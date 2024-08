Energy Vault e Carbosulcis annunciano un progetto ibrido di accumulo gravitazionale di energia da 100 MW per accelerare lo sviluppo dell'hub tecnologico carbon free nel più grande sito italiano di ex sito di estrazione del carbone in Sardegna

Energy Vault and Carbosulcis Announce 100MW Hybrid Gravity Energy Storage Project to Accelerate Carbon Free Technology Hub at Italy’s Largest Former Coal Mining Site in Sardinia (Photo: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, California e NURAXI FIGUS, Italia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader in soluzioni di accumulo di energia sostenibili grid-scale, e Carbosulcis S.p.A. ("Carbosulcis"), società dell'industria carbonifera di proprietà della Regione autonoma della Sardegna, hanno annunciato oggi il progetto di sviluppo di un sistema ibrido di accumulo gravitazionale di energia da 100 MW, una soluzione progettata da Energy Vault per le miniere sotterranee, che abbina il suo sistema modulare di accumulo gravitazionale alle batterie. Questa soluzione unica di accumulo di energia, che verrà installata all'interno di pozzi di estrazione profondi 500 metri, insieme al software proprietario di gestione energetica VaultOS™, è essenziale per la conversione mirata del governo sardo della miniera di carbone in un hub tecnologico carbon free, dove la disponibilità di energia a basse/zero emissioni sarà un catalizzatore per attrarre nuove attività industriali e tecnologiche.

Questa soluzione di accumulo ibrido di energia sfrutta la tecnologia a gravità EV0™ di Energy Vault grazie a una nuova applicazione modulare a pompaggio idroelettrico basata sull'acqua. Il sistema proposto combina la tecnologia di accumulo di energia a pompaggio idroelettrico di lunga data con l'innovativa tecnologia di accumulo gravitazionale dell'energia di Energy Vault, consentendo ai partner di riutilizzare le caratteristiche uniche del sottosuolo del sito di una miniera di carbone ormai dismessa. La soluzione di accumulo ibrido di energia è progettata per ottimizzare e sfruttare appieno la topologia specifica del sito e i pozzi della miniera profondi 500 metri, evidenziando la proposta unica di Energy Vault in qualità di fornitore completamente integrato e diversificato di soluzioni di accumulo di energia su misura. Le parti hanno recentemente sottoscritto un contratto di locazione del terreno e l'installazione dei primi componenti modulari a gravità dovrebbe iniziare nel settembre 2024, mentre il collaudo della componente sotterranea del sistema ibrido di accumulo di energia dovrebbe essere completato nel 2025.

Il sito di Nuraxi Figus della Carbosulcis, che si trova in Sardegna, è attualmente destinato alla dismissione entro la fine del 2026 e la Regione Sardegna intende convertire il sito in un hub tecnologico con un impatto ambientale minimo, che contribuirà alla riconversione industriale ed economica di un'area fortemente colpita dall'abbandono della produzione di carbone. Inoltre, il sistema ibrido di accumulo di energia contribuirà a stabilizzare la rete elettrica dell'isola, con l'obiettivo di distribuire energia rinnovabile per contribuire a soddisfare l'elevata domanda durante le ore di punta, promuovendo al contempo un ulteriore uso locale della produzione rinnovabile in Sardegna. Il sito proposto sarà interamente di proprietà e gestito da Energy Vault, a dimostrazione dell'impegno dell'azienda a porsi come partner a lungo termine nella regione.

" Siamo entusiasti dell'innovativa soluzione combinata di accumulo di energia proposta da Energy Vault, che include la tecnologia di accumulo gravitazionale di energia nel sottosuolo, che stiamo testando insieme e che può diventare una delle soluzioni a supporto del nostro progetto di conversione della miniera in un nuovo hub tecnologico". Questo progetto ottimizzerà l'uso di energia rinnovabile a livello locale, e allo stesso tempo fornirà servizi che miglioreranno la stabilità della rete elettrica in Sardegna" , ha dichiarato Francesco Lippi, amministratore unico di Carbosulcis. "Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Energy Vault finora, e il suo approccio orientato al cliente nella progettazione di soluzioni di accumulo di energia si è già rivelato estremamente prezioso. L'accumulo di energia è una componente fondamentale per utilizzare al meglio l'energia rinnovabile 24 ore su 24 in Sardegna. Vediamo questa importante collaborazione con Energy Vault come un passo fondamentale nello sviluppo dell'hub tecnologico, che intende promuovere l'innovazione, recuperando un sito estrattivo dismesso e rafforzando il concetto di "transizione intelligente" verso le energie rinnovabili in un'area come il Sulcis Inglesiente, pesantemente colpita dall'abbandono dei combustibili fossili, come il carbone."

