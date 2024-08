FPT signe un partenariat avec KITZ pour accélérer la transformation digitale dans l'industrie de la fabrication de vannes

The signing ceremony took place in Tokyo, Japan, with KITZ Corporation CEO Makoto Kohno, FPT Corporation EVP and FPT Software CEO Pham Minh Tuan, and senior executives from both sides. (Photo: Business Wire)

The signing ceremony took place in Tokyo, Japan, with KITZ Corporation CEO Makoto Kohno, FPT Corporation EVP and FPT Software CEO Pham Minh Tuan, and senior executives from both sides. (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise technologique mondiale FPT Software, filiale de FPT Corporation, et KITZ Corporation, l'un des principaux fabricants mondiaux de vannes industrielles et de solutions de gestion des fluides, ont récemment signé un accord de partenariat stratégique. Cette collaboration s'appuie sur la main-d'œuvre flexible et l'expertise solide de FPT Software pour accélérer les projets de transformation numérique à toutes les étapes de la fabrication et des opérations commerciales de KITZ.

Dans le cadre de cet accord, FPT Software fournira des solutions numériques pour optimiser le développement et la conception des produits de KITZ, sa chaîne d'approvisionnement mondiale, ses services de maintenance, ainsi que ses activités de vente et de marketing. FPT Software améliorera également l'infrastructure informatique de KITZ grâce à des solutions de pointe infusées d'IA, permettant une exploitation et une fabrication plus précises, efficaces et sécurisées.

« L'agilité, l'évolutivité et l'amélioration de la productivité de nos clients ont toujours été nos priorités. Avec deux décennies d'expérience dans l'accompagnement des géants de l'industrie au Japon, un réseau de livraison diversifié et une main-d'œuvre de haute qualité à l'échelle mondiale, nous sommes déterminés à aider KITZ à simplifier ses opérations et à réduire les délais de mise sur le marché afin de conserver leur longueur d'avance dans un secteur manufacturier en constante évolution », a déclaré Pham Minh Tuan, vice-président exécutif de FPT Corporation et PDG de FPT Software.

« Je pense que la formation d'un partenariat stratégique avec FPT, une entreprise offrant les technologies et services numériques les plus récents, constitue une avancée significative. Nous construisons actuellement une usine dans la province de Vinh Phuc, au Vietnam, pour fabriquer et vendre des vannes en acier inoxydable, dont la demande devrait fortement croître à l'avenir, ainsi qu'une usine pour produire des vannes de gaz à haute pureté destinées au marché des équipements de semi-conducteurs. Au Vietnam, où la croissance est remarquable, nous continuerons à fournir des produits et services adaptés aux besoins spécifiques de nos clients en nous associant à FPT, une entreprise mondiale à la pointe des initiatives de transformation numérique pour de nombreuses sociétés », a déclaré Makoto Kohno, président-directeur général de KITZ Corporation.

Avec près de 20 ans de présence au Japon, FPT Software est devenue l'une des plus grandes entreprises technologiques étrangères en termes d'effectifs. L'entreprise compte en effet 3 500 employés répartis dans 17 bureaux locaux et hubs d'innovation, ainsi que 15 000 employés mondiaux dédiés au marché japonais. L'entreprise a fourni des services et des solutions à plus de 450 clients dans le monde entier, les soutenant dans leur transformation numérique grâce à des services de conseil stratégique et des solutions technologiques avancées telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'informatique en nuage. FPT Software joue également un rôle crucial dans la promotion de la coopération technologique et du développement entre le Vietnam et le Japon, notamment en tant que membre actif de la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren) et président de l'Association vietnamienne de la transformation numérique au Japon (VADX Japan).

La fabrication est l'un des domaines clés de FPT Software. L'entreprise fournit des stratégies complètes et des processus d'exécution pour les usines numériques à l'échelle mondiale. Elle tire parti de son expertise approfondie et de son vaste réseau de compétences pour mener à bien des projets complexes de bout en bout, améliorant ainsi les opérations de fabrication. Ces compétences éprouvées et ce succès positionnent FPT Software en tant que leader et perturbateur dans les services de fabrication selon IDC MarketScape et HFS Horizons.

A propos de FPT Software

FPT Software, une filiale de FPT Corporation, est un fournisseur mondial de technologies et de services informatiques dont le siège est au Vietnam, avec un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars en 2023 et plus de 30 000 collaborateurs dans 30 pays.

L'entreprise excelle dans la gestion des opportunités et des défis commerciaux complexes grâce à ses services de classe mondiale dans des domaines tels que l'analyse avancée, l'intelligence artificielle, les plateformes numériques, le cloud, l'hyperautomatisation, l'Internet des objets et le développement low-code. Elle a établi des partenariats avec plus de 1 100 clients à l'échelle mondiale, dont près de 100 figurent parmi les entreprises du Fortune Global 500. Ces entreprises opèrent dans des secteurs variés tels que l'aviation, l'automobile, la banque, les services financiers et l'assurance, la santé, la logistique, la fabrication, les services publics, et bien d'autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fptsoftware.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.