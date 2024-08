Xsolla tekent exclusief contract met Game Dev Cyprus: sponsoring van grote evenementen op het eiland in 2024 en 2025

LIMASSOL, Cyprus--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd videogamebedrijf, is verheugd een exclusief partnerschap met Game Dev Cyprus (GDCy) aan te kondigen, wat een belangrijke samenwerking in de videogame-industrie markeert. Dit samenwerkingsverband houdt in dat Xsolla in 2024 en 2025 opwindende en informatieve evenementen sponsort, wat innovatie, netwerking en viering binnen de gamingcommunity bevordert.

Xsolla zal verschillende informatieve evenementen sponsoren, variërend van maandelijkse bijeenkomsten waar ontwikkelaars kunnen netwerken, tot GDCy-gesprekken waar deelnemers kunnen luisteren naar inspirerende spreekbeurten van gelijkgestemde en ervaren personen in de industrie.

"We zijn verheugd om samen te werken met GDCy en de levendige gamingcommunity op het eiland te ondersteunen," aldus David Stelzer, President van Xsolla. "Onze sponsoring van deze evenementen en de organisatie weerspiegelt onze toewijding om innovatie en samenwerking op Cyprus te bevorderen. We kijken ernaar uit om de creativiteit en het talent te zien ontstaan die uit deze evenementen voortkomen."

Het partnerschap zal culmineren in het langverwachte GDCy Fest in juni 2025. Dit historische evenement belooft de grootste bijeenkomst van gameontwikkelaars op Cyprus te worden. Xsolla's sponsoring zal zorgen voor een gedenkwaardig festival vol workshops, paneldiscussies, gamepresentaties en meer. Andere evenementen die gericht zijn op het samenbrengen van de gemeenschap van topmanagers en thought leaders in de industrie zijn de GDCy Executive Lounge en het kerstevenement later dit jaar in december.

"Met zoveel informatieve en inspirerende evenementen op komst, sponsort Xsolla ons op een enorm spannend moment voor GDCy," aldus Tim Fadeev, oprichter en CEO van GDCy. "Deze sponsoring zal transformatief zijn voor GDCy, niet alleen door onze lokale gemeenschap te verheffen, maar ook door Cyprus te presenteren als een hub voor innovatie en de wereldwijde aandacht te vestigen op ons bloeiende videogame-ecosysteem op Cyprus. We staan te popelen om samen te werken en de toekomst van de game-industrie positief vorm te geven.”

Ga om een bijeenkomst te boeken met Xsolla op GDCy naar:

https://xsolla.com/events/gdcy-festival/booking

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd videogame-handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal zijn ontworpen voor de industrie. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en -uitgevers van alle groottes geholpen met het financieren, op de markt brengen en lanceren van en genereren van inkomsten voor hun games wereldwijd en op meerdere platforms. Als innovatieve leider in game-handel is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en monetisering op te lossen om onze partners te helpen meer geografische gebieden te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties op te bouwen met gamers over de hele wereld. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en is gevestigd in Los Angeles, Californië, met kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio en steden over de hele wereld. Xsolla ondersteunt grote gametitels zoals Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo en meer.

Over GDCy

GDCy is de grootste community van Game Dev-mensen op Cyprus. We werken er hard aan om het leven op het eiland voor mensen uit de videogame-industrie zo gemakkelijk, leuk en winstgevend mogelijk te maken. In de ruim 3 jaar dat we bestaan, hebben we veel online en offline activiteiten gelanceerd, waaronder maandelijkse netwerkevenementen die al worden ondersteund door Google, Meta, Amazon, Snapchat, TikTik en vele anderen. Sinds 2023 hebben we GDCy FEST gelanceerd: het grootste b2b-openluchtevenement in de regio, dat elk jaar meer dan 1000 mensen van over de hele wereld samenbrengt.

