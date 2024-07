Marca Mobil 1™ lança a série de eventos Legend vs. Leaderboard Rival no Forza Motorsport protagonizada por pilotos profissionais do automobilismo mundial

Motorsports icons including Tony Stewart and Jamie Chadwick to race gamers in-game and on-track in Legend vs. Leaderboard Rival Events. (Graphic: Business Wire)

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a marca Mobil 1, o óleo sintético líder mundial para motores, anunciou sua colaboração ampliada com o Forza Motorsport, a franquia de videogame de corrida mais vendida e premiada, na qual gamers e fãs de corridas do mundo inteiro poderão competir contra pilotos profissionais do automobilismo, como a lenda do das corridas, Tony Stewart, e a recente vencedora do INDY NXT, Jamie Chadwick. A partir de 25 de julho de 2024, os gamers e fãs do automobilismo terão a oportunidade única de competir contra estes pilotos em Maple Valley, uma circuito de jogo ambientado nos Estados Unidos e da marca Mobil 1. Outros pilotos profissionais de carros de corrida serão anunciados mais tarde este ano com os quais os gamers poderão competir nos próximos Legend vs. Leaderboard Rival Events.

A colaboração continua na celebração dos 50 anos da marca Mobil 1 por meio de conteúdo exclusivo da marca, uma chance de ganhar prêmios incríveis e a oportunidade de superar voltas cronometradas de pilotos icônicos do automobilismo no percurso virtual de 4,81 km. A colaboração do Forza Motorsport marca a maior campanha da marca Mobil 1 no espaço do entretenimento de videogame e celebra o legado de 50 anos da equipe Mobil 1 e sua paixão de longa data pelas corridas.

O ícone do automobilismo americano, Tony Stewart, dará início aos Legend vs. Leaderboard Rival Events. De 25 julho a 7 de agosto de 2024, os gamers terão a chance de superar o tempo de Stewart na pista de corrida virtual Maple Valley. Os fãs também poderão desfrutar de conteúdo exclusivo nos canais de mídia social da Mobil 1 Racing, como parte de uma série de eventos de mídia social Legend vs. Leaderboard Rival, que mostra Stewart marcando seu tempo a ser batido enquanto dirige um Ford Mustang Boss 302 1969. Novos pilotos famosos aparecerão na série de conteúdos até o final de 2024. A cada mês, um novo piloto lendário assumirá a pista de Maple Valley, oferecendo desafios contínuos, novos prêmios e conteúdo adicional para o público desfrutar.

“Estamos muito entusiasmados de dar vida a esta colaboração icônica com o Forza Motorsport para continuar a celebração do histórico 50º aniversário da marca Mobil 1”, disse Laura Bustard, gerente global de marca, em nome da equipe Mobil 1. “Esta colaboração representa o nosso compromisso contínuo com a inovação e a excelência no automobilismo motorizado, ao mesmo tempo que demonstra a nossa paixão pelas corridas além do circuito físico, cada vez mais presente no mundo virtual. Estamos orgulhosos de ter criado uma experiência dinâmica e envolvente para gamers e fãs de corridas que nos permite celebrar nossa herança, e mal podemos esperar para ver os fãs compartilharem a emoção ao competir contra vários pilotos profissionais.”

Mais tarde neste verão, acontecerá a próxima série dos Legends vs. Leaderboard Rivals Events que contará com a participação da piloto de corrida britânica Jamie Chadwick. De 29 de agosto a 11 de setembro de 2024, os gamers terão a oportunidade de competir contra a estrela em ascensão do automobilismo. Chadwick correrá com um Corvette 1967 e convidará o público global do Forza Motorsport a se unirem a ela no jogo para terem a chance de superar sua volta cronometrada.

O Forza Motorsport, criado pela Turn 10 Studios e Xbox Game Studios, continua a ser um dos principais jogos de corrida que oferece aos gamers a oportunidade de participar de eventos de corrida em diversas pistas reais e fictícias, incluindo alguns de seus próprios circuitos favoritos, disponíveis no jogo. À medida que a marca Mobil 1 continua a crescer no espaço dos jogos e a organizar experiências incríveis para os entusiastas da direção, a relação com o Forza Motorsport serve como um marco fundamental para o alcance de novos públicos e para proporcionar experiências automobilísticas virtuais únicas, enquanto compartilha a sua paixão pela pilotagem no mundo inteiro.

Os Legends vs. Leaderboard Rival Events terão início em 25 de julho e se prolongarão até 11 de dezembro de 2024, com cinco eventos diferentes para gamers e fãs de corridas participarem.

Para se manter atualizado e saber mais sobre esta colaboração, acesse https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza. Fique atento também aos anúncios dos pilotos e conteúdo exclusivo no @Mobil1Racing no Instagram e X.

Sobre a Mobil 1

Há 50 anos, a marca Mobil 1 é usada por motoristas para manterem seus motores funcionando por muito mais tempo. Nossos produtos combinam as mais recentes tecnologias e inovações para superar os mais rigorosos padrões dos fabricantes de veículos e oficinas de ajustes para que os consumidores possam aproveitar ao máximo seu tempo ao volante, tanto na estrada quanto na pista. Transforme cada dia em uma aventura com a Mobil 1, a marca líder mundial em óleos sintéticos. Saiba mais em www.mobil1.us ou siga @Mobil1Racing no Instagram e X.

