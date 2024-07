Renouvelables : TotalEnergies acquiert un portefeuille de projets d’hydroélectricité en Afrique pour déployer sa stratégie multi-énergies

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec Scatec, une entreprise norvégienne d’énergies renouvelables, pour acquérir 100 % de sa filiale SN Power qui détient des participations dans des projets renouvelables d’hydroélectricité en Afrique, dans le cadre d’une joint-venture (51% SN Power) avec Norfund and British International Investment (BII).

Grâce à cette transaction soumise à certaines conditions précédentes, TotalEnergies acquerra en particulier une participation de 28,3 % dans la centrale hydroélectrique de Bujagali, actuellement en opération en Ouganda. D’une puissance de 250 MW, elle couvre plus de 25% du pic de la demande en électricité du pays.

TotalEnergies acquerra également des participations minoritaires dans deux projets en développement au Rwanda (260 MW) et au Malawi (360 MW).

« Cette acquisition d’actifs et projets renouvelables hydroélectriques en Afrique répond à notre volonté de contribuer à la transition énergétique du continent en apportant de l’électricité aux populations des pays africains. En particulier, nous nous réjouissons de pouvoir ainsi devenir un acteur de l’électricité hydroélectrique en Ouganda, pays où nous développons par ailleurs un projet pétrolier majeur. Il s’agit d’un nouvel exemple de la capacité de TotalEnergies à mettre en œuvre sa stratégie multi-énergies dans des pays pétroliers pour les soutenir dans leurs transitions énergétiques », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

« Nous sommes ravis de cette opération car nous estimons que TotalEnergies est un acteur solide, avec la capacité de développer davantage ces projets et de contribuer à la transition énergétique en Afrique. Nous tenons à remercier toute l’équipe d’hydroélectricité pour son travail acharné, son dévouement au fil des années, et son impact significatif. Nous exprimons aussi notre gratitude envers nos partenaires de joint-venture, les gouvernements, et les prêteurs pour leur soutien depuis 2020 », a déclaré Terje Pilskog, Président-directeur général de Scatec.

À ce jour, TotalEnergies détient des participations dans plusieurs projets d’hydroélectricité d’une capacité brute de 3,7 GW dans le monde :

218 MW installés en France (19 MW), au Portugal (33 MW) et en Turquie (166 MW)

1,5 GW en développement au Mozambique (projet Mphanda Nkuwa)

2 GW en développement par Adani Green en Inde

TotalEnergies et l’électricité

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, TotalEnergies construit un portefeuille d’actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre et offshore) et flexibles (CCGT, stockage) compétitif afin de fournir à ses clients une électricité bas-carbone disponible 24h/24. À fin 2023, TotalEnergies dispose d’une capacité brute de production d’électricité renouvelable de 22 GW, et entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre 35 GW en 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

