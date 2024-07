Lenovo beschleunigt „Smarter AI for All“ durch Kooperation mit Databricks

HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Heute hat Lenovo eine Zusammenarbeit mit Databricks vereinbart, um die Einführung von KI bei seinen Kunden voranzutreiben. Als Select Tier Partner von Databricks Consulting & Systems Integration (C&SI) wird Lenovo mit Unternehmen kooperieren, um ihnen zu helfen, die Vorteile erweiterter Datenmanagementfunktionen auszuschöpfen, den Zugriff auf Daten aus verschiedenen Quellen zu optimieren und die Hürden für eine erfolgreiche Nutzung von KI zu beseitigen.

Das Angebot wird über das Lenovo AI Center of Excellence (AI CoE) abgewickelt, das Kunden dabei unterstützt, KI schnell, kosteneffizient und in großem Maßstab für ihr Unternehmen einzusetzen – mithilfe von Lösungen, die KI von der Idee in die Praxis überführen. In Zusammenarbeit mit der Databricks Data Intelligence Platform wird Lenovo Unternehmen ermöglichen, ihre Datenquellen zusammenzuführen, um den Einsatz von generativer KI auszuweiten, ihre Datenanalysefähigkeiten zu verbessern und Innovationen zu unterstützen. Das Lenovo AI Center of Excellence (AI CoE) wird Dienstleistungen erbringen, die Kunden helfen, mithilfe der Databricks Platform Ergebnisse zu definieren und in kurzer Zeit Innovationen einzuführen, um die spezifischen Anforderungen ihrer Organisation zu erfüllen.

„ Wir haben mit vielen Kunden gesprochen, die sich in verschiedenen Phasen ihrer KI-Transformation befinden. Die meisten Kunden wollen zwar von den Vorteilen der KI profitieren und erkennen die Dringlichkeit des Themas, ihre Unternehmen sind jedoch noch nicht bereit für diesen Schritt“, kommentiert Linda Yao, Chief Operating Officer und Head of Strategy, Lenovo Solutions & Services Group. „ Laut unserer jüngsten Studie betrachten 90 % der von uns befragten CIOs die KI als Gamechanger. Allerdings glaubt mehr als die Hälfte, dass ihr Unternehmen nicht über die technischen Voraussetzungen verfügt, um KI rasch zu skalieren. Indem wir Databricks in Lenovos Ökosystem führender Softwareanbieter aufnehmen, können wir unsere KI-Vision für alle öffnen und die Technologie einem breiteren Kundenkreis zugänglich machen.“

Zunächst wird Lenovo in Großchina und der Asien-Pazifik-Region und später rund um den Globus seine Lösungen und Dienstleistungen für das Datenmanagement anbieten, darunter Cloud-, Daten- und KI-Strategien, Modernisierung von Datenplattformen, Datenmigration, vorbereiteter Code für eine schnelle Implementierung, Optimierung, Governance- und Audit-Management sowie KI- und ML-Anwendungsfälle.

„ Unsere Partnerschaft mit Lenovo unterstreicht unsere kontinuierlichen Anstrengungen für einen breiten Zugang zu Daten und KI für alle Unternehmen. Wir sind stolz auf die Entwicklung unserer Beziehung zu Lenovo vom Kunden zum wichtigen Partner. Gemeinsam treiben wir einzigartige Innovationen voran, beschleunigen das Wachstum und bieten unseren Kunden einen herausragenden Mehrwert über die Databricks Data Intelligence Platform“, erklärt Greg Taylor, Vice President of Partners, Databricks.

Lenovo erhielt den Partnerstatus aufgrund seines umfangreichen und fundierten Know-hows bei IT-Lösungen, seiner mehr als zehnjährigen Praxis mit Public-Cloud-Lösungen und der reichhaltigen Betriebserfahrung, die das Unternehmen in mehr als 15 Jahren bei der Entwicklung von Datenplattformen gewinnen konnte. Das neue Angebot ist Teil der umfassenden KI-Services-Praxis von Lenovo, die Schulungen und Tools bereitstellt, um Kunden beim optimalen Einsatz von KI zu unterstützen.

Dem aktuellen Lenovo CIO-Report zufolge stoßen die meisten Unternehmen beim schnellen, effektiven und sicheren Einsatz von KI-gestützten Lösungen auf Schwierigkeiten. Um seinen weltweiten Kunden zu helfen, präsentierte Lenovo ein umfassendes KI-Serviceportfolio, das auf die fünf kritischen KI-Adoptionsphasen von Gartner® zugeschnitten ist. Das Lenovo AI CoE zielt darauf ab, diese Dienste und Anwendungsfälle zu beschleunigen, schnellere Ergebnisse zu erzielen und die Effizienz zu steigern, indem der Wert ihrer Daten mithilfe von KI erschlossen wird.

„ Mit einem erfahrenen und hochqualifizierten Team an der Seite werden wir gemeinsam mit Databricks die KI-Bereitschaft beschleunigen und unseren Kunden den Weg zu einer verantwortungsvollen und effizienten KI-Einführung ebnen“, ergänzt Art Hu, Senior Vice President und CIO bei Lenovo sowie Chief Technology and Delivery Officer für die Solutions and Services Group von Lenovo. „ Von der Architektur und dem Datenmanagement bis hin zur Implementierung und Governance stellen wir Komplettlösungen bereit, die die Hindernisse bei der KI-Integration überwinden und den Kunden ermöglichen, früher von den Vorteilen zu profitieren.“

Eine Beziehung, die auf Lenovos eigener Erfahrung mit der Databricks Platform aufbaut

Lenovos Partnerschaft mit Databricks beruht auf einer Beziehung, die 2022 begann, als Lenovo sein eigenes globales Data Warehouse auf Unternehmensebene mithilfe von Databricks und grundlegenden Azure-Diensten implementierte. Durch die Integration gemeinsamer Unternehmensdatenmodelle und bisher 200 wichtigen KPIs unterstützt das Warehouse das gesamte Angebot des Unternehmens – von Produkten und Produktion bis hin zu Lieferung, Vertrieb und Dienstleistungen.

Dank seiner Erfahrung in der digitalen und intelligenten Transformation und seiner neuen Rolle als Implementierungspartner für Databricks ist Lenovo perfekt aufgestellt, um Daten- und KI-Lösungen auf der Grundlage der Hybrid-Cloud-Infrastruktur von Lenovo anzubieten. Die Zusammenarbeit von Lenovo und Databricks ermöglicht den Kunden, von einer modernen Datenplattform mit optimierter Data Governance zu profitieren, die sie dabei unterstützt, ihre Unternehmensberichte und Analysen und die Einführung von KI-Anwendungen zu beschleunigen.

Über Lenovo

