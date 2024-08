Veolia va faire de l’une des plus grandes stations d’épuration en France une référence environnementale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

La Métropole de Lyon a confié à Veolia (Paris:VIE), acteur historique du territoire, un important contrat pour la modernisation et la gestion de la station d'épuration de Saint Fons, l’une des plus grandes de France. Le contrat d’une durée de 6 ans représente une valeur globale de 100 millions d’euros.

En fonctionnement depuis près de cinquante ans, l’usine traite les eaux usées de l’ensemble des habitants de la rive gauche du Rhône de la métropole ainsi que d’une partie des industriels de la région, soit l’équivalent d’un million d’habitants. Veolia a été choisie pour répondre à plusieurs enjeux : retrouver la conformité sur le traitement biologique, améliorer l'état du patrimoine, organiser la gestion des fortes pluies qui peuvent entraîner des pollutions brutales, tout cela en coopération étroite avec la métropole. La Métropole de Lyon vise également à faire de ce site une référence en matière d'efficacité opérationnelle, de performance énergétique et environnementale.

Veolia a mobilisé l'ensemble de ses métiers et savoir-faire pour mettre en œuvre une offre intégrée permettant de répondre à ces ambitions au meilleur rapport qualité-prix :

Grâce à une gestion digitalisée plus efficace, Veolia permettra au site de réduire de 15% ses consommations électriques et 10% ses consommations d'eau.

L’empreinte carbone du site sera considérablement réduite, puisque 90% de ses dépenses énergétiques seront couvertes par de l'énergie décarbonante produite à partir des unités de valorisation énergétique des déchets de Veolia. La récupération de la chaleur fatale des fours d’incinération permettra également de produire 6% des besoins en électricité du site, et ainsi de se passer des énergies fossiles.

Veolia mobilisera ses capacités d’innovation technique pour faire face aux polluants émergents tels que les PFAS, notamment dans les boues d’épuration et préparer le territoire aux évolutions réglementaires à venir.

Veolia accompagnera également la métropole de Lyon dans sa stratégie de retour à la terre, avec une future mutualisation du traitement des boues par méthanisation sur la station d’épuration voisine.

"En tant qu'acteur historique du territoire, nous sommes fiers d'avoir été choisis par la Métropole de Lyon pour faire de la station d'épuration de Saint-Fons une véritable référence environnementale. Grâce à une gestion plus efficace et la combinaison de nos différents métiers, nous étions ainsi en capacité de proposer une solution au meilleur rapport qualité-prix qui conjugue des performances écologiques et économiques du site en réduisant fortement son empreinte carbone et ses consommations de matières premières. La transformation écologique de Saint-Fons démontre notre capacité à apporter des solutions concrètes pour construire un avenir durable pour et avec les territoires, en parfaite ligne avec notre plan stratégique GreenUp", déclare Jean-François Nogrette, Directeur de la zone France et déchets spéciaux Europe.

