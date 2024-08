ExaGrid lança versão 7.0.0

ExaGrid provides industry-leading comprehensive security with ransomware recovery. Learn more about our Retention Time-Lock for Ransomware Recovery in this short video.

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor com Retention Time-Lock que inclui uma camada não voltada para a rede (criando um espaço de ar em camadas), exclusões atrasadas e imutabilidade para recuperação de ransomware, anunciou hoje o lançamento da versão 7.0.0 do software ExaGrid, que começou a ser distribuído em agosto de 2024.

Com cada atualização de software, a ExaGrid acrescenta camadas adicionais de segurança ao seu armazenamento de backup em camadas, que já utiliza um repositório não voltado para a rede (espaço de ar em camadas) com exclusões atrasadas e objetos de dados imutáveis em que os dados de backup são armazenados para retenção com prazo maior, que não podem ser acessados ​​por agentes de ameaças e não podem ser modificados por ataques maliciosos.

Com o software ExaGrid versão 7.0.0, a ExaGrid oferece suporte à gravação do Veeam para o armazenamento de backup em camadas ExaGrid como um destino de armazenamento de objetos que utilizam o protocolo S3, além de oferecer suporte ao Veeam Backup for Microsoft 365 diretamente no ExaGrid.

O ExaGrid bloqueia os dados pelo período fornecido pela Veeam:

S3 bloqueia dados na Landing Zone (zona de destino) do ExaGrid

S3 bloqueia os dados na camada do repositório do ExaGrid

ExaGrid Retention Time-Lock com objetos imutáveis e exclusões atrasadas Bloqueia dados duas vezes na camada do repositório



A ExaGrid conquistou o status “Veeam Ready-Object” com Imutabilidade e SOSAPI, quando se verifica que o Veeam pode gravar no armazenamento de backup em camadas ExaGrid como um destino de armazenamento de objetos S3, assim como a capacidade de oferecer suporte ao Veeam Backup for Microsoft 365 usando S3 diretamente no ExaGrid.

“ A ExaGrid continua a atualizar sua solução de armazenamento de backup em camadas, já que sabemos que os dados não estão verdadeiramente protegidos por backup se a solução de backup for vulnerável aos agentes de ameaças. Além do bloqueio de objetos do S3 para Veeam na versão 7.0.0, o ExaGrid também oferece Retention Time-Lock com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), política de exclusão atrasada e objetos de dados imutáveis, e isso significa segurança dupla”, disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas com uma zona de destino de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e arquitetura escalável e recursos de segurança abrangentes. A zona de destino da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção em camadas oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura escalável da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência planejada de produtos. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede (espaço de ar em camadas), exclusões programadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware.

A ExaGrid tem engenheiros de sistemas físicos de vendas e pré-vendas nos seguintes países: Argentina, Austrália, Benelux (Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo), Brasil, Canadá, Chile, CEI (Comunidade dos Estados Independentes), Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Qatar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

