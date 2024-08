emeis : Signature d’un accord mettant fin au partenariat et aux relations d’affaires établis par l’ancienne équipe dirigeante avec M. Tribuno

PUTEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

emeis (Paris:EMEIS) annonce avoir conclu un accord avec Monsieur Tribuno mettant fin à leurs relations existantes depuis le début des années 2000 ainsi qu’à celles existant entre les sociétés détenues directement ou indirectement par Monsieur Tribuno et emeis.

En application de cet accord, emeis a acquis des sociétés préalablement détenues directement ou indirectement par les sociétés Lipany S.A. (Luxembourg) et Rodevita S.A (Luxembourg) possédant des actifs immobiliers et opérationnels en Italie, principalement liés à l’exploitation de maisons de retraite.

Cet accord met fin de manière constructive à toutes les relations entre emeis et Monsieur Tribuno et à tout litige ayant pu exister entre les parties.

L’opération mentionnée consiste en la reprise de la totalité du capital social et des droits de vote de 17 sociétés1 basées en Italie, au Luxembourg et en Allemagne. Les sociétés Lipany S.A. (Luxembourg), Rodevita S.A. (Luxembourg) et Rodevita SpA (Italie) ne figurent pas dans le périmètre repris par emeis.

A l’issue de cette opération, emeis deviendra propriétaire d’un patrimoine de grande qualité constitué de 15 bâtiments, composé en quasi-totalité de maisons de retraite (11 d’entre elles étant situées en Italie, 4 en Allemagne, dont 3 en cours de construction). Parallèlement, emeis reprendra l’exploitation en Italie de 7 maisons de retraite, 4 étant d’ores et déjà en activité à ce jour et 3 dont l’ouverture est prévue ultérieurement, ainsi que d’une activité de clinique.

La valeur totale des actifs repris (actifs corporels et incorporels) est estimée par emeis à environ 110 millions d’euros. Cette valeur est à mettre en perspective d’une dette financière externe des sociétés reprises estimée, sur la base des diligences menées, à environ 130 millions d’euros, dont environ 100 millions d’euros bénéficiaient d’une garantie émise par la maison-mère du Groupe emeis – ayant de ce fait donné lieu à la constatation d’un engagement hors-bilan de même montant au 31 décembre 2023.

Compte tenu des différentes provisions constatées en 2022 et 2023 dans les comptes d’emeis en rapport avec ce partenariat, emeis considère qu’aucune provision complémentaire ne devrait être constatée dans le cadre de cette opération.

Le périmètre repris dans le cadre de cette opération, conclue dans l’intérêt d’emeis, sera consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe sur le second semestre 2024.

1 A l’exception de deux sociétés italiennes dans lesquelles un actionnaire minoritaire non lié à Monsieur Tribuno restera propriétaire de 10% du capital et des droits de vote.