Fluid Quip Technologies maakt de inbedrijfstelling bekend van 's werelds grootste MSC™-eiwitproductiesysteem

CEDAR RAPIDS, Iowa--(BUSINESS WIRE)--Fluid Quip Technologies (FQT) maakte vandaag de succesvolle voltooiing en inbedrijfstelling bekend van 's werelds grootste MSC™-systeem tot op vandaag in de bioraffinaderij van Tharaldson Ethanol, met een capaciteit van 175 miljoen gallons, in Casselton, Noord-Dakota. Dit markeert het twaalfde MSC™-systeem van FQT dat wereldwijd is geïnstalleerd en breidt de productie uit van eiwitten uit gefermenteerde maïs, een eiwitingrediënt van hoogwaardige kwaliteit in dierenvoeder dat uitstekende voedingsoplossingen biedt voor huisdieren, aquacultuur en andere dierenvoedermarkten, met tot 40% lagere koolstofintensiteit in vergelijking met concurrerende producten.

“Onze MSC™-technologie is van cruciaal belang, niet aleen om een eiwitingrediënt van hoogwaardige kwaliteit voor dierenvoeder te maken, maar ook om ervoor te zorgen dat ethanolinstallaties meer maïsolie opbrengen,” zegt Neal Jakel, voorzitter van Fluid Quip Technologies, “FQT is enthousiast over de inbedrijfstelling van ons grootste MSC™-systeem. We willen dan ook graag met onze klanten verder samenwerken om de waarde van elke maïskorrel te maximaliseren. Het project is een getuigenis van de markt en de waarde die het team heeft bereikt, nu klanten uit de voedingssector op zoek zijn naar eiwitten uit gefermenteerde maïs om die in hun rantsoenen te gebruiken.”

Fluid Quip Technologies stond in voor de MSC™-technologie en de engineering, het ontwerp, de toelevering, het beheer van de bouw en de opstartservices voor het project. Met de voltooiing van dit MSC™-systeem komt de totale productiecapaciteit van FQT MSC™-eiwitproducten op meer dan 750.000 ton per jaar. Het dertiende FQT MSC™-systeem wordt momenteel gebouwd op de faciliteit van Ensus UK Limited in het Verenigd Koninkrijk.

Over Fluid Quip Technologies

Fluid Quip Technologies ® (FQT) is een vooraanstaand technologie- en procesengineeringbedrijf gevestigd in Cedar Rapids, IA, USA. FQT werd opgericht op basis van uitgebreide ervaring en knowhow in de sectoren van het nat vermalen van maïs en het droog malen ten behoeve van ethanolproductie. De vakkundige engineering en het technische leiderschap van FQT wordt al meer dan 30 jaar aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en procesoplossingen die hun toepassing vonden in de markten van biobrandstoffen en biochemische producten. Voor meer informatie gaat u naar www.fluidquiptechnologies.com.

