Magellan Aerospace s’associe à Aequs pour envisager la mise en place d’une activité de maintenance de moteurs en Inde

Phillip Underwood, President and CEO, Magellan Aerospace and Aravind Melligeri, Chairman and CEO, Aequs signing MOU at Farnborough International Airshow 2024 (Photo: Business Wire)

FARNBOROUGH, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Magellan Aerospace Corporation (« Magellan ») a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec Aequs Private Limited (« Aequs ») visant à explorer le développement d’un plan d’affaires pour une entreprise de maintenance de moteurs détenue conjointement dans la zone économique spéciale d’Aequs, à Belagavi dans le Karnataka, en Inde.

Le secteur aérospatial indien a connu une croissance au cours de la dernière décennie, sous l’impulsion d’initiatives gouvernementales telles que Make in India et UDAN Scheme, de la croissance du secteur privé et de l’augmentation du trafic aérien. La demande de transport aérien en Inde a explosé, faisant de ce pays l’un des marchés de l’aviation à la croissance la plus rapide au monde.

Compte tenu de la croissance substantielle de l’aérospatiale et de l’aviation en Inde, le secteur de la maintenance est appelé à se développer de manière significative. Selon les termes de ce protocole d’accord, Magellan et Aequs travailleront ensemble pour évaluer le marché des services de maintenance pour les moteurs d’avions d’affaires, commerciaux et militaires, afin de développer un plan d’affaires complet qui élargira notre partenariat existant dans le secteur de la maintenance par le biais de ce nouveau projet passionnant.

En 2008, Aequs et Magellan ont créé Aerospace Processing India (API), une coentreprise qui a été la première usine approuvée par Airbus et Boeing en Inde, fournissant aux équipementiers des traitements de surface pour l’aérospatiale qui n’étaient pas toujours disponibles dans le pays à l’époque. Cette entreprise a prospéré et s’est développée au cours des 15 dernières années pour devenir la plus importante en Inde, traitant plus de 1,5 million de pièces par an. Cela démontre la solidité de la relation entre Aequs et Magellan, qui offre des solutions uniques et rentables à une clientèle mondiale.

Aravind Melligeri, président-directeur général d’Aequs, déclare à propos de ce nouveau protocole d’accord : « Nous entretenons une relation fructueuse avec Magellan Aerospace depuis 15 ans et nous nous sommes associés pour construire l’écosystème aérospatial le plus innovant et le plus efficace en Inde aujourd’hui dans la zone économique spéciale d’Aequs. Il est logique que nous explorions d’autres opportunités pour servir l’industrie de l’aviation d’affaires, civile et militaire en pleine croissance en Inde. Cette installation devrait être en mesure de démonter, reconstruire et tester les moteurs afin de réduire les contraintes de capacité existantes. Cette entreprise commune s’appuiera sur l’écosystème de fabrication aérospatiale à intégration verticale d’Aequs SEZ et, associée à la présence mondiale de Magellan et à son expertise dans toutes les gammes de produits, elle sera la plus à même de fournir des services de maintenance de moteurs aux utilisateurs nationaux et internationaux d’avions d’affaires, commerciaux et militaires. »

Phillip Underwood, président-directeur général de Magellan Aerospace, déclare : « Compte tenu de la croissance fulgurante de l’aérospatiale et de l’aviation, cette entreprise potentielle de maintenance de moteurs pour le marché indien se concentrera sur le développement des infrastructures, les avantages en termes de coûts et les initiatives stratégiques qui sont essentiels pour réaliser le potentiel du secteur. Magellan s’engage à contribuer à l’expertise indienne dans le secteur de la maintenance de moteurs d’avions et à favoriser la croissance de cette industrie dans le pays. Nous sommes prêts à répondre aux besoins croissants de nos clients du secteur de la maintenance avec les solutions rentables et de qualité qu’ils attendent. »

À propos d’AEQUS Private Limited

Aequs (www.aequs.com) a été fondée en 2006 et s’est développée en tant qu’entreprise manufacturière unique et diversifiée fournissant des solutions aux clients des secteurs de l’aérospatiale et des biens de consommation. Elle fournit des solutions de produits intégrées verticalement à travers le flux de valeur de la fabrication aérospatiale et fournit de manière fiable des gains d’efficacité de chaîne d’approvisionnement à sa base de clients mondiale en tirant parti de son écosystème de fabrication. Aequs exploite actuellement des sites de production en Inde, en France et aux États-Unis.

À propos de Magellan Aerospace Corporation

Magellan Aerospace Corporation (www.magellan.aero) est une entreprise aérospatiale mondiale qui fournit des assemblages complexes et des solutions de systèmes aux fabricants d’avions et de moteurs, ainsi qu’aux agences spatiales et de défense du monde entier. Magellan conçoit et fabrique des assemblages et des composants de moteurs et d’aérostructures pour les marchés aérospatiaux, des produits exclusifs avancés pour les marchés militaires et spatiaux, et fournit des services de réparation et de révision de moteurs et de composants dans le monde entier. Magellan est une société publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : MAL), avec des unités d’exploitation en Amérique du Nord, en Europe et en Inde.

Déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou des déclarations d’attentes futures basées sur les informations actuellement disponibles. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent document, des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « estimer », « pouvoir », « devoir », « avoir l’intention de », « croire » et d’autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des hypothèses faites par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la société estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la société diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société (des copies de ces documents peuvent être obtenues sur www.sedar.com). Ces facteurs doivent être examinés attentivement et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives de la société. La société n’a pas l’intention et ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.