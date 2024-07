Lancement des Digital Engineering Awards par L&T Technology Services, ISG et CNBC TV18

BANGALORE, Inde et DALLAS--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l'un des leaders mondiaux de l'ingénierie numérique et de la R&D, a annoncé aujourd'hui le lancement de la troisième édition annuelle des Digital Engineering Awards, en association avec Information Services Group (ISG), l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie, et la chaîne d'actualité économique CNBC TV18 en Inde.

Les Digital Engineering Awards rendent hommage à l'excellence et à l'innovation dans le domaine de l'ingénierie au niveau mondial. Les nominations sont ouvertes à toutes les entreprises de produits, à tous les fabricants et à tous les équipementiers du monde entier.

Les entreprises et leurs fournisseurs de services sont invités à présenter leurs candidatures jusqu'au 23 septembre 2024 . Les lauréats seront annoncés lors d'un gala de remise des prix qui aura lieu le 7 décembre 2024 à Dallas, Texas, aux États-Unis.

La dernière édition des Digital Engineering Awards vise à profiter du succès du programme à ce jour, notamment celui du programme 2023, qui a suscité plus de 200 candidatures provenant de plus de 100 organisations de premier plan du monde entier. Parmi les lauréats des deux dernières années figurent des noms de premier ordre tels que AT&T, BMW Group , Caterpillar Inc., Chevron , Delta Airlines , ExxonMobil , GE Healthcare , Honeywell et Microsoft , entre autres.

Pour le programme 2024, les lauréats des prix d'entreprise seront sélectionnés par une commission mondiale d'experts de l'industrie, notamment des représentants de l'ISG, dans 11 catégories, comprenant six prix par équipe et cinq prix individuels.

Cette année, les prix se divisent en deux segments, Ingénierie du changement et Ingénieur dans l'âme, et sont répartis dans 11 catégories. Deux nouveaux prix ont été créés afin d'illustrer les récents changements dynamiques en matière de technologie et d'adoption de l'IA : Défenseur de l'IA (Innovateur) de l'année et Impact de l'IA de l'année.

Les prix seront décernés lors de la cérémonie de gala du 7 décembre dans les catégories suivantes :

Prix de l'ingénierie du changement par équipe

Transformation numérique de l'année

Initiative nº 1 en matière de développement durable

Projet/programme d'ingénierie numérique de l'année

Produit d'ingénierie de l'année

Excellence dans la réalisation de la valeur

Plus grand impact de l'IA de l'année

Prix individuels de l'ingénieur dans l'âme

Leader émérite de l'ingénierie numérique

Ingénieur numérique de l'année

Femme ingénieur de l'année

Innovateur de l'année

Innovateur en IA de l'année

Cliquez ici pour présenter vos candidatures

https://www.digitalengineeringawards.com/

À propos des Digital Engineering Awards

Les Digital Engineering Awards rassemblent les leaders de l'industrie pour récompenser les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la R&D, et pour aider les organisations mondiales à donner naissance à leurs idées transformatrices. Les prix sont produits par L&T Technology Services en association avec l'ISG, avec CNBC TV18 comme partenaire média.

Pour en savoir plus sur les prix, consultez notre site Web ou contactez-nous.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d’ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 550 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 30 bureaux de vente mondiaux et 108 laboratoires d’innovation au 30 juin 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.LTTS.com/.

À propos d'ISG (Information Services Group)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un cabinet de recherche et de conseil technologique de premier plan au niveau mondial. Partenaire commercial de confiance auprès de plus de 900 clients, plus de 75 faisant partie des 100 premières entreprises mondiales, l'ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. L'entreprise est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment ceux de l'IA et de l'automatisation, du cloud et de l'analyse de données, du conseil en sourcing, des services de gouvernance et de risque gérés, des services d'opérateurs réseaux, de la conception de stratégies et d'opérations, de la gestion du changement, de l'intelligence de marché et de la recherche et analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, Connecticut, l'ISG emploie 1 600 professionnels digital-ready, opérant dans plus de 20 pays : une équipe mondiale renommée pour sa pensée innovante, son influence sur le marché, sa grande expertise de l'industrie et de la technologie, et pour ses capacités mondiales de recherche et d'analyse fondées sur les données de marché les plus complètes de l'industrie. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.isg-one.com.

À propos de Network18

Network18 est le premier conglomérat médiatique indien, qui comprend le plus grand réseau d'information omnicanal du pays, composé de 20 chaînes d'information en 16 langues et de 4 plateformes d'information en ligne en 13 langues. Il s'agit du réseau d'information télévisé le plus important en Inde, qui touche chaque semaine plus de 175 millions de personnes dans tout le pays, avec une part d'audience de 10,9 %. Le portefeuille numérique de Network18 le place comme deuxième éditeur de nouvelles et d'informations en Inde, avec plus de 180 millions de visiteurs uniques par mois.

Le réseau exploite certaines des meilleures chaînes d'information en Inde, telles que CNN-News18 (anglais), News18 India (hindi), CNBC-TV18 (anglais) et CNBC Awaaz (hindi). Le portefeuille régional du réseau d'information compte 15 chaînes, à savoir News18 Uttar Pradesh / Uttarakhand, News18 Bihar / Jharkhand, News18 Madhya Pradesh / Chhattisgarh, News18 Rajasthan, News18 Punjab / Haryana, News18 J&K / Ladakh / Himachal, News18 Assam/NE, News18 Gujarati, News18 Bangla, News18 Odia, News18 Kerala, News18 Kannada, News18 Tamil Nadu, News18 Lokmat et CNBC Bajar.

Elle héberge également les sites d'information les plus visités en Inde, tels que News18.com, CNBCTV18.com, Moneycontrol.com, firstpost.com, entre autres. La dernière initiative de Network18, Local18 (axée sur le contenu hyperlocal), couvre près de 300 districts en Inde. Le groupe publie également Forbes en Inde.

