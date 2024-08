Un laboratoire du Top 10 pharma en oncologie choisit Median Technologies pour la découverte de biomarqueurs d’imagerie par utilisation de l’IA

SOPHIA ANTIPOLIS, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, “Median” ou “La Société”) annonce aujourd’hui avoir signé un accord initial avec un laboratoire pharmaceutique membre du Top 10 mondial en oncologie1. L’accord vise la découverte de biomarqueurs d’imagerie2 grâce à l’exploitation par l’intelligence artificielle des données cliniques d’un candidat médicament développé par le laboratoire. Cet accord pourrait conduire à une plus large collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Median.

L’accord implique Imaging Lab, une entité de la division iCRO de Median Technologies. Imaging Lab fournit aux sociétés biopharmaceutiques des outils de prise de décision basés sur l’IA appliquée aux données d’imagerie, pour sélectionner les patients, prédire la réponse à la thérapie, suivre de façon précise la progression de la maladie et permettre un accès précoce à des informations de tolérance et d’efficacité des candidats médicaments dans les essais cliniques.

Median va appliquer son expertise, ses méthodes et son savoir-faire uniques dans les technologies d’intelligence artificielle pour identifier des signatures digitales spécifiques dans les images (biomarqueurs d’imagerie) afin de renseigner sur le statut répondeur/non répondeur des patients au candidat médicament. Les biomarqueurs d’imagerie spécifiques au candidat médicament pourraient par la suite être utilisés comme diagnostics compagnons3 afin de sélectionner les patients qui sont le plus susceptibles de répondre au traitement.

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, souligne : “Nous avons récemment annoncé la sélection de Median comme fournisseur privilégié de services d’imagerie par un second laboratoire pharmaceutique membre du Top 3 mondial. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer le démarrage d’une nouvelle collaboration avec un laboratoire pharmaceutique membre du Top 10 mondial en oncologie, pour supporter son plan de développement clinique avec nos technologies d’imagerie basées sur l’IA. Les laboratoires pharmaceutiques ont adopté très tôt l’Intelligence Artificielle dans leurs plans de développement de médicaments et l’investissement des grands groupes pharmaceutiques dans l’IA progresse à un rythme soutenu, créant une dynamique très positive pour Median qui se différencie sur le marché des CRO d’imagerie par son offre unique d’imagerie basée sur l’IA. L’intelligence artificielle est aujourd’hui omniprésente dans le développement de médicaments, et le marché de l’IA dans les essais cliniques devrait atteindre 6.55 milliards de dollars d’ici 20304. Les technologies de l’IA appliquées à l’imagerie des essais cliniques permettent de révéler de nouvelles informations qui peuvent être déterminantes pour le succès des essais en oncologie, en particulier des données permettant des décisions de ‘Go/NoGo’ plus précoces, ou permettant de découvrir des biomarqueurs d’imagerie prédictifs de la réponse des patients aux candidats médicaments. Les solutions d’imagerie intégrant l’IA vont créer une nouvelle génération de diagnostics compagnons, ouvrant des opportunités uniques à l’ère de la médecine de précision.”

Nicolas Dano, COO et CCO iCRO ajoute : “Les technologies d’imagerie basées sur l’IA sont le futur du développement de médicaments en oncologie. En tant que société par essence technologique, nous sommes le seul CRO d’imagerie qui possède une expérience et un savoir-faire significatifs en Intelligence Artificielle. Ceci nous donne un avantage compétitif réellement unique pour pénétrer le marché des grands groupes pharmaceutiques. Nous sommes impatients de commencer cette collaboration et de fournir des données de grande valeur pour supporter les plans de développement de médicaments de ce laboratoire pharmaceutique.”

A propos de Median Technologies : Pionnière dans les solutions et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe de l’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie ​​et eyonis™, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

