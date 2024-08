Tecnotree collabore avec MiFibra afin de révolutionner ses systèmes de soutien aux opérations

Tecnotree and MiFibra Collaborate to Revolutionize its Operations Support Systems (Graphic: Business Wire)

Tecnotree and MiFibra Collaborate to Revolutionize its Operations Support Systems (Graphic: Business Wire)

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, une plateforme numérique mondiale et un leader de prestations BSS, OSS, AI, 5G et pour les technologies cloud-natives, s’est associé avec MiFibra, un prestataire leader de services Internet large bande à haut débit au Pérou, pour mettre à jour ses systèmes de soutien aux opérations et transformer ses processus de livraison et d’assurance.

Le partenariat stratégique permettra à MiFibra de concrétiser pleinement le potentiel de son infrastructure Fibre de bout en bout (FTTH) offrant plusieurs avantages tels que la capacité à automatiser la faisabilité, la fourniture et l’entretien des services, la suppression des complexités et des retards associés aux tâches manuelles, ainsi que la capacité à garantir la qualité des services (QoS) et la qualité de l’expérience (QoE). Les résultats de ce partenariat permettront à MiFibra d’accélérer la croissance de sa clientèle, augmenter la satisfaction des clients et renforcer sa position sur le marché.

Le partenariat sera également l’occasion de découvrir les API ouvertes de TMForum pour la qualification et l’activation, permettant une intégration totale et la compatibilité avec divers protocoles et éléments de réseau. MiFibra pourra optimiser complètement la capacité et l’utilisation de son infrastructure de réseau et, à travers la gestion efficace des ressources, obtenir l’excellence opérationnelle.

Pour Carlos Villegas, PDG de MiFibra : « Le partenariat entre MiFibra et Tecnotree constitue une étape transformatrice vers un approvisionnement complet avec plus d’informations de meilleure qualité pour la gestion commerciale et technique des clients. À travers cette alliance stratégique MiFibra sera en mesure de développer progressivement ses plateformes commerciales et techniques en incorporant des outils numériques d’autogestion et un portail de communication proactif pour le client ainsi que des outils d’optimisation des équipements domestiques. »

De son côté, Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a ajouté : « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec MiFibra afin de lancer une initiative de transformation pour la numérisation et l’efficacité opérationnelle, en révolutionnant son infrastructure et ses systèmes de soutien opérationnel. En nous appuyant sur notre expertise en BSS, OSS, intelligence artificielle et technologies 5G, Tecnotree va permettre à MiFibra de débloquer son vrai potentiel et créer de la croissance en fournissant des services plus rapidement et en garantissant la qualité de ses services. Grâce à une automatisation accrue des processus rationalisés, nous allons activer des interactions actives et agiles à grande échelle, ce qui non seulement va dynamiser la clientèle de MiFibra mais aussi renforcer sa position commerciale. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d’IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, ce qui témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l’encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d’abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l’éducation, les services OTT et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

À propos de MiFibra

MiFibra est une entreprise créée par des dirigeants péruviens possédant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications. L’entreprise possède actuellement des réseaux de fibre optique à bande large dans les départements de Piura, Lambayeque, Trujillo et Ancash, avec une couverture de plus de 800 000 foyers et plus de 80 000 clients connectés. Elle a été reconnue par Ookla comme le premier opérateur d’Internet fixe en ce qui concerne le débit dans tous les départements où elle est présente. Sa mission consiste à propose des services Internet de très haut niveau à de plus en plus de péruviens et sa vision est de devenir le premier opérateur partout où elle est active.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.