Ressources Kobo annonce la signature d’un accord de relation avec Luso Global Mining et le dépôt de ses résultats financiers pour l’exercice 2024

QUÉBEC, Québec--(BUSINESS WIRE)--Ressources Kobo Inc. (« Kobo » ou la « société ») (TSX.V : KRI) annonce la signature d’un accord de relation avec Luso Global Mining et le dépôt de ses états financiers consolidés audités pour la période de quinze mois terminée le 31 mars 2024 et du rapport de gestion connexe. Il est possible de consulter ces états financiers et ce rapport de gestion connexe sur le profil d’émetteur de la société sur le site Web de SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la société à l’adresse www.koboresources.com.

« Nous sommes impatients de faire progresser notre partenariat stratégique avec Luso Global Mining, filiale à part entière de Mota-Engil, qui apporte des avantages significatifs aux deux parties en améliorant notre accès aux capacités opérationnelles grâce à leur expertise éprouvée en ingénierie et en construction, en particulier pour notre projet aurifère de Kossou et les occasions régionales alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance. Nous sommes également ravis d’accueillir la nomination de M. Vivek Dharni au sein de notre conseil d’administration. Sa grande expérience dans le domaine de la finance et du développement d’infrastructures sera un atout précieux pour la poursuite de nos projets », a déclaré M. Edward Gosselin, chef de la direction et administrateur de Kobo.

« Au nom de Luso Global Mining, notre équipe est très enthousiaste à l’idée d’entamer et de développer notre partenariat avec Ressources Kobo. En tirant parti de notre vaste expérience en Afrique, nous nous engageons à soutenir la croissance et le succès de Kobo. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse et sommes convaincus que M. Vivek Dharni apportera une contribution significative au conseil d’administration de Kobo », a déclaré Alexander Shaw, directeur général de Luso.

Accord de relation Luso Global Mining

Comme il a déjà été annoncé, Luso Global Mining B.V. (« Luso »), filiale en totalité par Mota-Engil SGPS, S.A. (« Mota-Engil »), a participé au récent placement privé d’unités sans intermédiaire de la société en tant qu’investisseur principal. Après la réalisation du placement privé, Luso est propriétaire véritable de 10 225 708 actions et de 5 112 854 bons de souscription, soit 9,99 % des actions émises et en circulation de la société compte non tenu de la dilution, et de 14,27 % des actions émises et en circulation compte tenu d’une dilution partielle et en supposant l’exercice des bons de souscription détenus par Luso uniquement. Dans le cadre de l’investissement de Luso, la société et Luso ont conclu un accord de relation daté du 25 juillet 2024 aux termes duquel il a été convenu que tant que Luso détiendra, directement ou indirectement, au moins six pour cent (6 %) des actions de la société, Luso aura le droit de proposer à l’élection un administrateur au conseil d’administration de la société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société. Le candidat proposé par Luso en tant qu’administrateur de Kobo lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société est M. Vivek Dharni.

M. Dharni dirige la mobilisation de fonds et la structuration du capital pour Mota-Engil (Afrique) pour les projets en cours de développement en tant que directeur du financement des capitaux privés et du financement par emprunt. M. Vivek a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et dans le secteur des entreprises, ayant occupé divers postes dans le domaine du financement par emprunt d’entreprise et de projets ainsi que dans celui du financement des capitaux privés. Il possède une expérience des marchés développés, des marchés en développement et des marchés frontaliers en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Il est spécialisé dans le processus d’acquisition et de contrôle préalable de portefeuilles d’actifs dans les domaines de l’infrastructure et de l’immobilier. M. Dharni s’est joint à Mota-Engil au début de l’année 2015 en tant que membre clé de l’équipe chargée de mettre en œuvre la vision stratégique de l’entreprise de devenir un fournisseur de solutions d’infrastructure à travers le continent africain. M. Dharni est titulaire d’un MBA de l’IE Business School, en Espagne, et diplômé de la Mumbai University, en Inde.

Assemblée annuelle des actionnaires

La société tient à rappeler aux actionnaires que la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société (l’« assemblée ») aura lieu à 15 h (heure du Québec) le 29 août 2024, aux fins suivantes de recevoir les états financiers de la société pour la période de quinze mois terminée le 31 mars 2024 et le rapport d’audit s’y rapportant, d’élire les administrateurs pour l’année à venir et de nommer l’auditeur et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération. L’assemblée aura lieu en personne aux bureaux de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., au 500, Grande Allée Est, 9e étage, Québec (Québec) G1R 2J7. Il est possible de consulter la circulaire d’information de la direction sous de profil d’émetteur de la société sur le site Web de SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur le site Web de la société à l’adresse www.koboresources.com.

À propos de Ressources Kobo Inc.

Ressources Kobo est une société d’exploration aurifère axée sur la croissance ayant fait une nouvelle découverte aurifère prometteuse en Côte d’Ivoire, l’un des districts aurifères les plus prolifiques et développés d’Afrique de l’Ouest, et qui compte plusieurs mines d’or de plusieurs millions d’onces d’or. Le projet aurifère Kossou qui appartient exclusivement à la société est situé à environ 20 km au nord-ouest de la capitale de Yamoussoukro et est adjacent à l’une des plus grandes mines d’or de la région dotée d’installations de traitement de premier plan.

La société procède actuellement à des travaux de forage pour révéler la taille et l’échelle potentielles de Kossou sur une distance longitudinale de plus de 9 km d’anomalies géochimiques très prometteuses pour l’or dans le sol, avec d’excellents résultats d’échantillonnage de roches et de tranchées. La société a réalisé environ 6 000 m de forages à circulation inverse et environ 5 400 m de tranchées en 2023 et planifie réaliser d’autres forages et tranchées en 2024. Une importante minéralisation aurifère a été repérée à trois cibles principales dans un corridor structurel altéré de façon pénétrative, d’une largeur de 300 m et d’une longueur de plus de 2 km, définissant un système aurifère mésothermal potentiellement important.

Les actions ordinaires de Kobo sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « KRI ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.koboresources.com.

NI LA BOURSE DE CROISSANCE TSX NI SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS DES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N’ASSUMENT DE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU À L’EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Mises en garde au sujet des énoncés prospectifs :

Le présent communiqué contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Tous les énoncés, à l’exception des énoncés de fait historique, sont des énoncés prospectifs et sont fondés sur des attentes, des prévisions et des projections valables à la date du présent communiqué de presse. Un énoncé qui porte sur des discussions à l’égard des prévisions, des attentes, des estimations, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (en utilisant souvent, mais pas forcément des termes comme « s’attend à », « est prévu », « anticipe », « planifie », « budget », « projeté », « prévisions », « estimations », « attentes » ou « a l’intention de » ou des variations de ces termes, ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ») ne sont pas des énoncés de fait historique et peuvent être des énoncés prospectifs. Dans ce communiqué de presse, les énoncés prospectifs comprennent, notamment, la réalisation des objectifs commerciaux de la société, ainsi que le calendrier, les coûts et les avantages qui en découlent; les coûts de développement et d’exploration; la capacité de la société à terminer ou non son programme de forage au diamant sur le projet aurifère de Kossou et la capacité de la société à mener le programme d’exploration proposé sur son permis d’exploration de Kotobi, situé en Côte d’Ivoire.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et les événements futurs et ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter : des incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales et le retard ou l’incapacité à obtenir les approbations nécessaires. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. Le lecteur est dont avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives contenus dans le présent communiqué de presse. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.