NEC APAC signe un accord stratégique avec Spectro Cloud en vue d’accélérer l’innovation cloud-native

NEC APAC and Spectro Cloud sign strategic agreement. From left to right: Saad Malik, CTO & Co-founder, Spectro Cloud; Kyle Goodwin, VP of Global Sales, Spectro Cloud; Job Chan, Head of RHQ Managed Services, Vice President, NEC Asia Pacific; Walter Lee, Head/Snr Director, Regional Strategy & Planning, Managed Services Regional Hub, NEC Asia Pacific. (Photo: Business Wire)

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--NEC Asia Pacific (NEC APAC), le siège régional de l'entreprise technologique mondiale NEC Corporation en Asie du Sud-est, et Spectro Cloud, le fournisseur d’une plate-forme de gestion Kubernetes de premier plan basé en Californie, ont signé un accord stratégique visant à faire progresser l'innovation cloud-native pour les organisations.

En raison de la croissance exponentielle des applications conteneurisées modernes, y compris les charges de travail d’IA/apprentissage automatique, les analyses en temps réel et les bases de données avec divers cas d’utilisation dans de multiples secteurs, les organisations ont besoin de capacités de qualité professionnelle pour exécuter ces applications de manière efficace et sécurisée. NEC reconnait l’immense valeur de la plateforme Palette de Spectro Cloud, qui fonctionne en toute transparence dans n’importe quel environnement : clouds, centres de données et sites périphériques. Alors que la demande de gestion conteneurisée à grande échelle augmente, NEC s’est engagée à améliorer ses offres et à fournir à ses clients un moyen de simplification des exigences de dimensionnement Kubernetes via un service géré alimenté par Spectro Cloud.

« Nous partageons une vision commune avec Spectro Cloud : accompagner le parcours de nos clients alors qu’ils adoptent une approche cloud-native grâce à une technologie de pointe offrant une valeur supérieure. En tirant parti des capacités de la solution Palette de Spectro Cloud, NEC ambitionne d’améliorer nos offres cloud-natives et d’élargir les services aux administrations locales, aux prestataires de soins de santé et aux entreprises commerciales », a déclaré Job Chan, responsable du département RHQ Managed Services et vice-président de NEC APAC.

NEC est le partenaire exclusif de Spectro Cloud pour les services gérés à Singapour.

NEC insiste sur le fait que l’infrastructure constitue la base des opérations commerciales et qu’elle a besoin d’être gérée et optimisée continuellement pour offrir les meilleures performances possibles. La plateforme Palette de Spectro Cloud fournit une solution hautement personnalisable, permettant aux organisations d’adapter de manière unique des grappes Kubernetes à leurs besoins spécifiques en composant leur propre empilement de configurations et composants cloud-natifs, tous gérés de manière déclarative à grande échelle. Elle offre une plateforme intégrée permettant de gérer efficacement l’ensemble du cycle de vie de n’importe quel environnement Kubernetes, qu’il soit nouveau ou existant, simple ou complexe, petit ou grand, sur n’importe quel type d'emplacement, proposant des milliers de clusters.

Du fait de l’adoption croissante des stratégies hybrides et multi-cloud, les organisations recherchent de plus en plus la flexibilité et la résilience de multiples fournisseurs cloud et environnements sur site, sans sacrifier le choix. La plateforme Palette de Spectro Cloud soutient cette tendance en permettant des opérations transparentes, des politiques cohérentes et une gestion unifiée sur des infrastructures variées et n’importe quelle distribution Kubernetes et intégration d’écosystème cloud-native, soulignant la nécessité de solutions flexibles et complètes pour optimiser les déploiements et opérations d’applications cloud-natives. Cet ajout au portefeuille de services de NEC permettra aux entreprises dans la région de facilement étendre leur infrastructure basée sur Kubernetes, du cloud à la périphérie, pour un nombre illimité de clusters, et de soutenir leur innovation en matière d'applications à grande échelle.

« Nous sommes absolument ravis d’unir nos forces à celles d’un leader de l'industrie comme NEC pour mieux soutenir l’écosystème Kubernetes et cloud-natif régional, mais aussi élargir notre présence globale dans la région APAC », a déclaré Alex Septoff, responsable du département Channel and Alliances chez Spectro Cloud.

L'expérience et les connaissances combinées de NEC et de Spectro Cloud offriront un robuste système de soutien pour maîtriser les complexités de l’adoption et de l’optimisation cloud-natives. Cette alliance de classe mondiale représente une vision partagée de la transformation de l’industrie car NEC et Spectro Cloud développent toutes deux de nouvelles innovations dans une infrastructure d'applications moderne. Ensemble, elles ambitionnent de permettre aux entreprises de gagner en efficacité, en évolutivité et en résilience.

À propos de NEC APAC

Chez NEC Asia Pacific, nous sommes à l’avant-garde pour faire progresser les initiatives Smart Nation de Singapour, mêlant technologie de confiance et responsabilité sociale. En tant que fournisseur de technologies informatiques et de communication de premier plan, nous proposons des solutions innovantes via l’IA, des analyses, des données, des services numériques, une infrastructure d'entreprise et des services gérés afin de promouvoir la sûreté et la sécurité, et d’améliorer la qualité de vie des personnes et de la communauté.

Nos avancées technologiques, dédiées à la confidentialité et à une utilisation éthique, renforcent la confiance dans les entreprises et chez les citoyens.

Conjointement avec nos laboratoires de recherche, NEC Asia Pacific propose des technologies de sécurité publique et de cybersécurité de pointe, ainsi que des solutions d’entreprise afin de permettre des villes intelligentes et durables, avec comme vision de créer un avenir meilleur.

Pour obtenir plus de renseignements et en apprendre davantage sur les solutions innovantes de NEC Asia Pacific, veuillez visiter https://sg.nec.com/.

À propos de Spectro Cloud

Spectro Cloud permet aux organisations de déployer et de gérer de manière unique Kubernetes en production, à grande échelle. Sa plateforme de gestion Kubernetes d’entreprise Palette permet aux équipes en charge de l'ingénierie des plateformes et de DevOps de contrôler sans effort l’ensemble du cycle de vie Kubernetes. Palette, qui prend en charge les charges de travail aussi bien de machines virtuelles que de conteneurs, est une plateforme de gestion véritablement unifiée fonctionnant sur divers clouds, centres de données, environnements bare metal et edge. Les équipes opérationnelles ont les moyens de soutenir leurs développeurs avec des empilements et outils Kubernetes sélectionnés en fonction de leurs besoins spécifiques, avec une gouvernance granulaire et une sécurité de niveau entreprise.

Cofondée en 2019 par son PDG Tenry Fu, Gautam Joshi, son vice-président de l’ingénierie, et Saad Malik, son directeur de la technologie, Spectro Cloud bénéficie du soutien de Stripes, Sierra Ventures, Qualcomm Ventures, NEC and Translink Orchestrating Future Fund, Boldstart Ventures, Westwave Capital, Alter Venture Partners, Firebolt Ventures, T-Mobile Ventures et TSG.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.spectrocloud.com ou suivez @spectrocloudinc et @spectrocloudgov sur X.

