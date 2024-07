Textron Aviation élargit ses services en intégrant le processus de réparation des trains d'atterrissage du Cessna Citation 560XL

Textron Aviation announced the expansion of its service offerings to include a new standard repair process for Cessna Citation 560XL series aircraft main landing gear (MLG). Photo credit: Textron Aviation

Textron Aviation announced the expansion of its service offerings to include a new standard repair process for Cessna Citation 560XL series aircraft main landing gear (MLG). Photo credit: Textron Aviation

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son offre de services en incluant un nouveau processus standard de réparation des trains d'atterrissage principaux (MLG) des avions de la série Cessna Citation 560XL. Développée en collaboration avec Able Aerospace Services, une filiale de Textron Aviation, cette solution innovante permet d'effectuer des réparations majeures sur les trains d'atterrissage principaux sans avoir à les remplacer entièrement. Les clients bénéficient ainsi d'une option supplémentaire, rapide et rentable.

Les clients des modèles Beechcraft, Cessna et Hawker bénéficient d'un service d'assistance, de maintenance et de modifications directement auprès de l’usine qui est assurée par Textron Aviation Inc., une filiale de Textron Inc. (NYSE: TXT), et ce grâce à son réseau mondial de centres de service et de pièces détachées, ses unités de réparation mobiles, et le service d'assistance 1CALL AOG (avion immobilisé au sol) disponible 24h/24 et 7j/7.

« Notre priorité est d'offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. La possibilité de réparer le train d'atterrissage principal leur offre une flexibilité supplémentaire pour l'entretien de leur aéronef », a déclaré Brian Rohloff, vice-président senior chargé de l'assistance à la clientèle. « Cet investissement dans une nouvelle solution pour les avions Citation 560XL permet de réduire les coûts d'exploitation et de minimiser les temps d'immobilisation, afin que nos clients puissent continuer à voler », ajoute-t-il.

Textron Aviation avait initialement annoncé des services de réparation des trains d’atterrissage principaux pour les avions de la série Cessna Citation CJ en 2020. En plus d'offrir une plus grande efficacité à leurs clients, ce nouveau service soutient les efforts de Textron Aviation en matière de réduction et de réutilisation. Il permet ainsi aux clients de Textron Aviation de réparer les pièces et d'utiliser des services d'échange et de location. La société s'efforce continuellement d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services de maintenance sur l'ensemble de la flotte Beechcraft et Cessna.

À propos du service de Textron Aviation

À travers ses marques Beechcraft et Cessna, Textron Aviation est réputé pour son réseau mondial de services inégalé, offrant un soutien complet tout au long du cycle de vie de ses avions. En plus de sa vaste présence sur le marché, les clients des avions à réaction et à turbopropulseurs de Textron Aviation bénéficient de l'accès à un réseau mondial de plus de 300 centres de réparation agréés. Textron Aviation propose également un programme d'assistance mobile comprenant plus de 40 unités de réparation mobiles, trois avions d'assistance dédiés, ainsi que des techniciens de service et une assistance sur site. Pour plus d'informations sur les services de réparation de Textron Aviation, rendez-vous sur http://txtav.com/en/service.

À propos de Textron Aviation

Nous donnons des ailes à l'aventure aéronautique. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., met à profit son talent collectif à travers les marques Beechcraft, Cessna et Hawker pour offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme couvrant les jets d'affaires, les turbopropulseurs, les avions à piston haute performance et les équipements de mission spéciale, d'entraînement militaire et de défense, Textron Aviation possède la gamme de produits aéronautiques la plus polyvalente et la plus complète au monde. Avec une main-d'œuvre ayant produit plus de la moitié de tous les avions commerciaux en circulation, les clients de plus de 170 pays comptent sur nos performances, notre fiabilité et notre polyvalence éprouvées, ainsi que sur notre réseau mondial de services à la clientèle pour des vols abordables et flexibles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos d'Able Aerospace Services, Inc.

Able Aerospace Services, une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), est un fournisseur de premier plan de composants et de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Avec son siège social et ses entrepôts de maintenance situés à l'aéroport Phoenix-Mesa Gateway (KIWA) de Mesa, en Arizona, Able propose des produits et services destinés à l'aviation commerciale et militaire à voilure fixe et tournante. Forte de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'aviation et d'un personnel d'environ 400 employés, Able s'engage à être le leader du secteur de l'aviation en fournissant des solutions sûres, fiables et innovantes en matière d'entretien, de réparation et de révision. Able est certifiée par de nombreuses autorités de navigabilité, notamment la Federal Aviation Administration (FAA), l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), l'Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC), l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), l'Autorité de l'aviation civile du Japon (JCAB) et la Direction générale de l'aviation civile de France (DGAC), entre autres.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise diversifiée qui exploite un réseau mondial d'activités dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance. Elle propose à ses clients des solutions et des services innovants. Reconnue à l'international pour ses marques prestigieuses telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation, Textron Inc. se distingue par son engagement envers l'excellence et l'innovation. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre site web à l'adresse suivante : www.textron.com

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d’autres questions non historiques ; ces énoncés ne s’appliquent qu’à la date à laquelle ils sont formulés, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont sujets à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.