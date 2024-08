Xsolla conclut un contrat exclusif avec Game Dev Cyprus pour parrainer des événements majeurs sur l'île en 2024 et 2025

LIMASSOL, Chypre--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une entreprise mondiale spécialisée dans le commerce des jeux vidéo, est ravie d'annoncer une alliance exclusive avec Game Dev Cyprus (GDCy). Cette collaboration marque une étape majeure dans le secteur des jeux vidéo. Grâce à ce partenariat, Xsolla sponsorisera des événements passionnants et éducatifs en 2024 et 2025, favorisant ainsi l'innovation, le réseautage et les célébrations au sein de la communauté des joueurs.

Xsolla sponsorisera également divers événements informatifs, y compris des rencontres mensuelles favorisant le réseautage entre développeurs, et des conférences de la GDCy, où les participants auront l'occasion d'assister à des présentations inspirantes données par des experts de l'industrie.

« Nous sommes ravis de nous associer à GDCy et de soutenir la communauté vibrante des joueurs sur l'île », a déclaré le président de Xsolla, David Stelzer. « Notre parrainage de ces événements et de cette organisation témoigne de notre engagement à favoriser l'innovation et la collaboration à Chypre. Nous avons hâte de de découvrir la créativité et le talent qui émergeront de ces projets » a-t-il ajouté.

Ce partenariat culminera avec le très attendu GDCy Fest en juin 2025, qui promet d'être le plus grand rassemblement de développeurs de jeux à Chypre. Grâce au parrainage de Xsolla, ce festival sera inoubliable. Il proposera des ateliers, des tables rondes, des présentations de jeux, et bien plus encore. D'autres événements, tels que le salon exécutif du GDCy et l'événement de Noël prévu pour décembre, rassembleront les cadres supérieurs de l'industrie et les leaders d'opinion.

« Avec tant d'événements informatifs et inspirants à l'horizon, Xsolla nous soutient à un moment particulièrement stimulant pour la communauté GDCy », a déclaré Tim Fadeev, fondateur et PDG de la GDCy. « Ce parrainage transformera la GDCy en élevant notre communauté locale, en mettant en avant Chypre comme centre d'innovation et en attirant l'attention mondiale sur l'écosystème dynamique des jeux vidéo à Chypre. Nous avons hâte de collaborer et de contribuer ensemble à façonner positivement l'avenir de l'industrie du jeu vidéo », ajoute-t-il.

Pour convenir d'un rendez-vous avec Xsolla lors du GDCy, rendez-vous à l'adresse suivante :

https://xsolla.com/events/gdcy-festival/booking

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale spécialisée dans les jeux vidéo, proposant une gamme complète d'outils et de services puissants pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, elle a aidé des développeurs et des éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs titres à l'échelle mondiale et sur diverses plateformes. En tant que leader innovant du commerce des jeux, Xsolla se consacre à simplifier la distribution, le marketing et la monétisation pour permettre à ses partenaires d'atteindre de nouvelles zones géographiques, d'augmenter leurs revenus et de se connecter avec les joueurs du monde entier. Basée à Los Angeles, en Californie, Xsolla possède également des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo et dans d'autres grandes villes. Elle soutient des titres majeurs tels que Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

À propos de GDCy

GDCy est la plus grande communauté de développeurs de jeux à Chypre. Nous nous efforçons de rendre la vie sur l'île aussi agréable et enrichissante que possible pour les professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Depuis plus de trois ans, nous organisons de nombreuses activités en ligne et hors ligne, notamment des événements de réseautage mensuels soutenus par Google, Meta, Amazon, Snapchat, TikTok et d'autres grandes entreprises. En 2023, nous avons lancé le GDCy FEST, le plus grand événement B2B en plein air de la région, qui réunit chaque année plus de 1000 participants venus du monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse suivante : xsolla.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.