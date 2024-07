Xilam Animation signe un partenariat avec la marque de prêt à porter celio

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, nommé aux Oscars, a conclu un nouveau partenariat avec la marque de prêt à porter masculine française celio, dans le cadre d'une nouvelle collection de vêtements mettant en vedette les séries animées emblématiques de Xilam - Oggy et les cafards, Les Zinzins de l'Espace et Ratz et qui sera lancée le 5 août 2024.

La collection comprend des t-shirts pour adultes et jeunes adultes et sera disponible en ligne sur celio.com et dans plus de 360 magasins celio en France. Les designs de la collection mettent en scène les personnages des trois séries et capturent l'essence humoristique et l'originalité de celles-ci, en jouant sur les poses iconiques des personnages et les couleurs tendances. Les fans apprécieront les petits détails : les t-shirts reprennent les paroles du célèbre générique de la série Ratz, et s’inspirent également des codes de l’univers du jeu vidéo en invitant les fans à « choisir leur équipement » pour chasser les cafards.

Pour célébrer le lancement de la collection, Xilam organisera une rencontre avec la mascotte de Oggy dans la boutique celio des Champs-Elysées le 22 août. A partir du 6 août, celio organisera un concours sur son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour donner aux fans la chance de gagner des t-shirts de la collection, ainsi que d'autres surprises.

Chloé Menier, Responsable des marques chez Xilam Animation, a déclaré : « Oggy et les cafards, Les Zinzins de l’espace et Ratz font partie de nos marques les plus appréciées, dont l'influence s'étend sur plusieurs générations de fans. Alors que nous continuons à leur offrir de nouvelles façons de célébrer et de s'engager avec leurs personnages préférés, nous sommes ravis de faire équipe avec celio avec le lancement d’une collection amusante qui s'inscrit parfaitement dans la tendance « kidulte », tout en captant la comédie et le caractère unique de ces propriétés. »

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, Universal+, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable de son marché. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karate Sheep), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 800 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D.

Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam et a été reconnu premier studio d’animation française sur la période 2018-2023 par une étude du CNC.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment C - Éligibilité PEA – PME - SRD long.

Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL

Pour plus d’information : www.xilam.com

À propos de celio

celio est une marque française emblématique, spécialisée dans les vêtements masculins simples, confortables et accessibles. Depuis 1985, celio habille les hommes pour toutes les occasions, du quotidien aux événements les plus marquants. Avec un vaste réseau de boutiques et une présence internationale, celio propose une mode de qualité à petits prix, tout en s'engageant pour une démarche responsable et durable. Sa sélection diversifiée et actuelle fait de celio un leader incontesté dans le domaine de la mode masculine en France.