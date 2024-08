InvestCloud fournit une plateforme de gestion du cycle de vie des clients à Rathbones Group PLC

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--InvestCloud, un fournisseur mondial de solutions de gestion de patrimoine et d'actifs, a lancé sa plateforme de gestion du cycle de vie client (« CLM ») en partenariat avec Rathbones Group Plc (« Rathbones »), un gestionnaire de patrimoine de premier plan au Royaume-Uni. En profitant de la solution modulaire unique d'InvestCloud, Rathbones bénéficie de capacités numériques différenciées qui amélioreront l'expérience d'intégration et de service des clients du groupe.

InvestCloud, qui soutient aujourd'hui les activités de Rathbones ainsi que l'intégration prochaine d'Investec Wealth and Investment (UK), offre une plateforme évolutive et sécurisée dotée de capacités centralisées de gestion des prospects et des clients potentiels, d'accueil et de service. Grâce à ce partenariat, InvestCloud permettra à Rathbones de soutenir son ambition de croissance, d'améliorer la qualité de ses données et de garantir une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui donnera aux équipes de Rathbones plus de temps pour se consacrer aux activités liées au contact avec les clients.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l’un des plus grands gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni afin d’offrir une plateforme globale d’engagement du cycle de vie des clients qui permettra à Rathbones de se focaliser sur ce qui compte le plus – servir ses clients », a déclaré Christine Mar Ciriani, chef du service international, Digital Wealth chez InvestCloud. « Grâce à notre partenariat multi-phases avec Rathbones, nous avons hâte de fournir des fonctions supplémentaires qui amélioreront encore l'expérience de leurs clients. »

« Le lancement de la plateforme InvestCloud est une étape importante dans notre projet d’amélioration des capacités numériques du groupe, et nous avons hâte de bénéficier de son développement futur et de sa feuille de route », a déclaré Andy Brodie, COO du groupe Rathbones. « Notre partenariat avec InvestCloud, qui constitue un élément clé de notre offre numérique globale aux collègues et aux clients, nous permettra de continuer à améliorer la façon dont nous gérons les relations avec les clients et d’offrir un meilleur service à nos clients. »

À propos d'InvestCloud

InvestCloud est le leader mondial des logiciels de transformation numérique pour l'industrie de la gestion de patrimoine et le leader américain de la personnalisation et de l'évolutivité dans les programmes de conseil, notamment les comptes gérés unifiés (UMA) et les comptes gérés séparément (SMA). InvestCloud soutient plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs avec plus de 550 clients directs, comprenant des banques et des gestionnaires de patrimoine, des banques privées et des gestionnaires d'actifs. La plateforme technologique modulaire et évolutive d'InvestCloud offre des expériences numériques de haut niveau tout au long du continuum de la gestion de patrimoine.

À travers Digital Wealth et APL, InvestCloud aide les professionnels et les entreprises de la gestion de patrimoine à étendre leurs capacités et à offrir des services premium à leurs clients. L'entreprise propose des expériences et des outils numériques pour les clients et les conseillers, permettant le développement de solutions de gestion de patrimoine pour le front-office, ainsi que la gestion de portefeuilles UMA/SMA, l'exécution des transactions, la comptabilité, la gestion de modèles et les solutions d'investissement en performance pour l'industrie de la gestion de patrimoine et d'actifs.

En 2024, InvestCloud a été nommée parmi les meilleures entreprises Fintech du monde par CNBC, preuve de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients. InvestCloud, dont le siège social se trouve aux États-Unis, possède des bureaux dans le monde entier, notamment au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, à Singapour, au Japon et en Australie. Rendez-vous sur InvestCloud.com et suivez-nous sur les médias sociaux pour en savoir plus.

À propos de Rathbones Group Plc

Rathbones Group Plc (Rathbones), par l'entremise de ses filiales, est l'un des principaux fournisseurs britanniques de services de gestion de placements auprès des particuliers, des organismes caritatifs et des conseillers professionnels. Ces services comprennent la gestion discrétionnaire de placements, les fonds communs de placement, la planification fiscale, la gestion de fiducies et de sociétés, le conseil financier et les services bancaires. Rathbones gère 108,9 milliards de livres sterling d'actifs (au 30 juin 2024) et compte plus de 3 500 employés répartis sur 23 sites au Royaume-Uni et les îles Anglo-Normandes.

