Fluid Quip Technologies annonce la mise en service du plus grand système protéique MSC™ au monde

CEDAR RAPIDS, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Fluid Quip Technologies (FQT) a annoncé aujourd’hui l’achèvement et la mise en service réussis du plus grand système MSC™ au monde à ce jour dans la bioraffinerie de Tharaldson Ethanol, d’une capacité de 175 millions de gallons, située à Casselton, dans le Dakota du Nord. Il s’agit du douzième système FQT MSC™ installé à l’échelle mondiale, qui étend la production de protéines fermentées à base de maïs, un ingrédient protéique de haute qualité pour l’alimentation animale, offrant des solutions nutritionnelles supérieures pour les animaux de compagnie, l’aquaculture et d’autres marchés de l’alimentation animale, dont l’intensité carbone est jusqu’à 40 % plus faible que celle des produits concurrents.

« Notre technologie MSC™ est essentielle non seulement pour créer un ingrédient protéique de haute qualité pour les aliments pour animaux de compagnie, mais aussi pour permettre aux usines d’éthanol d’obtenir de meilleurs rendements en huile de maïs », déclare Neal Jakel, président de Fluid Quip Technologies. « FQT se réjouit de mettre en service notre plus grand système MSC™ et de continuer à collaborer avec nos clients pour maximiser la valeur de chaque grain de maïs. Ce projet témoigne du marché et de la valeur que l’équipe a obtenus alors que les clients du secteur de la nutrition recherchent davantage de protéines fermentées à base de maïs à utiliser dans leurs rations. »

Fluid Quip Technologies a fourni la technologie MSC™ ainsi que les services d’ingénierie, de conception, d’approvisionnement, de gestion de la construction et de démarrage du projet. L’achèvement de ce système MSC™ porte la capacité de production globale des produits protéiques FQT MSC™ à plus de 750 000 tonnes par an. Le treizième système FQT MSC™ est en cours de construction dans les installations d’Ensus UK Limited, au Royaume-Uni.

À propos de Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies® (FQT) est une société de technologie et d’ingénierie des procédés de premier plan basée à Cedar Rapids, dans l’Iowa, aux États-Unis. FQT a été fondée sur une expérience et un savoir-faire étendus dans les secteurs du broyage humide du maïs et du broyage à sec de l’éthanol. Les ingénieurs et techniciens qualifiés de FQT développent depuis plus de 30 ans de nouvelles technologies et des solutions de traitement applicables aux marchés des biocarburants et de la biochimie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.fluidquiptechnologies.com.

