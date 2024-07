Rio Tinto et Aymium créent une coentreprise de biocarbone au Québec

THURSO, Canada--(BUSINESS WIRE)--Rio Tinto et Aymium ont formé une nouvelle coentreprise nommée Évolys Québec Inc. pour fabriquer un produit de biocarbone métallurgique renouvelable pour réduire les émissions de carbone dans les procédés industriels à grande échelle. Ce biocarbone, issu de résidus de la biomasse, offre une alternative à l’anthracite actuellement utilisé dans le procédé de réduction de l’ilménite au complexe métallurgique de Rio Tinto à Sorel-Tracy.

La coentreprise sera établie sur le site d’une ancienne usine de pâte et papier à Thurso, au Québec. Le gouvernement du Québec a sélectionné Rio Tinto et Aymium pour revitaliser conjointement ces installations.

L’installation proposée utilisera la technologie propriétaire d’Aymium pour produire localement du biocarbone de haute qualité, une matière première en grande demande et essentielle aux engagements de Rio Tinto envers la décarbonation. Rio Tinto constate déjà des résultats prometteurs avec cette technologie grâce à l’utilisation de matériaux produits par Aymium à son complexe métallurgique de Sorel-Tracy.

La directrice exécutive de Rio Tinto Fer et Titane (RTFT) et Diamants, Sophie Bergeron, a déclaré : « La décarbonation est au cœur de la stratégie de Rio Tinto et la coentreprise Évolys nous offre une occasion unique de produire du biocarbone local et ainsi réduire notre empreinte carbone au sein de nos opérations au Québec. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec le gouvernement du Québec afin de donner une deuxième vie au site de l’ancienne usine de Fortress à Thurso et nous nous réjouissons de collaborer avec les communautés locales et notre partenaire, Aymium, pour développer un projet qui bénéficiera non seulement à l’environnement, mais revitalisera aussi l’économie régionale. »

Le chef de la direction d’Aymium, James Mennell, a déclaré : « Il s’agit d’une fantastique occasion pour Aymium de renforcer notre partenariat avec Rio Tinto grâce à Évolys et de développer ce nouveau projet au Québec, en plus de nos projets actuels aux États-Unis. Aymium offre activement ses produits à divers clients au Canada et nous voyons un énorme potentiel d’expansion de l’utilisation du biocarbone dans de nombreuses industries. »

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, a déclaré : « Le projet d’Évolys Québec va permettre une relance durable de l’ancien site de Fortress. C’est un nouveau départ avec une technologie qui permet à la fois de décarboner notre économie et de valoriser les résidus forestiers de la région. »

Évolys louera la partie de l’usine de pâte et papier qui sera revitalisée. Les deux partenaires sont engagés à faire progresser les produits et les technologies qui vont au-delà de l’utilisation conventionnelle du biocarbone comme substitut aux combustibles fossiles.

Plus de détails à propos du projet, y compris l’échéancier pour le début de la production, seront communiqués dès que le processus de transition sera complété.

Notes aux éditeurs

En 2022, Rio Tinto a formé un partenariat stratégique avec Aymium. En 2023, Rio Tinto a renforcé davantage sa collaboration avec Aymium avec un investissement supplémentaire. Ce financement a suivi un essai approfondi du biocarbone d’Aymium en tant que source d’énergie alternative potentielle au complexe métallurgique de Rio Tinto à Sorel-Tracy.

L’usine de pâte et papier, anciennement propriété de Fortress, est située dans les municipalités de Thurso et Lochaber-Partie-Ouest, et a fermé ses portes en 2019. Le gouvernement du Québec a nommé Deloitte pour la gestion de reprise de dossier et l’évaluation des propositions reçues de la part des entreprises candidates intéressées par la reprise des installations, y compris la biomasse déjà disponible.

À propos d’Aymium

Aymium produit du biocarbone de grande valeur et des produits de biohydrogène pouvant être utilisés immédiatement pour remplacer les combustibles fossiles dans la production de métaux, d’énergie, de cultures agricoles et dans la purification de l’eau et de l’air, sans modification aux équipements ou aux procédés. Fabriqués à partir de biomasse d’origine durable (bois récupéré et inutilisable), les bioproduits d’Aymium sont renouvelables, neutres en carbone et remplacent les combustibles fossiles à fortes émissions tels que le charbon et le coke. La technologie de pointe d’Aymium est soutenue par plus de 500 brevets délivrés ou en cours de délivrance à l’échelle mondiale. Le siège d’Aymium est situé au Minnesota.