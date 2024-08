QIA investit 180 millions de dollars dans TechMet

DOHA, Qatar et LONDRES et DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Qatar Investment Authority (QIA) a annoncé aujourd’hui un investissement initial de 180 millions de dollars dans TechMet, reflétant l’engagement de QIA à garantir l’approvisionnement en minéraux critiques d’origine responsable. TechMet est une société d’investissement axée sur la création d’entreprises tout au long de la chaîne de valeur des minéraux critiques, de l’extraction au traitement en passant par le raffinage et le recyclage.

Cet investissement s’inscrit dans l’ambition de QIA d’investir dans un large éventail de domaines dans les secteurs industriels tels que les minéraux critiques, qui sont nécessaires pour faire progresser la transition vers l’énergie propre et pour aider à répondre à la demande croissante du marché mondial pour des solutions énergétiques durables. Grâce à cet investissement, QIA soutient la mission de TechMet, qui consiste à mettre en place des projets dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques.

Les fonds seront utilisés pour développer les actifs existants de TechMet et pour continuer à construire son portefeuille avec des projets stratégiques qui augmentent la production et le raffinage de ses minéraux critiques cibles, qui comprennent le lithium, le nickel, le cobalt et les terres rares.

Cette annonce permet à TechMet d’atteindre son objectif de collecte de fonds de 300 millions de dollars, en plus d’un investissement de suivi de S2G Ventures, qui porte son engagement total à 50 millions de dollars, et d’un investissement supplémentaire de 50 millions de dollars de la part de la DFC. Le dernier engagement de la DFC porte l’investissement total de l’agence gouvernementale américaine dans TechMet à 105 millions de dollars, après un premier investissement en 2020. Aujourd’hui évaluée à plus d’un milliard de dollars, TechMet est l’un des plus grands investisseurs privés dans les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques.

Brian Menell, fondateur et président-directeur général de TechMet, déclare : « L’investissement de QIA renforce la position de TechMet en tant que leader mondial de l’investissement dans les minéraux critiques. L’arrivée d’un grand investisseur souverain aux côtés du gouvernement américain accélère notre capacité à développer notre portefeuille et à créer une valeur significative dans les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques. Nous nous réjouissons également de travailler en étroite collaboration avec QIA sur d’autres opportunités futures. »

Depuis sa création, TechMet a investi plus de 450 millions de dollars dans des projets de minéraux critiques dans son portefeuille existant d’actifs en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Afrique, y compris : Brazilian Nickel, Cornish Lithium, EnergySource Minerals, US Vanadium, Trinity Metals, Xerion Advanced Battery Corp, TechMet-Mercuria, Rainbow Rare Earths, REEtec et Momentum Technologies. TechMet a été conseillée par Rothschild & Co dans le cadre de ce processus de levée de fonds.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

À propos de QIA

Qatar Investment Authority (QIA) est le fonds souverain de l’État du Qatar. QIA a été fondé en 2005 pour investir et gérer les fonds de réserve de l’État. QIA est l’un des fonds souverains les plus importants et les plus actifs au monde. QIA investit dans un large éventail de catégories d’actifs et de régions, ainsi qu’en partenariat avec des institutions de premier plan dans le monde entier, afin de constituer un portefeuille d’investissement global et diversifié dans une perspective à long terme, capable d’offrir des rendements durables et de contribuer à la prospérité de l’État du Qatar.

www.qia.qa

À propos de TechMet

TechMet Limited est une société d’investissement de premier plan dans le domaine des minéraux critiques et possède actuellement un portefeuille de dix actifs répartis sur quatre continents qui produisent, traitent, raffinent et recyclent de manière responsable les minéraux qui alimenteront l’économie du 21e siècle. Les principaux actionnaires de TechMet sont la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), S2G Ventures et le groupe mondial Mercuria, spécialisé dans l’énergie et les matières premières.

www.techmet.com

