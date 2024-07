Conformément à un engagement pris en 2021 emeis va procéder au rachat des murs de huit cliniques

PUTEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

emeis (Paris:EMEIS) va procéder en 2024 au rachat des murs de 8 cliniques dont la Société était jusqu’à ce jour locataire, dans le cadre d’un engagement de rachats d’actifs immobiliers pris par la Société courant 2021. Ces 8 actifs immobiliers seront intégrés aux portefeuilles d’actifs immobiliers que le Groupe souhaite céder dans les prochains mois.

La valeur de la transaction s’élève à 185 millions d’euros hors droits, impliquant d’une part 120 millions d’euros de sortie de trésorerie et d’autre part 65 millions d’euros de reprise d’engagements au titre de crédits-baux immobiliers.

Cette opération est réalisée en deux étapes : une première étape portant sur 4 actifs réalisée fin juillet 2024 correspondant à une valeur hors droits de 95 millions d’euros et une seconde étape prévue en décembre 2024 correspondant au solde.

AVERTISSEMENT

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans ce document en raison d’un certain nombre de risques ou d’incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2023 de la Société disponible sur le site Internet de la Société et celui de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos de emeis

Avec près de 78 000 experts et professionnels de la santé, du soin, et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis est présent dans une vingtaine de pays et couvre cinq métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année près de 283 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par les maladies mentales.

emeis, détenue à 50,2% par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

