La marque Mobil 1™ lance la Legend vs. Leaderboard Rival Event Series sur Forza Motorsport avec des pilotes professionnels de classe mondiale

Motorsports icons including Tony Stewart and Jamie Chadwick to race gamers in-game and on-track in Legend vs. Leaderboard Rival Events. (Graphic: Business Wire)

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--La marque Mobil 1, première huile moteur synthétique au monde, a aujourd’hui annoncé l’extension de sa collaboration avec Forza Motorsport, la franchise de jeux vidéo de course la plus vendue et la plus récompensée, dans laquelle les joueurs et les fans de course du monde entier pourront se mesurer à des pilotes professionnels de sport automobile tels la légende automobile Tony Stewart et Jamie Chadwick, récente vainqueur de l’INDY NXT. À partir du 25 juillet 2024, les joueurs et fans de sport automobile auront l’occasion unique de se mesurer à ces pilotes sur Maple Valley, un circuit du jeu sur le thème des États-Unis et affublé de la marque Mobil 1. D’autres pilotes de course professionnels seront annoncés plus tard dans l’année et les joueurs pourront les affronter lors des prochains Legend vs. Leaderboard Rival Events.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la marque Mobil 1, avec du contenu de marque exclusif, la possibilité de gagner des prix incroyables et l’opportunité de battre les chronos de pilotes de sport automobile emblématiques sur le circuit virtuel de 4,81 km. La collaboration avec Forza Motorsport constitue la plus grande campagne de la marque Mobil 1 dans le domaine des jeux vidéo et célèbre à la fois les 50 ans de l’équipe Mobil 1 et sa passion de longue date pour la course automobile.

Le coup d’envoi des Legend vs. Leaderboard Rival Events sera donné par Tony Stewart, légende du sport automobile américain. Du 25 juillet au 7 août 2024, les joueurs auront la possibilité d’essayer de battre son temps sur le circuit virtuel de Maple Valley. Les fans peuvent également s’attendre à du contenu exclusif sur les réseaux sociaux de Mobil 1 Racing dans le cadre d’une série de médias sociaux Legend vs. Leaderboard Rival Events, qui montreront Tony Stewart lorsqu’il établira son temps à battre au volant d’une Ford Mustang Boss 302 classique de 1969. De nouveaux pilotes célèbres seront présentés dans la série de contenus jusqu’à fin 2024. Chaque mois, un nouveau pilote légendaire s’attaquera à la piste de Maple Valley, offrant des défis permanents, de nouveaux prix et du contenu supplémentaire au public.

« Nous sommes ravis de donner vie à cette collaboration emblématique avec Forza Motorsport pour poursuivre la célébration du 50e anniversaire historique de la marque Mobil 1 », déclare Laura Bustard, directrice mondiale de la marque, au nom de l’équipe Mobil 1. « Cette collaboration témoigne de notre engagement continu en faveur de l’innovation et de l’excellence dans les sports mécaniques, tout en mettant en avant notre passion pour la course au-delà des circuits physiques, et de plus en plus dans le monde virtuel. Nous sommes fiers d’avoir créé une expérience dynamique et immersive pour les joueurs et les fans de course qui nous permet de célébrer notre héritage, et nous sommes impatients de voir les fans partager cet enthousiasme en concourant contre une variété de pilotes professionnels de sport automobile. »

La prochaine série Legends vs. Leaderboard Rivals Event se déroulera plus tard cet été et mettra en scène la pilote britannique Jamie Chadwick. Du 29 août au 11 septembre 2024, les joueurs auront l’opportunité de courir contre l’étoile montante du sport automobile. Jamie Chadwick pilotera une Corvette de 1967 et invitera le public mondial de Forza Motorsport à la rejoindre dans le jeu pour avoir la chance de battre son tour chronométré.

Forza Motorsport, créé par Turn 10 Studios et Xbox Game Studios, continue d’être l’un des meilleurs jeux de course en donnant aux joueurs l’occasion de participer à des courses autour d’une variété de circuits réels et fictifs, y compris certains de leurs circuits préférés, disponibles dans le jeu. Alors que la marque Mobil 1 continue de se développer dans le monde du jeu vidéo et de proposer des expériences incroyables aux passionnés de conduite, la relation avec Forza Motorsport constitue une étape clé pour atteindre de nouveaux publics et proposer des expériences automobiles virtuelles uniques, tout en partageant son amour de la conduite à l’échelle mondiale.

Les Legends vs. Leaderboard Rival Events débuteront le 25 juillet et se poursuivront jusqu’au 11 décembre 2024, avec cinq événements différents auxquels les joueurs et les fans de course pourront participer.

Pour rester informé et en savoir plus sur cette collaboration, rendez-vous sur https://promotions.mobil.com/offers/Mobil1Gaming-forza. Restez également à l’écoute des annonces de pilotes et du contenu exclusif sur @Mobil1Racing sur Instagram et X.

À propos de Mobil 1

Depuis 50 ans, les conducteurs font confiance à la marque Mobil 1 pour faire fonctionner leur moteur plus longtemps. Nos produits combinent les dernières technologies et innovations pour dépasser les normes les plus strictes des constructeurs automobiles et des ateliers de tuning, afin que les consommateurs puissent tirer le meilleur parti de leur temps derrière le volant, sur la route comme sur la piste. Faites de chaque jour une aventure avec les produits Mobil 1, la première marque d’huile moteur synthétique au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mobil1.us ou suivez @Mobil1Racing sur Instagram et X.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.