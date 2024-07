Canva acquiert la plateforme d’IA générative Leonardo.AI pour mettre l’IA visuelle de pointe à la portée de toutes les organisations

Canva co-founders Melanie Perkins and Cliff Obrecht with Leonardo.AI co-founder JJ Fiasson (Photo: Business Wire)

Canva will acquire Leonardo.AI, a leading generative AI content and research company (Graphic: Business Wire)

Canva will acquire Leonardo.AI, a leading generative AI content and research company (Graphic: Business Wire)

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--Canva, leader mondial de la communication visuelle avec plus de 190 millions d’utilisateurs actifs mensuels, a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir Leonardo.AI. Leonardo.AI, l’une des startups australiennes à la croissance la plus rapide et l’une des principales sociétés de contenu et de recherche en IA générative, permet à des millions de personnes de donner vie à leurs idées par le biais d’images et de vidéos de qualité. Cette acquisition complète l’offre de Canva et renforce la vision de l’entreprise visant à construire une suite d’outils d’IA visuelle de classe mondiale, marquant ainsi une étape importante dans son parcours en matière d’IA.

Alors que l’IA continue de façonner l’avenir du travail et de la communication visuelle, cette acquisition accélérera l’investissement de Canva dans la recherche et le développement continus, tout en apportant le modèle fondateur de pointe de Leonardo à la communauté de Canva dans le monde entier. Qu’il s’agisse de créer des actifs pour des campagnes de marketing et de publicité, de visualiser des concepts d’intérieur étonnants, d’affiner des maquettes ou de produire des vidéos dynamiques, la technologie de Leonardo a été utilisée pour produire plus d’un milliard d’images au cours des 18 derniers mois.

Pour Leonardo.AI, il s’agit d’une opportunité d’augmenter les niveaux d’innovation en matière d’IA tout en développant l’échelle de l’organisation. Avec le soutien de Canva, la trajectoire actuelle de l’entreprise sera dynamisée pour construire une plateforme d’IA générative encore plus créative à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis d’accueillir Leonardo.AI chez Canva, deux entreprises australiennes qui unissent leurs forces pour réaliser des avancées mondiales en matière d’IA et de créativité », déclare Cameron Adams, cofondateur et directeur des produits de Canva. « Ce domaine est en constante évolution et le leadership technique et l’impact communautaire de Leonardo sont une évidence. La réunion de nos deux mondes va accélérer le travail de chacune de nos équipes, nous permettant de nous renforcer, et nous sommes impatients de nous lancer. »

Capacités d’IA générative de premier plan

Fondé fin 2022, le modèle fondamental de Leonardo permet à des millions de personnes de transformer leurs idées en actifs visuels de qualité de production avec un contrôle, une rapidité et une cohérence de style sans précédent. Les créateurs peuvent générer des images dans l’esthétique de leur choix en quelques secondes à l’aide de simples invites, créer des vidéos, faire des croquis avec l’IA et entraîner des modèles personnalisés avec leurs propres ensembles de données.

Le nouveau modèle de base de Leonardo, Phoenix, fait passer le contrôle des créateurs au niveau supérieur, avec une correspondance sans précédent aux invites, un texte cohérent et précis dans les images et la possibilité de générer des ressources prêtes à la production en une seule fois.

« Aujourd’hui marque le début d’un nouveau chapitre qui accélérera le rythme de nos innovations chez Leonardo.Ai », déclare JJ Fiasson, fondateur et directeur général de Leonardo.AI. « Rejoindre la famille Canva signifie que nous pouvons investir plus profondément dans l’expansion de nos efforts de recherche en IA à l’échelle mondiale et aller encore plus vite pour offrir de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités aux créatifs du monde entier. »

En moins de deux ans depuis son lancement, Leonardo.AI a accumulé plus de 19 millions d’utilisateurs enregistrés et est utilisé dans une grande variété d’industries, notamment la publicité, le marketing, le design, le divertissement, l’architecture, la mode, le commerce électronique et l’éducation. L’effort conjoint avec Canva produira de nouveaux niveaux de technologie d’IA pour non seulement engager, mais aussi développer la base d’utilisateurs de Leonardo qui croît rapidement.

