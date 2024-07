Lenovo accélère la mise en place d'une IA plus intelligente pour tous grâce à une collaboration avec Databricks

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Lenovo s'est associée à Databricks pour favoriser l'adoption de l'IA chez ses clients. En tant que partenaire de choix de Databricks Consulting & Systems Integration (C&SI), Lenovo collaborera avec les entreprises pour les aider à exploiter les capacités améliorées de gestion des données, en rationalisant l'accès aux données issues de plusieurs sources et en éliminant les obstacles empêchant une utilisation de l'IA couronnée de succès.

La gestion de l'offre sera assurée par le Lenovo AI Center of Excellence (AI CoE), conçu pour que les clients puissent mettre l'IA au service de leur entreprise de manière rapide, rentable et adaptée aux besoins, avec des solutions qui font passer l'IA de l'idéation à la réalité. En travaillant avec la plateforme d'intelligence de données Databricks, Lenovo permettra aux entreprises de rassembler leurs sources de données, et accroître ainsi l'utilisation de l'IA générative, améliorer leurs capacités d'analyse de données et stimuler l'innovation. Le Lenovo AI Center of Excellence (AI CoE) fournira des services pour aider les clients à définir les résultats et à innover rapidement avec la plateforme Databricks et répondre ainsi aux besoins uniques de leur entreprise.

« Nous avons discuté avec de nombreux clients à différentes étapes de leur parcours en matière d'IA et, bien que la plupart d'entre eux veuillent profiter des avantages et ressentent un besoin urgent de le faire, leurs entreprises ne sont pas encore prêtes », a commenté Linda Yao, COO et responsable de la stratégie de Lenovo Solutions & Services Group. « Notre dernière étude a montré que 90 % des DSI interrogés considèrent l'IA comme un facteur de changement, mais plus de la moitié d'entre eux estiment que leur entreprise n'a pas les compétences techniques nécessaires pour adapter rapidement l'IA à leurs besoins. En ajoutant Databricks à l'écosystème des principaux éditeurs de logiciels de Lenovo, nous pourrons développer davantage notre vision de l'IA pour tous et mettre la technologie à la disposition d'un plus grand nombre de clients. »

En commençant par la Grande Chine et la région Asie-Pacifique, puis en se déployant à l'échelle mondiale, Lenovo offrira une expertise de bout en bout en matière de solutions et de services pour la gestion des données, notamment pour la stratégie en matière de cloud, de données et d'IA, la modernisation de la plateforme de données, la migration des données, le code préconstruit pour une mise en œuvre rapide, l'optimisation, la gestion de la gouvernance et de l'audit, et les cas d'utilisation de l'IA et de la ML.

« Notre partenariat avec Lenovo témoigne de notre engagement indéfectible visant à démocratiser les données et l'IA dans toutes les entreprises. Nous sommes fiers de voir notre relation avec Lenovo se transformer de client en partenaire essentiel. Nous conduisons conjointement une innovation sans précédent, accélérons la croissance et offrons une valeur exceptionnelle à nos clients sur la plateforme d'intelligence de données Databricks », a déclaré Greg Taylor, vice-président des partenaires chez Databricks.

Lenovo a obtenu le statut de partenaire en raison de sa vaste et profonde expertise en matière de solutions informatiques, avec notamment plus de 10 ans de pratique des solutions de cloud public et une grande expérience opérationnelle acquise en plus de 15 ans de construction de plateformes de données. Cette nouvelle offre s'inscrit dans le cadre de la pratique globale des services d'IA de Lenovo, qui propose des formations et des outils pour aider les clients à maximiser leur utilisation de l'IA.

D'après les conclusions du récent rapport des DSI , la plupart des entreprises ont du mal à déployer des solutions basées sur l'IA de manière rapide, efficace et sécurisée. Pour soutenir ses clients dans le monde, Lenovo a présenté un portefeuille complet de services d'IA, en accord avec les cinq phases essentielles d'adoption de l'IA de Gartner®. Le Lenovo AI CoE vise à accélérer ces services et cas d'utilisation afin d'obtenir des résultats plus rapides et améliorer l'efficacité en exploitant l'IA pour libérer la valeur de leurs données.

« Avec une équipe chevronnée et expérimentée à portée de main, notre collaboration avec Databricks va accélérer la préparation à l'IA et rapprochera les clients d'une adoption responsable et efficace de l'IA », a ajouté Art Hu, vice-président principal et CIO de Lenovo, et Chief Technology and Delivery Officer pour le groupe de solutions et de services de Lenovo. « De l'architecture et de la gestion des données à la mise en œuvre et à la gouvernance, nous pouvons fournir des solutions de bout en bout qui éliminent les obstacles à l'intégration de l'IA et permettent aux clients de bénéficier d'avantages à leur rythme ».

Une relation fondée sur l'expérience de Lenovo avec la plateforme Databricks

La collaboration entre Lenovo et Databricks s'appuie sur une relation qui a démarré en 2022, lorsque Lenovo a créé son propre entrepôt de données global au niveau de l'entreprise grâce à Databricks et aux services de base d'Azure. En incorporant des modèles de données communs à l'entreprise et 200 indicateurs clés de performance à ce jour, l'entrepôt prend en charge l'ensemble de l'entreprise, allant des produits et de la production à l'approvisionnement, aux ventes et aux services.

Grâce à son expérience en matière de transformation numérique et intelligente et, désormais, en tant que partenaire de mise en œuvre de Databricks, Lenovo est en mesure de fournir des solutions de données et d'IA basées sur l'infrastructure de cloud hybride de Lenovo. Grâce à la collaboration entre Lenovo et Databricks, les clients bénéficieront d'une plateforme de données moderne avec une gouvernance des données rationalisée qui les aidera à accélérer leurs reportings et analyses d'entreprise ainsi que l'adoption d'applications d'IA.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars. L'entreprise est classée 217e au Fortune Global 500 et elle est quotidiennement au service de millions de clients présents sur 180 marchés. Orientée vers une vision audacieuse, à savoir offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyée sur son succès en tant que plus grand fabricant de PC au monde, avec un portefeuille d'appareils (PC, stations de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l'IA, AI-ready, et optimisés pour l'IA, d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, computing haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services, de votre poche au cloud. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de bâtir un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous et partout dans le monde. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant https://www.lenovo.com, découvrez les dernières actualités via notre StoryHub.

