Kinaxis vient réhausser la résilience de chaîne d'approvisionnement pour CMI Foods

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), un chef de file mondial de l'orchestration exhaustive de la chaîne d'approvisionnement, annonce ce jour que CMI Foods, propriétaire de la chaîne de restaurants Pollo Campero et une des plus grandes entreprises agro-industrielles d'Amérique latine, a fait appel à Kinaxis pour transformer ses pratiques de gestion de l'approvisionnement, de la demande et de l'inventaire alors que la marque entame sa transformation numérique pour permettre un ambitieux plan d'expansion géographique.

Le vaste portefeuille CMI Foods comprend des opérations de transformation et de production alimentaires, des aliments pour animaux et animaux de compagnie ; et des restaurants indépendants, à l'instar de Pollo Campero et Pollo Granjero. Avec Kinaxis, l'entreprise en pleine expansion sera en mesure de connecter toutes les données, les talents et les processus de sa chaîne d'approvisionnement en un seul point, et de gérer les perturbations afin que ses produits se retrouvent plus efficacement entre les mains des clients.

« Nous sommes ravis que Kinaxis apporte une nouvelle perspective à notre chaîne d'approvisionnement, qui est un pilier essentiel de notre portefeuille de produits et de notre expansion sur des marchés auparavant non desservis », déclare Marco Matouk, directeur principal, transformation et numérisation, CMI Foods. « Ce partenariat renforcera notre capacité à fournir des produits alimentaires de qualité à nos clients tout en favorisant la durabilité dans l’ensemble de nos activités. »

« Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec l'équipe de CMI Foods et de faire partie de son parcours prometteur pour transformer sa chaîne d'approvisionnement », déclare Claire Rychlewski, responsable des ventes, Kinaxis. « Il existe toujours une demande de changement fondamental dans la façon dont les chaînes d’approvisionnement sont gérées et notre capacité à fournir une véritable transparence de bout en bout sera un élément clé de sa croissance et de son succès. »

Pour en savoir plus sur Kinaxis et ses solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, rendez-vous sur Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

Source : Kinaxis

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.