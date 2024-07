McAfee et Samsung prolongent leur partenariat pour la dixième année consécutive et étendent la protection en ligne basée sur l’IA aux clients de Samsung dans le monde entier via le Galaxy Store

McAfee and Samsung Extend Partnership for 10th Year, Expand AI-Powered Online Protection for Samsung Customers Around the Globe via Galaxy Store (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, McAfee Corp., leader mondial de la protection en ligne, a annoncé l’extension de son partenariat de dix ans avec Samsung, permettant une protection renforcée contre les menaces en ligne pour la vie privée, l’identité et les informations personnelles des consommateurs.

Désormais, les appareils mobiles Samsung, y compris les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy Tab S9 series, Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6, sont livrés avec le Galaxy Store préinstallé. C’est là que les utilisateurs peuvent télécharger et utiliser l’application McAfee Security* qui inclut McAfee Scam Protection™, la technologie d’IA brevetée de l’entreprise qui identifie et vous alerte automatiquement si elle détecte une URL dangereuse dans vos SMS. Elle bloque également de manière proactive les sites à risque si vous cliquez accidentellement sur un lien frauduleux dans un SMS, un e-mail, une publication sur les réseaux sociaux, et plus encore.

En plus d’être disponible sur les téléphones et tablettes Galaxy, McAfee Security est maintenant disponible à l’achat pour les clients existants sur 98 marchés via le Galaxy Store. Les consommateurs peuvent facilement acheter et installer l’application sur leur appareil mobile Samsung, assurant ainsi une protection en ligne ininterrompue. Ceci est particulièrement important à un moment où, avec l’essor de l’IA, les cybercriminels créent des escroqueries plus convaincantes et personnalisées à grande échelle, rendant plus difficile que jamais pour les consommateurs de savoir à quel contenu se fier : 50 % des utilisateurs de téléphones portables déclarent que l’IA leur a rendu la tâche plus difficile pour repérer les escroqueries en ligne et 39 % des personnes interrogées admettent avoir cliqué sur des messages d’escroquerie par SMS, tels qu’un SMS suspect provenant d’un numéro inconnu ou un faux SMS de livraison de colis.**

Ces fonctionnalités permettent également de répondre aux principales préoccupations des consommateurs : selon la récente enquête de McAfee sur les menaces mobiles, 90 % des personnes dans le monde s’inquiètent de la protection de leur vie privée et de leur identité en ligne lorsqu’elles utilisent leur téléphone portable. Pour mieux répondre à cette préoccupation à l’ère de l’IA, les derniers appareils Galaxy sont également équipés de paramètres d’intelligence avancée***, donnant aux utilisateurs un contrôle total sur l’amélioration par les données de leurs expériences d’IA en désactivant le traitement des données en ligne.

« Notre partenariat continu avec Samsung nous aide à faire ce qui compte le plus : protéger plus de personnes afin qu’elles puissent vivre leur vie en ligne en toute confiance », déclare Pedro Gutierrez, vice-président principal de McAfee. « Avec l’introduction de la nouvelle expérience d’IA mobile de Samsung et l’accent mis par McAfee sur l’utilisation de l’IA pour lutter contre les escroqueries liées à l’IA, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat. »

Les appareils Samsung Galaxy, notamment la série Galaxy S24, la série Galaxy Tab S9, le Galaxy Z Flip6 et le Galaxy Z Fold6, proposent désormais McAfee Security avec McAfee Scam Protection™ disponible à un prix spécial via l’application Galaxy Store préinstallée. Cette large gamme d’appareils disponibles avec les solutions de protection en ligne McAfee permet d’offrir aux utilisateurs une protection complète contre les menaces en ligne en constante évolution.

À propos de McAfee

McAfee Corp. est un leader mondial de la protection en ligne pour les consommateurs. Les solutions grand public de McAfee s’adaptent aux besoins des utilisateurs dans un monde toujours en ligne, leur permettant de vivre en toute sécurité grâce à des solutions intégrées et intuitives qui protègent leurs familles, leurs communautés et leurs entreprises avec la bonne sécurité au bon moment. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mcafee.com.

* L’application McAfee Security disponible dans le Samsung Galaxy Store est McAfee Total Protection™ qui inclut McAfee Scam Protection, la puissante technologie d’intelligence artificielle (IA) brevetée de McAfee qui protège contre la montée en puissance des escroqueries par hameçonnage générées par IA.

** Enquête McAfee Mobile Threat menée en février 2024 par la société d’études de marché MSI-ACI auprès de 4 032 adultes de 7 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Australie, l’Inde et le Japon.

*** Connexion au compte Samsung requise. Les paramètres d’intelligence avancée empêchant l’accès au serveur limiteront la fonctionnalité de certaines fonctions d’intelligence artificielle. Indépendamment de l’accès au serveur, Samsung n’enregistre pas les données d’entrée ou de sortie de l’utilisateur. Des conditions différentes peuvent s’appliquer aux fonctions d’intelligence artificielle fournies par des tiers.

