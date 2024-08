RH Privé dévoile deux des penthouses les plus luxueux au monde sur la Costa del Sol

RH Privé unveils two of the world’s most desirable luxury penthouses in Costa del Sol. (Photo: RH Privé)

MALAGA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--RH Privé, le principal développeur de maisons de luxe écologiques sur la Costa del Sol, a fait appel au célèbre studio de design Pininfarina pour un projet de design d'intérieur conceptuel exclusif. Avec la conception de certaines des voitures de sport les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile et des projets architecturaux exceptionnels tels que la majestueuse tour ICONIC à Dubaï, cette collaboration vise à renforcer encore l'exclusivité et le luxe du développement le plus exclusif du développeur : Carat Sky Villas.

Les penthouses sont actuellement en construction, avec une livraison prévue d'ici la fin de l'année. Dans leur conceptualisation initiale, l’orientation de chaque habitation a joué un rôle fondamental, l’une « flottant sur la mer » et l’autre « nichée dans les montagnes ». Chaque penthouse a été conçu sur un thème conceptuel bien précis : le premier incorpore des motifs nautiques et le second s'inspire de différentes textures de bois, dans le but d'intégrer la nature dans la maison.

« Nous sommes fiers de nous associer à Pininfarina. Notre collaboration nous a permis non seulement d’aligner nos valeurs, mais aussi de partager nos expériences, nos idées et nos cultures pour aboutir au projet de deux penthouses exclusifs en Espagne », déclare Guillermo Rodríguez, CEO, RH Privé.

Carat Sky Villas : une expérience unique ancrée dans la durabilité

Les deux penthouses appartiennent à Carat Sky Villas et sont stratégiquement situés dans la majestueuse enclave de Reserva del Higuerón, où les résidents peuvent profiter des meilleures vues sur la mer Méditerranée depuis la Costa del Sol, ainsi que de grands espaces verts.

Côté durabilité, Carat Sky Villas se distingue par son système d'économie d'eau basé sur la réutilisation de l'eau de pluie, la décalcification et des robinets hydroefficients. La société se distingue également par son modèle d'efficacité énergétique maximale basé sur un système aérothermique, une ventilation individuelle et l'utilisation de grandes fenêtres pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle. Par ailleurs, en plus de recycler 70% des matériaux de construction, RH Privé garantit le respect de la biodiversité de l'environnement en plantant des espèces indigènes dans la conception de l'aménagement paysager et en reboisant la zone entourant le développement.

En outre, les propriétés bénéficieront de la dernière technologie sur le marché, avec un système domotique qui permet de gérer l'éclairage, l'accès et la climatisation, parmi de nombreuses autres fonctions, pouvant tout contrôler à distance à tout moment.

Un design d'intérieur réfléchi et des équipements somptueux

Au cœur de ces penthouses, les frontières n'existent pas, dépassant les limites et créant des espaces pour des moments uniques. La mer joue un rôle fondamental dans la conception des espaces. Les sols sont orientés vers la mer, créant des espaces inondés de lumière naturelle et offrant des couchers de soleil inoubliables. Grâce aux grandes fenêtres, la démarcation intérieur-extérieur est floue, accentuant la sensation de flotter au-dessus de la mer fournie grâce à la piscine à débordement.

Carat vous accueille dans la communauté où seuls quelques privilégiés peuvent vivre. Un espace bien-être composé d'une grotte de sel, d'une salle de massage, d'un hammam, d'un sauna et d'une piscine intérieure chauffée vient compléter l'espace spa. Pour les plus sportifs, Carat propose une salle de sport de luxe équipée de machines Technogym, dotée de son équipement exclusif Christian Dior. Les propriétaires peuvent également profiter de la salle de cinéma, d'un espace de coworking avec vue sur la mer et d'un espace extérieur composé d'une piscine à débordement, d'un pool bar et d'un solarium. Mais ce n'est pas tout, car la promotion proposera également un service de conciergerie 5 étoiles, permettant aux propriétaires d'oublier les tâches fastidieuses.

À propos de RH Privé

RH Privé est le principal promoteur immobilier pour les propriétés durables de luxe en Espagne. Après plus de 30 ans de succès à Reserva del Higuerón, au cœur de la Costa del Sol, les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 500 maisons livrées, plus de 200 en construction et plus de 160 récemment lancées sur le marché. Toujours engagée en faveur de l'éco-luxe, chaque construction bénéficie du cachet unique de RH Privé, en conformité avec des critères ESG rigoureux. Avec un avenir plein de nouveaux projets et d'ambitions, la durabilité joue et jouera un rôle clé au cœur de l'entreprise.