" Siamo orgogliosi di collaborare con Carbosulcis a un progetto così importante. La conversione della miniera di carbone di Nuraxi Figus in un hub tecnologico alimentato da energie rinnovabili aiuterà la regione Sardegna a rivitalizzare economicamente una delle aree più colpite dall'abbandono dei combustibili fossili. Riteniamo che questa entusiasmante applicazione delle nostre soluzioni di accumulo di energia, compreso un nuovo uso della nostra tecnologia di accumulo gravitazionale di energia, impiegata nel sottosuolo, avere un grande potenziale per applicazioni future", ha dichiarato Marco Terruzin, Chief Commercial and Product Officer di Energy Vault. " La scoperta e la ricerca di nuovi usi della nostra tecnologia dimostrano l'ampia versatilità e il potenziale del nostro portafoglio unico e innovativo di soluzioni per l'accumulo energetico. Prevediamo un futuro in cui la nostra tecnologia contribuirà ad alimentare il mondo con le energie rinnovabili. Che si tratti di un'isola in Italia, di un parco eolico vicino a Shanghai, in Cina, di fornire energia di backup a una città in California o di sostenere la rete elettrica in Texas, la tecnologia di Energy Vault viene impiegata attivamente per un'ampia gamma di applicazioni commerciali e geografiche in tutto il mondo".

EV0™ fa parte del portafoglio di sistemi di accumulo gravitazionale di energia (GESS) G-VAULT ™ di Energy Vault ed è stato annunciato nel maggio 2024 assieme ad altri nuovi prodotti di sistemi di accumulo gravitazionale. Il nuovo progetto è una soluzione "idroelettrica a pompaggio modulare" basata sull'acqua e sui serbatoi, che si interessa in modo specifico alle applicazioni per i pozzi sotterranei delle miniere profonde, in questo caso un pozzo di 500 metri di profondità presso una delle più grandi miniere di carbone in Italia, ormai è in fase di dismissione. La miniera, con riserve pari a 2,5 miliardi di tonnellate di carbone sub-bituminoso, era una delle più grandi miniere di carbone del suo genere in Europa e nel mondo. Si tratta della seconda installazione di un sistema ibrido di accumulo dell'energia da parte di Energy Vault dopo il progetto Calistoga PG&E nel nord della California, la più grande microgrid verde del mondo, che abbina l'idrogeno verde alle batterie agli ioni di litio.

Informazioni su Energy Vault

Energy Vault ® sviluppa e distribuisce soluzioni di accumulo di energia su scala industriale progettate per trasformare l'approccio mondiale all'accumulo di energia sostenibile. L'offerta completa dell'azienda comprende tecnologie proprietarie di accumulo gravitazionale, con batterie e a idrogeno verde. Ogni soluzione di accumulo è supportata dalla piattaforma di integrazione e dal software di sistema per la gestione dell'energia dell'azienda, indipendente dalla tecnologia hardware. Unico nel settore, l'innovativo portafoglio tecnologico di Energy Vault offre soluzioni personalizzate di accumulo dell'energia su breve e lungo termine, per aiutare i servizi pubblici, i produttori indipendenti di energia e i grandi utenti industriali di energia a ridurre significativamente i costi livellati dell'energia, mantenendone al contempo l'affidabilità. Utilizzando materiali ecologici con la possibilità di integrare materiali di scarto per un riutilizzo vantaggioso, la tecnologia di accumulo gravitazionale dell'energia G-VAULT™ di Energy Vault semplifica il passaggio a un'economia circolare e accelera la transizione energetica pulita globale per i suoi clienti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.energyvault.com.

