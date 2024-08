Ultimate Risk Solutions annonce un partenariat mondial avec Howden Group

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Ultimate Risk Solutions (URS) a le plaisir d'annoncer une coopération mondiale avec Howden, qui est devenu un nouveau client de la gamme évoluée de gestion des risques d'URS. Cette gamme couvre la gestion du capital économique et réglementaire, la modélisation des actifs, la gestion des risques d'entreprise (ERM), le provisionnement et l'optimisation des prix. Le partenariat a pour but d'exploiter les principales compétences d'URS afin d'ajouter de la valeur aux ressources, aux produits et aux services existants de Howden.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec l'équipe de Howden », a déclaré Werner Bugl, membre du comité de direction d'URS. « Les offres créent une plateforme différenciée visant à élargir les solutions actuelles que nous proposons par le biais de simulations et de modélisation des risques, tant pour les activités nouvelles que pour les activités existantes de nos clients ».

« Les diverses équipes mondiales de Howden utilisent de longue date les technologies d'URS », a déclaré Nathan Schwartz, reponsable mondial d'Analytics Howden Re. « Après une analyse minutieuse, nous avons décidé d'établir un partenariat stratégique avec URS en raison de la robustesse et de l'indépendance de ses outils de gestion des capitaux, qui vont dans le sens de notre engagement en faveur de l'excellence ».

« Notre partenariat avec Howden apporte une preuve supplémentaire de notre engagement continu à fournir les plateformes de modélisation des risques les plus avancées et les plus conviviales, qui répondent aux besoins en évolution rapide des décideurs de nos entreprises. Cet engagement est particulièrement crucial dans un paysage de risques de plus en plus complexe, encore aggravé par une polycrise d'une ampleur sans précédent », a déclaré Alex Bushel, fondateur et CEO d'URS.

« La décision de s'associer à URS provient de notre volonté de travailler avec des entreprises de premier plan qui excellent dans leurs domaines. Cette collaboration nous permet de proposer des solutions améliorées à nos clients, tout en conservant une certaine flexibilité dans l'utilisation des outils qui assure la fourniture de services de haut niveau », a déclaré Man Cheung, directeur général de Howden Re.

À propos d'URS

Foundée en 2001, Ultimate Risk Solutions (URS) propose des technologies et des solutions au secteur de la réassurance dans le domaine de l'analyse des risques, notamment l'évaluation de la réassurance cédée, la modélisation du capital économique et réglementaire, le provisionnement des sinistres, la modélisation du portefeuille d'actifs, l'analyse des décisions stratégiques et la modélisation macroéconomique. URS a des bureaux et des clients répartis dans le monde entier. Sa clientèle est composée d'assureurs, de réassureurs, de courtiers en réassurance, de sociétés de conseil et d'organismes de réglementation des assurances. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant www.ultirisk.com.

À propos de Howden

Howden est un groupe d'assurance mondial de premier plan qui repose sur l'actionnariat salarié. Fondé en 1994, il fournit des services et des solutions de courtage d'assurance, de courtage de réassurance et de souscription à des clients allant des particuliers aux plus grandes multinationales.

Le groupe est présent dans 55 pays en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il emploie 18 000 personnes et gère 38 milliards de dollars de primes pour le compte de ses clients. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites suivants www.howdengroup.com et www.howdengroupholdings.com.

