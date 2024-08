Tecnotree en MiFibra werken samen om de Operations Support Systems revolutionair te veranderen

Tecnotree and MiFibra Collaborate to Revolutionize its Operations Support Systems (Graphic: Business Wire)

ESPOO, Finland--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, een internationale leider gespecialiseerd in digitale platformen en services voor BSS-, OSS-, AI-, 5G- en op de cloud gebaseerde technologie├źn, gaat samenwerken met MiFibra, een vooraanstaande provider van services voor breedbandinternet met hoge snelheid in Peru, om haar Operations Support Systems te updaten en Fulfillment & Assurance-processen te transformeren.

Dankzij dit strategische partnerschap zal MiFibra het potentieel van haar FTTH-netwerkinfrastructuur (Fiber to the Home) volledig kunnen verwezenlijken en diverse voordelen aanbieden, zoals het vermogen om haalbaarheid, toelevering en onderhoud van services automatiseren, complexiteiten en vertragingen te wijten aan handmatig uitgevoerde taken wegnemen, en de mogelijkheid aanbieden om QoS (quality of services) en QoE (quality of the experience) te garanderen.

