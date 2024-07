Datalec Precision Installations (DPI) présente ses partenaires en sécurité électronique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Datalec Precision Installations (DPI), un prestataire haut de gamme pour la conception, la fabrication et l’installation de centres de données qui fait appel à une expertise technique inégalée pour proposer des solutions de bout en bout complètes aux opérateurs de centres de données, a le plaisir d’annoncer des partenariats de pointe en matière de sécurité électronique. En novembre 2023, DPIa annoncé la création de ses services de sécurité électronique internes, en même temps que la nomination de Glenn Stephenson, un acteur chevronné du secteur avec 30 ans d’expérience, au poste de directeur des opérations pour la sécurité électronique.

Depuis, Glenn et DPI ont développé l’équipe et sont en train d’installer activement des solutions de sécurité électronique pour des acteurs majeurs du secteur, au R. U. et dans l’EMEA. Will Blair a rejoint DPI en tant qu’ingénieur en ventes de produits de sécurité au cours d’une période d’introduction intense et positive, avec un désir incontestable du marché pour des approches intégrées.

« La sécurité des données n’est plus un segment de recouvrement, une remise à niveau ou une préoccupation secondaire », explique Glenn Stephenson, directeur des opérations, sécurité électronique, Datalec. « Datalec est un partenaire de confiance et nous avons réuni les meilleurs partenaires en sécurité électronique du secteur pour développer des capacités à valeur ajoutée de très haut niveau et les intégrer dans toutes les phases de projet. »

Les partenaires à la pointe du secteur que DPI consulte afin de fournir une qualité de confiance, tout en prenant en charge un éventail de choix des clients en matière de plateformes et de solutions, incluent :

Avigilon Alta est une entreprise de Motorola Solutions qui offre une solution de sécurité de bout en bout dans le nuage garantissant la sécurité future des vidéos et de la commande de l’accès à travers des capacités innovantes et des analyses intelligentes.

Axis Communications favorise un monde plus intelligent et plus sûr en créant des solutions d’amélioration de la sécurité et de la performance commerciale et en proposant des solutions en matière de surveillance vidéo, de commande de l’accès, d’intercom et de systèmes audio

Cisco Meraki est un leader en matière de Wi-Fi, de routage et de sécurité contrôlés par le nuage qui fournit des caméras et des solutions d’IoT industriel.

Genetec est une entreprise technologique mondiale qui transforme l’industrie de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. La société fournit des solutions de gestion des vidéos et des plateformes de commande de l’accès.

HID Global gère les identités des personnes, des lieux et des choses qui lui ont été confiées et fournit des lecteurs de carte.

Inner Range fabrique des solutions unifiées de vidéo, de commande de l’accès et de sécurité et fournit des plateformes de gestion des vidéos et de commande de l’accès.

Milestone Systems offre une technologie de vidéo basée sur les données et fournit des plateformes de gestion des vidéos.

DPI collabore avec les clients et les partenaires pour commercialiser des solutions économiques et à valeur ajoutée afin de relever les véritables défis de sécurité affectant les centres de données et anticipe d’autres nouvelles positives en matière de sécurité électronique très prochainement.

Pour plus de renseignements sur Datalec Precision Installations (DPI) :https://datalecltd.com

