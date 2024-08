IHS Towers annonce le renouvellement et l'extension de tous les contrats de location de tours MTN Nigeria

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--IHS au Nigeria, une filiale de IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l'un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communication partagées dans le monde en termes de nombre de tours, et MTN Nigeria (NGX : MTNN), une filiale du plus grand opérateur de réseau mobile d'Afrique, MTN Group (JSE : MTN), ont annoncé aujourd'hui un accord pour renouveler et prolonger tous les accords de location principaux de tours au Nigeria jusqu'en décembre 2032, couvrant environ 13 500 contrats de location.

En ce qui concerne les quelque 2 500 locations de MTN Nigeria qui devaient expirer à la fin de 2024 et en 2025, selon les nouvelles conditions, IHS Towers renouvellera 1 430 locations (dont les nouvelles colocations).

Les contrats renouvelés et prolongés incluent de nouvelles conditions financières qui proposent ce que les parties estiment être une répartition plus durable entre la monnaie locale et la monnaie étrangère, ainsi qu'un nouveau composant lié au diesel. Cet accord témoigne de l'importance vitale de l'infrastructure d'IHS Towers et des liens opérationnels solides entre IHS Towers et MTN, le plus grand opérateur de réseau mobile du Nigeria, avec environ 79 millions d'abonnés.

Les nouvelles conditions prévoient une composante en USD qui continuera à bénéficier d'indexations annuelles liées à l'indice américain des prix à la consommation, une composante en NGN qui bénéficiera d'indexations liées à l'indice nigérian des prix à la consommation, et une nouvelle composante indexée sur le coût de la fourniture d'énergie au diesel, introduite pour servir de garantie contre les prix du diesel et les fluctuations des taux de change.

Il s'agit d'une étape importante pour IHS Towers, qui a désormais renouvelé tous les accords de licence de tour au Nigeria, ce qui atteste de l'approfondissement des relations entre les deux entreprises.

Sam Darwish, président et PDG d'IHS Towers, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le renouvellement et la prolongation de notre accord avec notre plus grand client, MTN Nigeria. Cela marque une étape importante pour IHS Towers puisqu'elle a renouvelé tous les accords de location principaux de tours au Nigeria, témoignant du lien étroit existant entre les deux entreprises. Nous sommes conscients des défis rencontrés dans les marchés émergents et sommes fiers de continuer à collaborer dans la prochaine décennie, travaillant ensemble pour naviguer dans les conditions macroéconomiques mondiales et locales tout en élargissant la connectivité mobile au Nigeria grâce à notre infrastructure critique. »

À propos d’IHS Towers : IHS Towers est l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours et est exclusivement axé sur les marchés émergents. La société possède plus de 40 000 tours sur ses 10 marchés, notamment ’Afrique du Sud, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Rwanda et la Zambie. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à : communications@ihstowers.com ou rendez-vous sur : https://www.ihstowers.com