Des amateurs aux réalisateurs de films, en passant par les architectes et les designers professionnels, la technologie Leonardo offre un contrôle créatif avancé qui repousse les limites de ce qui est possible en matière d’IA générative, tout en restant intuitif et accessible. Ses modèles peuvent générer des images époustouflantes dans des styles allant de photos d’un réalisme saisissant à des portraits de personnages, en passant par des dessins animés, des styles picturaux et bien plus encore, tandis que ses outils de génération vidéo IA peuvent donner une vie dynamique à presque n’importe quel concept.

Réimaginer la communication visuelle

Le récent rapport de Canva sur l’économie visuelle montre que le besoin d’une communication visuelle efficace, efficiente et convaincante a considérablement augmenté. L’IA joue désormais un rôle de plus en plus important dans l’amélioration de la productivité et de la créativité au travail. Qu’il s’agisse d’équipes de marketing qui mettent à l’échelle des campagnes mondiales en générant instantanément des créations publicitaires pour des publics spécifiques ou de concepteurs qui créent des ébauches et des story-boards, l’intelligence artificielle générative est en train de changer la façon dont le travail est effectué.

La technologie de classe mondiale et le modèle fondateur de Leonardo vont dynamiser la mission de Canva qui consiste à permettre à tous les professionnels de transformer leurs idées en designs en un instant, ce qui permet une communication visuelle plus rapide, plus innovante et plus convaincante.

La technologie de Leonardo viendra compléter Magic Studio, la suite d’outils d’IA de Canva, qui a été utilisée plus de 7 milliards de fois depuis son lancement en 2023. À ce jour, les utilisateurs de Canva ont amélioré leur conception et leur production créative en utilisant Magic Studio pour tout, du résumé de documents à la création d’images, en passant par la transformation de tableaux blancs de brainstorming en présentations à part entière.

Dynamisation de l’IA pour Canva

Canva continuera d’investir dans la plateforme autonome de Leonardo tout en intégrant sa technologie dans la suite de produits Magic Studio de l’entreprise. La collaboration avec l’équipe de Leonardo, composée de 120 chercheurs, ingénieurs et concepteurs de haut niveau, renforcera également les capacités de recherche et de développement de Canva, qui continue d’investir dans des opportunités d’innovation à long terme.

Les acquisitions ont joué un rôle important dans l’amélioration et l’accélération de la technologie de Canva au cours de la dernière décennie. L’acquisition de Leonardo est la 8e de l’entreprise, après Affinity (2024), Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019), Pixabay (2019) et Zeetings (2018).

Pour plus de détails sur l’acquisition, lisez l’article de blog de Cameron Adams, cofondateur de Canva, et celui de JJ Fiasson, directeur général de Leonardo.Ai.

À propos de Canva

Lancée en 2013, Canva est une plateforme gratuite de communication visuelle et de collaboration en ligne dont la mission est de permettre à chacun de concevoir. Grâce à une interface utilisateur simple de type glisser-déposer et à une vaste gamme de modèles allant de présentations et de documents à des sites Web et graphiques pour les médias sociaux, en passant par des affiches, vêtements et vidéos, ainsi qu’une énorme bibliothèque de polices, photographies, illustrations, séquences vidéo et clips audio, tout le monde peut transformer une simple idée en quelque chose de magnifique.

À propos de Leonardo.Ai

Leonardo.Ai est l’une des startups australiennes à la croissance la plus rapide, démocratisant la créativité grâce à sa plateforme de production de contenu par IA générative. Depuis son lancement en 2022, la société a rassemblé plus de 19 millions d’utilisateurs dans le monde, qui ont généré plus d’un milliard d’images. Leonardo.Ai est actuellement utilisé par des amateurs et des professionnels dans des secteurs créatifs tels que la publicité et le marketing, le design et l’architecture, le cinéma, la mode, la photographie, le commerce électronique, l’éducation, etc.

Ressources téléchargeables

Cliquez ici

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.