaux actifs de la marque restent fixes, tandis que les éléments flexibles de la marque peuvent être adaptés, permettant à la marque de s’étendre à l’échelle mondiale tout en gardant une résonance au niveau local.

Le nouveau système de marque a été inspiré par Canva elle-même, à savoir une plateforme de contenu flexible. Les principaux actifs de la marque restent fixes, tandis que les éléments flexibles de la marque peuvent être adaptés, permettant à la marque de s’étendre à l’échelle mondiale tout en gardant une résonance au niveau local. Une marque et un produit unifiés : Les modèles de design reflètent désormais plus fidèlement la façon dont vous naviguez dans le produit Canva, qu’il s’agisse de défilements de contenu inspirants, de pages qui se glissent et se déposent ou de moments immersifs en plein écran.

Les modèles de design reflètent désormais plus fidèlement la façon dont vous naviguez dans le produit Canva, qu’il s’agisse de défilements de contenu inspirants, de pages qui se glissent et se déposent ou de moments immersifs en plein écran. La démonstration des travaux en cours : C’est souvent l’acte de création qui apporte le plus de joie. Le nouveau système de Canva célèbre ce fait, en mettant la lumière sur le design en train de se créer plutôt que le produit fini. La marque est en mouvement, même lorsqu’elle est statique.

C’est souvent l’acte de création qui apporte le plus de joie. Le nouveau système de Canva célèbre ce fait, en mettant la lumière sur le design en train de se créer plutôt que le produit fini. La marque est en mouvement, même lorsqu’elle est statique. Une humanisation de l’interface utilisateur de Canva : Les curseurs, les commentaires et toute une suite d’emojis personnalisés prennent vie à chaque point de contact avec la marque pour raconter des histoires humaines de connexion et de collaboration.

Les curseurs, les commentaires et toute une suite d’emojis personnalisés prennent vie à chaque point de contact avec la marque pour raconter des histoires humaines de connexion et de collaboration. Une voix de la marque amplifiée : Une nouvelle approche du ton de la voix renforce la personnalité enjouée de la marque, à l’encontre de la tendance à utiliser le jargon du business.

Une nouvelle approche du ton de la voix renforce la personnalité enjouée de la marque, à l’encontre de la tendance à utiliser le jargon du business. Une accessibilité plus grande que jamais auparavant : La palette de couleurs simplifiée reflète la vision de Canva selon laquelle l’autonomisation et l’accessibilité vont de pair. La suite a été mise à jour pour répondre aux normes d’accessibilité strictes de l’AA correspondant à chaque couleur.

Créé par Canva, dans Canva

Les grandes organisations se tournent de plus en plus vers Canva Enterprise pour optimiser leurs travaux visuels et développer leurs marques. Afin de démontrer les capacités de la plateforme, son équipe de création interne constituée de plus de 4 000 personnes réparties dans plus de 40 pays se sert des outils de conception de Canva pour mettre à l’échelle le renouvellement de la marque de manière cohérente.

Cette approche signifie que la marque était évolutive dès son lancement, grâce à des modèles de marque personnalisés, à des outils alimentés par l’IA et formés à l’écriture vocale, ainsi qu’à un Kit de marque rassemblant tout dans un même endroit.

« De la génération des idées à la mise en œuvre, et des chronologies aux modèles, nous avons utilisé nos propres outils à chaque étape du processus. L’ensemble du rafraîchissement a été conçu pour mettre notre produit à l’épreuve, et démontrer comment les organisations peuvent développer une marque mondiale à l’aide de Canva », a conclu Cat van der Werff, ECD.

L’équipe s’est également associée à des agences de création, notamment Vucko pour définir un système de mise en mouvement actualisé qui approfondit la façon dont Canva peut apporter de la personnalité et de l’humanité à la façon dont la marque bouge, ainsi que Buck pour créer un style d’emoji personnalisé s’inspirant des dégradés de la marque Canva, de sa palette de couleurs actualisée et de sa personnalité ludique.

Repenser le fonctionnement du monde

Au cours de la dernière décennie, Canva s’est fait la championne de la démocratisation du design, en aidant des millions de personnes à donner vie à leurs visions, qu’elles se considèrent comme créatives ou non. Avec plus de 190 millions d’utilisateurs actifs par mois et un chiffre d’affaires annualisé s’élevant à plus de 2,3 milliards USD, la croissance de Canva témoigne de son impact.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme en ligne gratuite de communication visuelle et de collaboration dont la mission est de permettre à chacun de créer. Avec une interface utilisateur simple qui utilise le glisser-déposer et une vaste gamme de modèles allant des présentations aux vidéos en passant par les documents, les sites Internet, les infographies pour les réseaux sociaux, les affiches et les vêtements, ainsi qu'une immense bibliothèque de polices, de photos, d'illustrations, de séquences vidéo et de clips audio, n'importe qui peut transformer une idée en quelque chose de beau.

Actifs téléchargeables

Cliquez ici

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.