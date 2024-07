ExaGrid et StorIT annoncent un partenariat stratégique

MARLBOROUGH, Massachussetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l’industrie dotée de la fonctionnalité Retention Time-Lock incluant un niveau non exposé au réseau (créant un vide d’air échelonné), des suppressions retardées et une immuabilité pour la récupération après rançongiciel, a annoncé aujourd'hui avoir démarré un nouveau partenariat stratégique avec StorIT Distribution, le principal distributeur à valeur ajoutée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord de produits et solutions informatiques pour les entreprises.

« Nous sommes persuadés que cette relation avec ExaGrid ouvrira une importante opportunité de marché pour que nos partenaires puissent résoudre les problèmes des entreprises concernant les besoins contemporains de sauvegarde et de restauration des données dans la région », a déclaré M. Subi Antony, directeur principal chez StorIT Distribution.

En partenariat avec ExaGrid, StorIT aidera les entreprises à avoir une sauvegarde de données sécurisée complète permettant une récupération rapide après rançongiciel, grâce à sa solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé. Ensemble, nous nous engageons à fournir aux entreprises des technologies de pointe qui protègent leurs actifs de données critiques face à des cybermenaces en pleine évolution.

« ExaGrid a le plaisir de s’associer à StorIT, élargissant davantage la disponibilité d’ExaGrid Tiered Backup Storage au Moyen-Orient. Nous sommes impatients de collaborer avec StorIT et son réseau de partenaires pour offrir aux entreprises dans la région notre solution unique qui résout tous les problèmes de stockage de sauvegarde et offre des performances rapides, une sécurité complète, la récupération après rançongiciel, une architecture évolutive et un support de pointe, le tout pour un faible coût au départ comme sur le long terme », a déclaré Andy Walsky, vice-président des ventes dans les régions EMEA et APAC chez ExaGrid.

À propos de StorIT :

StorIT est un distributeur à valeur ajoutée de premier plan spécialisé dans les produits et solutions informatiques pour les entreprises dans l’ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec plus de deux décennies d’expérience, nous proposons des solutions personnalisées dans les domaines de la disponibilité des données et de la gestion des données, de l’hyperautomatisation et de l’IA, des solutions d’automatisation des réseaux et de résilience des réseaux, ainsi que des solutions de détection et de réponse des applications. Basée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et disposant de bureaux locaux stratégiques en Arabie saoudite et au Qatar, nous répondons aux divers besoins des PME et des grandes entreprises par l’entremise de notre vaste réseau de revendeurs dans la région MENA. Nos compétences de base incluent des compétences technologiques avancées, une connaissance approfondie du secteur et une expérience approfondie du marché. Nous proposons par ailleurs à nos clients des conseils avant-vente, l'évaluation de projets, la planification et la conception de solutions, la mise en œuvre technique et des services de déploiement. Visitez www.storit.ae pour plus d’informations ou envoyez un courriel à info@storit.ae.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme, une architecture évolutive et des fonctionnalités de sécurité complètes. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le niveau de référentiel offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives et l'obsolescence planifiée des produits. ExaGrid offre la seule approche du stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau (vide d’air échelonné), des suppressions retardées et des objets immuables pour permettre une reprise suite à une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d’ingénieurs systèmes d’avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d’autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de +81!

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

