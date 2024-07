Lenovo acelera 'IA mais inteligente para todos' com cooperação da Databricks

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Lenovo uniu forças com a Databricks para impulsionar a adoção de IA entre seus clientes. Como um parceiro com nível selecionado de integração de sistemas e consultoria da Databricks (C&SI), a Lenovo irá trabalhar com empresas para ajudá-las a aproveitar os recursos aperfeiçoados de gerenciamento de dados, agilizando o acesso a dados de várias fontes e removendo barreiras ao uso bem-sucedido da IA.

A oferta será realizada pelo Centro de Excelência em IA da Lenovo (AI CoE), concebido para ajudar os clientes a colocar a IA para trabalhar para suas organizações de modo rápido, econômico e em escala, com soluções que levam a IA da ideação à realidade. Trabalhando com a Plataforma de Inteligência de Dados Databricks, a Lenovo irá ajudar as empresas a reunir suas fontes de dados, permitindo que aumentem o uso de IA generativa, melhorem suas capacidades de análise de dados e impulsionem a inovação. O Centro de Excelência em IA da Lenovo (AI CoE) irá oferecer serviços para ajudar os clientes a definir resultados e inovar rapidamente com a plataforma Databricks, a fim de satisfazer as necessidades exclusivas de sua organização.

" Conversamos com muitos clientes em diversos estágios de suas jornadas de IA e, embora a maioria queira colher os benefícios e sinta a urgência de fazê-lo, suas organizações não estão prontas", comentou Linda Yao, Diretora de Operações e Chefe de Estratégia no Lenovo Solutions & Services Group. " Nosso último estudo mostrou que 90% dos diretores de informação que entrevistamos veem a IA como uma virada de jogo, porém mais da metade sente que suas organizações não têm as habilidades técnicas para escalar a IA com rapidez. Ao adicionar a Databricks ao ecossistema dos principais fornecedores de software", podemos habilitar ainda mais nossa IA para toda a visão e levar a tecnologia a um conjunto mais amplo de clientes."

Ao começar na Grande China e na região da Ásia-Pacífico e, a seguir, expandir a nível mundial, a Lenovo irá oferecer experiência de ponta a ponta em soluções e serviços para gerenciamento de dados, incluindo estratégia de nuvem, dados e IA, modernização de plataforma de dados, migração de dados, código criado previamente para implementar com rapidez, otimização, governança e gestão de auditoria, bem como casos de uso de IA e ML.

" Nossa parceria com a Lenovo demonstra nosso compromisso inabalável em democratizar dados e IA para todas as organizações. Estamos orgulhosos de ver nosso relacionamento com a Lenovo se transformar de cliente em parceiro-chave. Juntos, estamos impulsionando inovação sem precedentes, ao acelerar o crescimento e entregar valor excepcional a nossos clientes na Plataforma de Inteligência de Dados Databricks", disse Greg Taylor, Vice-Presidente de Parcerias na Databricks.

A Lenovo recebeu o status de parceira devido à sua ampla e profunda experiência em soluções de TI, incluindo mais de 10 anos de prática em soluções de nuvem pública e rica experiência operacional adquirida em mais de 15 anos ao criar a plataforma de dados. A nova oferta faz parte da prática abrangente de serviços de IA da Lenovo, que proporciona treinamento e ferramentas para ajudar os clientes a maximizar seu uso de IA.

Com base em conhecimentos do recente relatório do diretor de informação da Lenovo, a maioria das organizações tem dificuldades em como implementar soluções com tecnologia de IA de modo rápido, eficaz e seguro. Para dar suporte aos clientes a nível mundial, a Lenovo anunciou um portfólio abrangente de serviços de IA alinhado com as cinco fases cruciais de adoção de IA da Gartner®. O AI CoE da Lenovo visa acelerar estes serviços e casos de uso para entregar resultados mais rápidos e aprimorar a eficiência, aproveitando a IA para liberar o valor de seus dados.

" Com uma equipe experiente e especialista à disposição, nossa cooperação com a Databricks irá acelerar a prontidão da IA ​​e aproximar os clientes da adoção responsável e eficiente da IA", acrescentou Art Hu, Vice-Presidente Sênior e Diretor de Informação da Lenovo, e Diretor de Tecnologia e Fornecimento do Solutions and Services Group da Lenovo. " Da arquitetura e gerenciamento de dados à implementação e governança, podemos oferecer soluções de ponta a ponta que removem obstáculos à integração da IA ​​e ajudam os clientes a obter os benefícios no ritmo."

Um relacionamento formado e baseado na própria experiência da Lenovo com a plataforma Databricks

O trabalho da Lenovo com a Databricks tem por base um relacionamento que iniciou em 2022, com a Lenovo criando sua própria base de dados mundial a nível empresarial através da Databricks e serviços fundamentais da Azure. Ao incorporar modelos de dados corporativos comuns e 200 KPIs centrais até o momento, a base de dados oferece suporte à amplitude da organização, do produto e produção ao fornecimento, vendas e serviços.

Com sua experiência em transformação digital e inteligente e agora como parceira de implementação da Databricks, a Lenovo é capaz de oferecer soluções de dados e IA com base na infraestrutura de nuvem híbrida da Lenovo. A cooperação entre a Lenovo e a Databricks significa que os clientes irão se beneficiar de uma plataforma de dados moderna com governança de dados simplificada para ajudá-los a acelerar seus relatórios e análises empresariais e a adoção de aplicativos de IA.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 57 bilhões, classificada em 217º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia as últimas notícias por meio de nosso StoryHub.