Informazioni su Carbosulcis

Carbosulcis SpA è una società interamente controllata dalla Regione autonoma della Sardegna. Dal 2014, la società è impegnata nel piano di chiusura delle attività di estrazione del carbone. Tuttavia, la Società ha ereditato imponenti infrastrutture a supporto dell'attività estrattiva originaria, quali beni e fabbricati industriali per un volume di oltre 200.000 m3, distribuiti su un'area di oltre 200 ettari, tra i siti di Seruci e Nuraxi Figus, oltre a una rete di gallerie sotterranee per una lunghezza totale di circa 15 km a una profondità che varia tra i 350 e i 500 m, a cui si accede attraverso 4 pozzi minerari verticali con profondità fino a 500 m e anche attraverso un pozzo inclinato, concepito come una galleria per veicoli, composta da tre tratti di oltre 1 km ciascuno.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che riflettono le attuali opinioni della Società in merito, tra l'altro, alle operazioni e ai risultati finanziari della Società. Le dichiarazioni previsionali includono informazioni relative a possibili o presunti risultati futuri delle operazioni, comprese le descrizioni del nostro piano aziendale e delle nostre strategie. Tali dichiarazioni includono spesso parole come "anticipare", "aspettarsi", "suggerire", "pianificare", "credere", "intendere", "progettare", "prevedere", "stimare", "obiettivi", "proiezioni", "dovrebbe", "potrebbe", "sarebbe", "può", "sarà" e altre espressioni simili. Tali dichiarazioni o proiezioni previsionali vengono basate sulle nostre aspettative, sui piani e sulle ipotesi attuali, che abbiamo formulato alla luce della nostra esperienza nel settore, nonché della nostra percezione delle tendenze storiche, delle condizioni attuali, degli sviluppi futuri previsti e di altri fattori che riteniamo opportuni in base alle circostanze del momento. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre convinzioni, ipotesi e aspettative di prestazioni future, tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili. Le dichiarazioni previsionali sono solo previsioni basate sulle nostre attuali aspettative e proiezioni sugli eventi futuri. Le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi, che potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi, il livello di attività, le prestazioni o i risultati differiscano notevolmente dai risultati, dal livello di attività, dalle prestazioni o dai risultati in esse espressi o impliciti, inclusi i cambiamenti nella nostra strategia, i piani di espansione, le opportunità per i clienti, le operazioni future, la posizione finanziaria futura, i ricavi e le perdite stimati, i costi previsti, le prospettive e i piani; l'incertezza che le nostre assegnazioni, prenotazioni e arretrati equivalgano a ricavi futuri; la mancanza di garanzie del fatto che lettere di intenti non vincolanti e altre indicazioni di interesse possano tradursi in ordini o vendite vincolanti; la possibilità che i nostri prodotti siano o si presuma siano difettosi o presentino altri guasti; l'implementazione, l'accettazione da parte del mercato e il successo del nostro modello di business e della nostra strategia di crescita; la nostra capacità di sviluppare e mantenere il nostro marchio e la nostra reputazione; gli sviluppi e le proiezioni relativi alla nostra attività, ai nostri concorrenti e al settore; la capacità dei nostri fornitori di consegnare tempestivamente i componenti o le materie prime necessari per la costruzione dei nostri sistemi di accumulo di energia; l'impatto delle epidemie sanitarie sulla nostra attività e le azioni che potremmo intraprendere in risposta ad esse; le nostre aspettative in merito alla nostra capacità di ottenere e mantenere la tutela della proprietà intellettuale e di non violare i diritti altrui; le aspettative relative al periodo di tempo in cui saremo una società emergente in crescita ai sensi del JOBS Act; il nostro futuro fabbisogno di capitale e le fonti e gli utilizzi della liquidità; la natura internazionale delle nostre operazioni e l'impatto di guerre o altre ostilità sulla nostra attività e sui mercati globali; la nostra capacità di ottenere finanziamenti per le nostre operazioni e la nostra crescita futura; la nostra attività, i nostri piani di espansione e le nostre opportunità e altri importanti fattori discussi alla voce "Fattori di rischio" del nostro rapporto annuale nel modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023, depositato presso la SEC il 12 marzo 2024, così come tali fattori possono essere aggiornati di volta in volta negli altri documenti depositati presso la SEC, accessibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Di tanto in tanto emergono nuovi rischi e la nostra dirigenza non è in grado di prevederli tutti, né di valutare l'impatto di tutti i fattori sulla nostra attività o la misura in cui un fattore, o una combinazione di fattori, può far sì che i risultati effettivi differiscano notevolmente da quelli contenuti in eventuali dichiarazioni previsionali da noi rilasciate. Qualsiasi dichiarazione previsionale da noi rilasciata nel presente comunicato stampa si riferisce solo alla data del presente comunicato stampa, ed è condizionata nella sua interezza dalle dichiarazioni di cautela incluse nel presente comunicato stampa. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, a seguito di nuove informazioni, sviluppi futuri o altri elementi, salvo quanto richiesto dalle leggi vigenti. Non si deve fare eccessivo affidamento sulle nostre dichiarazioni previsionali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.